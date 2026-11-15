Quá trình xóa xăm đau đớn của Thiều Bảo Trâm, Võ Hà Linh

Từng xem hình xăm là dấu ấn cá nhân, Thiều Bảo Trâm hiện phải nhiều lần tìm cách che giấu trước khi quyết định xóa bỏ. Trường hợp của nữ ca sĩ nối dài danh sách người nổi tiếng công khai hối tiếc về những hình vẽ trên cơ thể, từ KOC Võ Hà Linh, ca sĩ Tóc Tiên, beauty blogger An Phương đến TikToker CiiN.

Điểm chung được ghi nhận là sự đau đớn và tốn kém của quá trình loại bỏ vết mực trên người. Dù theo phương pháp nào, xóa xăm cũng đòi hỏi người thực hiện đầu tư nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.

Thiều Bảo Trâm công khai chia sẻ quá trình xóa xăm đau đớn, tốn kém. Ảnh: @thieubaotram/IG.

Khi hình xăm không còn phù hợp

Tuần qua, Thiều Bảo Trâm chia sẻ hình ảnh thực hiện xóa hình xăm dòng chữ “I'm beautiful in my way” (tạm dịch: “Đẹp theo cách của riêng tôi”) ở khu vực xương quai xanh. Đây là lần thứ 2 nữ ca sĩ tìm đến phương pháp này để loại bỏ dấu mực từng gắn bó với mình suốt nhiều năm.

Theo chia sẻ của giọng ca sinh năm 1994 trên trang cá nhân, cô thực hiện hình xăm khi mới 20-21 tuổi. Nhìn lại quyết định khi còn trẻ, nữ ca sĩ thẳng thắn gọi đó là phút dại dột và khuyên mọi người cân nhắc kỹ trước khi lưu lại dấu ấn lâu dài trên cơ thể.

Thiều Bảo Trâm cũng mô tả quá trình xóa xăm không hề dễ chịu. Mức độ đau đớn gấp nhiều lần lúc xăm, việc chăm sóc sau đó đặc biệt vất vả, còn chi phí cao gấp 20 lần ban đầu. Những con số được cô chia sẻ phần nào cho thấy việc đảo ngược một quyết định làm đẹp có thể đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.

Trước khi quyết định xóa bỏ, nữ ca sĩ dành một khoảng thời gian dài tìm cách che chắn. Dòng chữ nằm ở vị trí xương quai xanh, dễ lộ ra khi cô diện áo hai dây, trang phục cổ rộng hoặc thiết kế khoe vai.

Thiều Bảo Trâm được bắt gặp nhiều lần sử dụng miếng dán hoặc băng gạc có màu gần với da để che phủ. Việc liên tục tìm cách xử lý chi tiết này cho thấy hình xăm không còn là điểm nhấn ngoại hình mà cô muốn công khai như trước.

Thiều Bảo Trâm nhiều lần che hình xăm trên xương quai xanh khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: @thieubaotram/IG.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Thiều Bảo Trâm xóa hình xăm. Khoảng năm 2021, cô từng loại bỏ dãy số “3559637086899295” ở cánh tay. Có thể thấy, nữ ca sĩ không còn thích một số hình xăm trên người. Việc phải dùng kem nền che vết mực mỗi lần đi quay hoặc dự sự kiện cũng gây ra bất tiện lớn.

Hai lần xóa xăm cho thấy quan điểm của Thiều Bảo Trâm về ngoại hình dần thay đổi theo thời gian. Nếu ở tuổi đôi mươi, hình xăm là cách thể hiện cá tính và lưu giữ thông điệp riêng, cô hiện hướng đến tiêu chuẩn thẩm mỹ khác. Phong cách nữ tính, thanh lịch mà nữ ca sĩ theo đuổi khiến những hình vẽ ở vị trí nổi bật không còn phù hợp.

Quá trình đau đớn và tốn kém

Thiều Bảo Trâm không phải người nổi tiếng duy nhất công khai hành trình xóa hình xăm. Trước đó, Võ Hà Linh từng nhiều lần cập nhật quá trình loại bỏ những hình vẽ lớn trên lưng và cánh tay. Nữ KOC có 4 hình xăm, trong đó có hoa hồng và hoa sen, được thực hiện khoảng 15 năm trước.

