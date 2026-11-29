Một quán ăn vặt nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ (phường Hạc Thành) - một địa điểm quen thuộc của nhiều bạn học sinh mỗi khi tan học.

Dạo quanh một số trường học từ khu vực thành thị đến nông thôn, không khó bắt gặp cảnh tượng học sinh tụ tập xung quanh hàng quán hay chiếc xe đẩy bán đồ ăn vặt tại cổng trường sau giờ tan học. Những chiếc xúc xích chiên thơm ngon, xiên que, bánh mỳ cay, bánh kẹo các loại hay ly nước ngọt đủ màu sắc, giá thành lại rẻ luôn có sức hấp dẫn với nhiều bạn nhỏ. Điều đáng nói, phần lớn chất lượng từ các món quà vặt này lại tiềm ẩn nguy cơ mất ATTP do không có tem nhãn phụ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác...Trong khi một số quầy hàng hoạt động trong điều kiện thiếu bảo đảm vệ sinh, dầu chiên rán được tái sử dụng nhiều lần, thực phẩm không được che đậy, chế biến sẵn bày bán không hợp vệ sinh...

Khu vực thôn Quán Lào 1, xã Yên Định tập trung khá nhiều cơ sở giáo dục từ tiểu học, THCS cho đến THPT. Hằng ngày, sau giờ tan học buổi sáng, nhiều bạn nhỏ chừng 9 - 10 tuổi, tay cầm những tờ tiền mệnh giá 5.000 - 10.000 đồng thoải mái chọn cho mình những gói kẹo ngọt, bim bim, tăm cay, que cay... vô tư bỏ vào miệng ăn ngon lành mà không hề biết rằng đằng sau những đồ ăn hấp dẫn ấy lại ẩn chứa nguy cơ cao về mất ATTP. Em L.T.T, học sinh Trường THCS Lê Đình Kiên (thôn Quán Lào 1, xã Yên Định) cho biết, bản thân em trước đây cũng có sử dụng các hàng hóa, thực phẩm này. Sau khi nghe báo đài đăng tải việc các bạn học sinh bị ngộ độc thực phẩm ở một số địa phương khi ăn thức ăn ở trước cổng trường, em đã hạn chế rất nhiều và khuyên các bạn trong lớp không sử dụng những đồ ăn, đồ uống này để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Những thứ kẹo, bánh đủ loại màu sắc luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất ATTP.

Thực tế, những món quà vặt với nhiều màu sắc bắt mắt được bày bán tại khu vực trước, quanh cổng trường không chỉ chứa chất béo, đường, phẩm màu mà còn chứa nhiều hóa chất độc hại nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách sẽ gây ra hệ lụy khó lường. Điểm chung các món đồ ăn này là giá rất rẻ, mẫu mã đa dạng. Chỉ cần vài nghìn đồng là các em đã có thể mua cho mình đồ ăn yêu thích. Với chị Nguyễn Thị Hiền (phụ huynh có con học Trường THCS Vạn Hà, xã Thiệu Hóa), dù đã nhiều lần nhắc nhở con không mua đồ ăn vặt ngoài cổng trường, nhưng chị vẫn không khỏi lo âu. Chị sợ con mình vì tò mò hoặc bị rủ rê, mời chào. “Mặc dù bận rộn buổi sáng, tôi vẫn tranh thủ dậy sớm chuẩn bị đồ cho các con ăn trước khi đi học để bảo đảm an toàn và sức khỏe", chị Hiền cho biết.

Cùng với phụ huynh, nhiều cơ sở giáo dục cũng tăng cường quản lý học sinh trước “cám dỗ” quà vặt bằng nhiều giải pháp. Với số lượng học sinh khá đông, lại nằm ở khu vực nhiều hàng quán, Trường THCS Minh Khai (phường Hạc Thành) luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Cô giáo Lê Thị Hoa, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Bên cạnh các buổi tuyên truyền dưới cờ và trong giờ sinh hoạt lớp về tác hại của những thực phẩm đường phố, nhà trường còn giao cho giáo viên chủ nhiệm, đội cờ đỏ trực tiếp đi kiểm tra ở các lớp, kịp thời nhắc nhở những học sinh mua hoặc mang thức ăn vặt mang vào trường. Đồng thời, yêu cầu các em không ra khỏi cổng trường trong giờ ra chơi, kết hợp với phụ huynh nhắc nhở các em về việc ăn uống bảo đảm vệ sinh, nói không với những đồ ăn vặt trước cổng trường...

Hàng rong bủa vây học sinh sau giờ tan trường tại khu vực thôn Quán Lào 1, xã Yên Định.

Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho học sinh, thời gian vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại các trường học có tổ chức bếp ăn nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo con em về nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ các món ăn vặt không rõ nguồn gốc, nhãn mác. Bởi, sử dụng các loại đồ ăn nói trên về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa trong cơ thể, dễ dẫn đến các bệnh lý về tim mạch, béo phì...

Ông Hoàng Công Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết, bên cạnh việc tập trung tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng và an toàn... thời gian qua đơn vị phối hợp lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh, sản xuất. Theo đó, từ cuối tháng 6 đến hết ngày 14/11/2026, chi cục đã kiểm tra 196 vụ, xử lý 169 vụ, phạt tiền tổng cộng 1.194.800.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật vi phạm trị giá gần 414 triệu đồng. Các hành vi vi phạm bị xử lý chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bảo quản thực phẩm không phù hợp với điều kiện bảo quản ghi trên nhãn của sản phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP... Trong thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp với lực lượng công an xã, phường, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tăng cường giám sát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các khu vực cổng trường học, chợ dân sinh và nơi tập trung đông dân cư nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Để đảm bảo sức khỏe của bản thân, mỗi học sinh hãy kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn trước cổng trường, cùng nhau nhắc nhở, khuyên nhủ bạn bè tránh xa đồ ăn thiếu an toàn, góp phần xây dựng một môi trường học đường lành mạnh, an toàn.