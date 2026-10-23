Quả thông rụng tưởng bỏ đi, người phụ nữ nhặt về tạo 'siêu phẩm' Đà Lạt

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng chia sẻ về ý tưởng của mình.

Trong cửa hàng nhỏ tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1991) tỉ mỉ xử lý từng quả thông khô, cắt và sơn màu rồi sắp xếp thành những bức tranh thủ công 3D﻿ độc đáo.

Theo chị Hằng, ý tưởng làm tranh từ quả thông bắt đầu từ một lần chị đi dạo dưới rừng thông Đà Lạt, nhìn thấy quả thông rụng đầy dưới gốc. Sau đó, chị đăng một đoạn video lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được sự quan tâm của nhiều người. Không ít người hỏi cách làm, đặt mua sản phẩm, tạo động lực để chị tiếp tục thử nghiệm và phát triển dòng tranh độc đáo này.

Để tạo nên một bức tranh, chị Hằng phải lựa từng quả thông, sau đó phơi, xử lý, cắt và sơn màu. Từ đó, chị Hằng sắp xếp các chi tiết theo bố cục, đính từng quả thông lên nền tranh rồi kết hợp thêm hoa, lá và cỏ dại. Vì thế, mỗi sản phẩm đều có cách phối màu và tạo hình riêng.

Theo chị Hằng, một bức tranh thông thường mất khoảng 2-3 giờ để hoàn thiện. Bức tranh lớn nhất chị từng thực hiện có kích thước 1,1 x 1,5m, sử dụng khoảng 4kg quả thông và mất 10 ngày liên tục để hoàn thành.

Chị Hằng cho hay, khách hàng thường mua tranh làm quà tặng hoặc lưu giữ kỷ niệm về Đà Lạt. Vào dịp lễ 20/10 vừa qua, chị bán khoảng 100 bức tranh. Khi đơn hàng tăng, chị thuê thêm người hỗ trợ cắt thông, sơn màu, còn mình tập trung lên ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm.

"Mình đang sống ở xứ sở thông, quả thông không chỉ là một loại vật liệu mà còn là hình ảnh gắn với khí hậu, cảnh quan và ký ức về Đà Lạt. Vì vậy, mỗi bức tranh như một món quà thiên nhiên ưu đãi dành riêng cho mảnh đất này", chị Hằng chia sẻ.

Theo chị Hằng, giá mỗi bức tranh tại cửa hàng dao động từ 400 nghìn đồng đến 9 triệu đồng, tùy kích thước và độ kỳ công trong quá trình chế tác.

Có mặt tại cửa hàng, chị Hồng Thắm chia sẻ: Lần đầu nhìn thấy những bức tranh làm từ quả thông, chị vô cùng ấn tượng. Quả thông quen thuộc với người dân Đà Lạt nay khoác lên mình màu sắc rực rỡ. Đặc biệt, khi bức tranh trở thành món quà dành tặng bạn bè, người thân, nó còn mang đậm dấu ấn của xứ sở thông reo.

"Cảm giác cầm từng quả thông trên tay, rồi sắp xếp chúng thành một bức tranh rất thú vị. Với tranh làm từ quả thông, vòng đời của quả thông không kết thúc khi rụng xuống mà tiếp tục theo một cách khác và bền bỉ cùng thời gian", chị Thắm nói.

Từ lâu, quả thông và lá thông đã gắn với cảnh quan Đà Lạt nay đang được người trẻ khai thác theo hướng sáng tạo và trải nghiệm cho du khách. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị thủ công mà còn kể câu chuyện về rừng thông, con đường và những triền dốc đặc trưng của phố núi.