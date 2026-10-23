Quá trình gây án của gã đàn ông nổi máu ghen tuông khiến tình địch tử vong

Theo Công an TP Hà Nội, này 22/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Quý Hoan (SN 1979, trú tại xã Xuân Mai, Hà Nội) để điều tra về tội “Giết người”.

Trần Quý Hoan tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông, Hoan nảy sinh thù ghét anh N.V.Đ.

Chiều 20/10/2026, khi phát hiện chiếc ô tô nghi do anh N.V.Đ. điều khiển đi qua phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan đi xe máy đuổi theo. Tại đây, đối tượng dùng búa đinh đập vỡ kính cửa xe rồi tấn công nạn nhân.

Chưa dừng lại, Hoan đến một cửa hàng bán thịt lợn lấy dao rồi quay lại đâm anh N.V.Đ., khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Quý Hoan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.