Sau khi thay đổi quan điểm, Hà Linh quyết định xóa bỏ chúng. Trên trang cá nhân, cô cho biết chi khoảng 45 triệu đồng cho liệu trình gồm 11 lần điều trị laser. Đến lần thực hiện thứ 4, các hình xăm nhạt màu đáng kể nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nữ KOC cũng thừa nhận quá trình này đặc biệt đau đớn.

Điều khiến Hà Linh thay đổi suy nghĩ là cách nhìn nhận về hình xăm sau nhiều năm. Nếu từng xem chúng là biểu tượng của cá tính và sự nổi bật, cô hiện không còn muốn theo đuổi hình tượng này. Nữ KOC cho biết trước đây thấy những vết mực này “đẳng cấp”, nhưng giờ lại cảm thấy “rẻ tiền”. Cô cũng khuyên người trẻ cân nhắc trước khi quyết định xăm hình có kích thước lớn.

Võ Hà Linh cập nhật hình ảnh về tình trạng hình xăm mờ dần sau 4 lần thực hiện liệu trình xóa bỏ. Ảnh: Võ Hà Linh/FB.

Ngoài Hà Linh, ca sĩ Tóc Tiên, beauty blogger An Phương và TikToker CiiN cũng từng công khai việc xóa xăm. Những trường hợp trên cho thấy nhu cầu xóa hình xăm không chỉ xuất hiện ở một cá nhân hay nhóm người nhất định, mà có thể bắt nguồn từ sự thay đổi sở thích và quan điểm cá nhân theo thời gian.

Trên thực tế, xóa xăm là quá trình phức tạp hơn nhiều so với việc tạo ra hình xăm mới. Theo bác sĩ Nguyễn Đình Quân, khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cơ sở y tế tiếp nhận nhiều trường hợp gặp biến chứng sau xóa xăm. Mục tiêu không chỉ là làm mờ hoặc loại bỏ hình ảnh trên da, mà còn phải hạn chế sẹo và bảo vệ cấu trúc da.

Một số người lựa chọn đốt điện hoặc laser CO2 vì chi phí thấp, dễ tiếp cận. Tuy nhiên, theo bác sĩ Quân, các phương pháp này có thể gây nhiễm trùng, sẹo xấu, sẹo co kéo, sẹo lồi hoặc sẹo quá phát. Những di chứng này có thể tồn tại lâu dài và khó khắc phục.

Với hình xăm diện tích lớn, việc loại bỏ mực thường cần nhiều lần điều trị. Trường hợp của Võ Hà Linh cho thấy ngay cả sau 4 lần thực hiện, hình vẽ vẫn còn hiện rõ trên da. Vì vậy, người muốn xóa xăm cần chuẩn bị tâm lý cho một hành trình kéo dài, thay vì kỳ vọng có thể loại bỏ hoàn toàn chỉ sau một lần.

Nhu cầu này cũng không chỉ xuất hiện tại Việt Nam. Theo báo cáo thị trường xóa xăm giai đoạn 2023-2035 của Allied Market Research được The Guardian dẫn lại, khoảng 8% người có hình xăm tại Mỹ, tương đương hơn 5 triệu người, cho biết họ hối tiếc về hình xăm của mình. Thị trường xóa xăm toàn cầu được dự báo đạt gần 800 triệu USD vào năm 2027. Lý do muốn loại bỏ hình xăm khá đa dạng, từ thay đổi sở thích, công việc, vấn đề cá nhân đến những dấu mực gắn với người yêu cũ.

Tại châu Á, AP đưa tin về chương trình xóa xăm miễn phí tại Jakarta (Indonesia) hồi tháng 3/2025. Chương trình do Cơ quan Zakat Quốc gia Indonesia tổ chức từ năm 2019. Riêng năm 2025, khoảng 700 người đăng ký. Tính từ khi chương trình bắt đầu, gần 3.000 người đã tham gia.