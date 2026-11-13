Quá trình cải cách thể chế đang tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế

Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch Metro gồm 27 tuyến với hơn 1.000 km. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Nghị quyết nhấn mạnh: Năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo.

Bên lề hành lang Quốc hội, Đại biểu Lê Trung Thành - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có những chia sẻ với Phóng viên Báo điện tử VietnamPlus về vấn đề này.

Những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế

- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%. Theo đại biểu, những mục tiêu xã hội nào cần được đặt song hành với mục tiêu tăng trưởng này?

Đại biểu Lê Trung Thành: Tôi đánh giá rất cao các mục tiêu và giải pháp được Chính phủ đề ra trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 trình Quốc hội. Đây là một kế hoạch vừa thể hiện khát vọng phát triển, vừa có tính khả thi cao, được xây dựng trên nền tảng những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua cũng như tiềm năng phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Quá trình cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng và thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đang tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Một trong những cơ sở quan trọng cho nhận định này là những kết quả tích cực của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2026. GDP tăng trưởng 9,01% trong 9 tháng đầu năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15,1%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 30,4%. Cùng với đó, quá trình cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng và thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đang tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, tôi cho rằng tăng trưởng kinh tế không nên chỉ được đo lường bằng các con số GDP. Điều quan trọng hơn là thành quả tăng trưởng phải chuyển hóa thành những cải thiện thiết thực trong chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 10%, theo tôi, cần đặc biệt quan tâm đến ba mục tiêu xã hội trọng tâm.

Thứ nhất, tạo thêm nhiều việc làm có chất lượng, cải thiện thu nhập và năng suất lao động, đặc biệt trong các ngành công nghiệp và dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Đại biểu Lê Trung Thành - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Thứ hai, phát triển các dịch vụ xã hội thiết yếu, nhất là giáo dục, y tế, nhà ở và an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp và các nhóm yếu thế, đều có cơ hội thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế.

Thứ ba, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền, giữa khu vực đô thị và nông thôn; đồng thời gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện sống.

Tôi tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự ủng hộ và giám sát của Quốc hội cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, những mục tiêu này hoàn toàn có thể được thực hiện đồng thời.

Cơ hội cải thiện đời sống người dân

- Theo đại biểu, người dân, đặc biệt là người lao động và giới trẻ, sẽ cảm nhận được những lợi ích thiết thực nào từ Nghị quyết, xét trên các phương diện việc làm, thu nhập và khả năng tiếp cận nhà ở?

Đại biểu Lê Trung Thành: Tôi cho rằng Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 mở ra những cơ hội quan trọng để cải thiện đời sống người dân một cách thiết thực, đặc biệt là đối với người lao động và giới trẻ.

Trước hết, mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 10%, cùng với việc phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ hiện đại, kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao, được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, việc đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển kinh tế sẽ góp phần hình thành những ngành nghề mới, tạo thêm cơ hội để người trẻ làm việc trong các lĩnh vực có năng suất và giá trị gia tăng cao hơn.

Mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 10%, cùng với việc phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ hiện đại, kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao, được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, để bảo đảm người dân thực sự được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế, theo tôi, cần tập trung vào ba ưu tiên.

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với nâng cao năng suất lao động và thu nhập thực tế của người dân. Mục tiêu tăng năng suất lao động 8,6% trong năm 2027 là cơ sở quan trọng để cải thiện thu nhập cho người lao động. Đồng thời, cần chú trọng hơn nữa đến giáo dục, đào tạo nghề và đào tạo lại kỹ năng, giúp người lao động thích ứng với những thay đổi về công nghệ, đặc biệt là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng rộng rãi.

Hạ tầng thiết yếu nâng cao đời sống người dân bãi ngang ven biển, miền núi Quảng Ngãi. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Thứ hai, cần tạo điều kiện thuận lợi hơn để giới trẻ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn, công nghệ và thị trường, qua đó giúp người trẻ phát huy tiềm năng sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Thứ ba, cần cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở có giá cả phù hợp, đặc biệt đối với người lao động và các gia đình trẻ. Bên cạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê với mức giá hợp lý, cần quan tâm đến quy hoạch đô thị, giao thông công cộng, trường học, bệnh viện và các công trình thiết yếu khác. Những giải pháp này sẽ góp phần tạo dựng điều kiện sống tốt hơn, đồng thời giảm bớt chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình.

Tôi tin rằng khi các mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 được triển khai hiệu quả, người dân sẽ cảm nhận được thành quả tăng trưởng kinh tế không chỉ qua những số liệu thống kê mà còn thông qua những thay đổi cụ thể trong cuộc sống hằng ngày: Cơ hội việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, nhà ở có giá cả phù hợp hơn và khả năng tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu được cải thiện.

Tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ

- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của tăng trưởng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Theo đại biểu, Việt Nam cần làm gì để bảo đảm quá trình tăng trưởng nhanh dựa trên công nghệ không phải đánh đổi bằng môi trường?

Đại biểu Lê Trung Thành: Tôi cho rằng việc đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 của Việt Nam là một định hướng đúng đắn, có tầm nhìn dài hạn và hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Điều quan trọng là khoa học và công nghệ không chỉ đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn mà còn là công cụ thiết yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Tăng trưởng dựa trên công nghệ cần được hiểu là nâng cao năng suất, sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường. Để thực hiện mục tiêu này, theo tôi, Việt Nam cần tập trung vào ba ưu tiên lớn.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được coi là xương sống giao thông công cộng, góp phần to lớn đưa Hà Nội bước vào kỷ nguyên đô thị văn minh, hiện đại. (Ảnh: TTXVN)

Thứ nhất, đẩy nhanh quá trình đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực then chốt, đặc biệt là sản xuất công nghiệp, xây dựng, năng lượng, giao thông vận tải và nông nghiệp. Cần ưu tiên những công nghệ tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và nguyên vật liệu, giảm phát thải và thúc đẩy khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Ví dụ, trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, việc phát triển xi măng phát thải carbon thấp, vật liệu xây dựng tái chế, công trình xanh và công nghệ xây dựng tiết kiệm năng lượng có thể tạo ra giá trị kinh tế mới, đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Thứ hai, cần thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống giám sát thông minh trong quan trắc môi trường, cảnh báo sớm và kiểm soát ô nhiễm.

Khoa học và công nghệ không chỉ đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn mà còn là công cụ thiết yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Thứ ba, cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các cơ chế khuyến khích nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ xanh, công nghệ sạch. Doanh nghiệp cần được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các nguồn lực khoa học và công nghệ, đặc biệt thông qua các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của chính doanh nghiệp, để hiện đại hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và tăng cường bảo vệ môi trường.

Tôi tin rằng những định hướng này sẽ giúp Việt Nam đồng thời theo đuổi được hai mục tiêu quan trọng: Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và cải thiện chất lượng môi trường.

Xây dựng những nền tảng cho quá trình tăng trưởng nhanh, ổn định

- Với những thay đổi mang tính đột phá, đại biểu có kỳ vọng kế hoạch này sẽ đưa Việt Nam tiến gần hơn như thế nào tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045?

Đại biểu Lê Trung Thành: Tôi cho rằng Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 là một bước đi quan trọng trên con đường đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

May hàng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tại một Công ty May. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Năm 2027 là năm thứ hai triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là giai đoạn có ý nghĩa then chốt để tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong mô hình tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo tôi, mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 10% là thách thức lớn nhưng có thể đạt được. Mục tiêu này có cơ sở từ kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm 2026, cùng với những động lực tăng trưởng mới đến từ cải cách thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng khu vực kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045, điều quan trọng không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong một hoặc hai năm, quan trọng hơn, Việt Nam phải xây dựng được những nền tảng cho quá trình tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững trong nhiều thập niên tới.

Về vấn đề này, tôi cho rằng Kế hoạch năm 2027 cần tạo ra những chuyển biến thực chất trong ba lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất, tạo bước chuyển căn bản trong mô hình tăng trưởng. Việt Nam cần từng bước giảm sự phụ thuộc vào tích lũy vốn, khai thác tài nguyên thiên nhiên và lao động giá rẻ; đồng thời nâng cao đóng góp của năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với tăng trưởng kinh tế.

Mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 10% là thách thức lớn nhưng có thể đạt được. Mục tiêu này có cơ sở từ kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm 2026.

Thứ hai, tăng cường năng lực nội tại, khả năng chống chịu và tính tự chủ của nền kinh tế. Điều này có nghĩa là phát triển các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực công nghệ vững mạnh và khả năng cạnh tranh quốc tế; thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp nền tảng; từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây vừa là những điều kiện thiết yếu để duy trì tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, vừa là những mục tiêu cơ bản của quá trình phát triển đất nước.

Tôi tin tưởng rằng, với những chính sách lớn và các cải cách chiến lược đang được triển khai, đặc biệt là những đột phá về thể chế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, Việt Nam có những điều kiện thuận lợi để triển khai thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Xin trân trọng cảm ơn Đại biểu Lê Trung Thành!./.

Khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội bên sông Sài Gòn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)