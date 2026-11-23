CHUYỆN XƯA VÀ CẢM XÚC HÔM NAY

Trong tác phẩm của tác giả Đình Phong, bốn tài tử Trần Thanh Cơ, Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Ngọc Như Ý và Ngô Thị Thảo Ngân cùng ca sĩ, rapper Bảo Kun kể lại câu chuyện đã đi qua tuổi thơ rất nhiều thế hệ.

Bốn tài tử trẻ cùng Ban Giám khảo và người dẫn chương trình tại đêm thi thứ hai Vòng Tăng tốc “Tài tử miệt vườn” mùa 6.

Những nhân vật quen thuộc được thể hiện bằng giọng ca, cách cảm nhận của người trẻ, vừa có nét hồn nhiên, vừa chứa đựng những suy nghĩ về tình thân, lòng nhân hậu và sự tham lam.

Đảm nhận vai người em, Nguyễn Nhật Trường vui vì được bước vào thế giới cổ tích bằng chính lời ca, vai diễn của mình. Nhật Trường xem mỗi lần dự thi “Tài tử miệt vườn” là cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trên hành trình nuôi dưỡng đam mê. Đến Vòng Tăng tốc, Nhật Trường có thêm trải nghiệm mới khi cùng các bạn phối hợp với một nghệ sĩ biểu diễn rap.

“Chú Bảo Kun vừa dẫn chuyện để mọi người hiểu hơn về vở diễn, vừa là bạn diễn nâng đỡ các con rất nhiều”, Nhật Trường chia sẻ. Với Nhật Trường, sự kết hợp mở ra cơ hội thử sức ở nhiều phương diện, từ giọng ca đến diễn xuất, cách lắng nghe và tiếp nối phần thể hiện của bạn diễn.

Sự nâng đỡ ấy cũng giúp những tài tử nhỏ tuổi thêm tự tin trước yêu cầu hóa thân vào nhân vật. Trong vai người chị dâu, Nguyễn Ngọc Như Ý phải tìm cách thể hiện một tính cách khác mình: Cộc cằn, tham lam. Ngoài cố gắng ca đúng, Như Ý còn phải tập trung thể hiện qua ánh mắt, thần thái để làm rõ tính cách nhân vật.

Ca sĩ, rapper Bảo Kun trong vai Quạ thần cùng bốn tài tử trẻ kể lại chuyện cổ tích bằng sự kết hợp giữa ca diễn cải lương và rap.

“Vai diễn là thử thách lớn đối với con. Tuy nhiên, con rất hào hứng tập luyện vì vai diễn giúp con học hỏi cách thể hiện tính cách nhân vật”, Như Ý bày tỏ. Qua từng lời thoại, câu ca, Như Ý phải tập diễn xuất phù hợp với tình huống, tránh chỉ tập trung thể hiện giọng hát.

Cùng tuyến nhân vật với Như Ý, Trần Thanh Cơ đảm nhận vai người anh. Nhân vật vừa tham lam, nham hiểm, vừa có nét hài hước đòi hỏi tài tử phải phân biệt sắc thái ở từng tình huống. Thanh Cơ cho biết em đọc kỹ kịch bản, hình dung tâm lý nhân vật rồi tập cách thể hiện cho phù hợp.

Thử thách còn nằm ở những bài ca trên nền phối mới khi Thanh Cơ phải nghe kỹ, cảm nhận tiết tấu, chuẩn bị phần ca diễn để bắt nhịp cùng cả nhóm. “Là người trẻ, em rất thích sự kết hợp này. Em nghĩ cách thể hiện thú vị này góp phần để vọng cổ, đờn ca tài tử Nam bộ đến gần hơn với các bạn trẻ”, Thanh Cơ chia sẻ.

Nếu vai người anh, chị dâu đòi hỏi những nét diễn sắc sảo thì vai người em dâu mang đến cho Ngô Thị Thảo Ngân cảm giác gần gũi. Thảo Ngân rất thích những giai điệu vui tươi, nhí nhảnh, phù hợp lứa tuổi và hoàn cảnh nhân vật trong tác phẩm. Trong câu chuyện được kể bằng hình thức mới, điều đọng lại với em vẫn là tình nghĩa anh em, tình cảm gia đình.

“Được diễn một tác phẩm nói về tình thân bằng cách thể hiện mới, con thấy rất thú vị và có nhiều cảm xúc trong thể hiện nhân vật”, Thảo Ngân tâm sự.

ĐỔI MỚI NHƯNG VẪN GIỮ BẢN SẮC

Kết nối bốn tài tử trong tác phẩm, rapper Bảo Kun đảm nhận vai Quạ Thần, vừa tham gia diễn xuất, vừa góp phần dẫn chuyện bằng rap.

Các tài tử phối hợp cùng Bảo Kun trong lớp diễn người anh chuẩn bị túi đựng vàng, khắc họa lòng tham của nhân vật.

Nhận lời mời từ chương trình, rapper Bảo Kun hào hứng trước cơ hội đưa màu sắc âm nhạc mình theo đuổi vào một câu chuyện cổ tích nổi tiếng. Anh tìm thấy niềm vui trong những câu ca ngọt ngào và tinh thần hết mình của các em.

“Được làm việc cùng các tài tử nhỏ tuổi và nghe các bạn ca hát, thể hiện nhân vật, tôi thấy tâm hồn mình trẻ ra, có nhiều cảm xúc sáng tạo hơn”, Bảo Kun chia sẻ.

Cuộc gặp gỡ vì vậy cũng là dịp để nghệ sĩ khách mời lắng nghe, cảm nhận sâu hơn sức hấp dẫn của âm nhạc truyền thống.

Trần Thanh Cơ thể hiện tính cách người anh qua lời ca, ánh mắt và động tác diễn xuất trong “Quạ thần và cây khế”.

Rapper Bảo Kun cho biết phần phối nhạc trong tiết mục cũng được anh quan tâm theo hướng có sự kết nối âm thanh nhạc cụ dân tộc với nền nhạc hiện đại. Những tiếng đàn tranh, đàn kìm cùng tiết tấu mới góp vào không gian trình diễn, để rap có thể hòa cùng lời ca, tình huống và cảm xúc nhân vật.

“Đổi mới nhưng vẫn giữ được hồn cốt của đờn ca tài tử là điều chúng tôi mong muốn”, rapper Bảo Kun bày tỏ. Theo anh, những làn điệu, câu hò, tiếng ca tài tử luôn là niềm tự hào. Khi thử nghiệm với hình thức mới, người làm nghệ thuật cần giữ sự trân trọng đối với những giá trị ấy.

Suy nghĩ của Bảo Kun cũng là cách các tài tử nỗ lực thể hiện trên sân khấu. Rap giúp câu chuyện có thêm tiết tấu, nét linh hoạt; phần ca diễn dành chỗ cho nhân vật giãi bày, bộc lộ tính cách.

Từ đó, đòi hỏi mỗi tài tử phải tập trung, điều tiết phần thể hiện của mình để câu chuyện được liền mạch.

Từ ghế giám khảo, NSƯT Võ Minh Lâm thừa nhận ban đầu anh lo lắng trước yêu cầu kết hợp hai hình thức có nhịp điệu khác nhau. Nhưng qua những đêm thi Vòng Tăng tốc, sự chuẩn bị của ê-kíp và khả năng thích nghi của thí sinh mang đến cho anh nhiều cảm xúc.

Điều NSƯT Võ Minh Lâm trân trọng là sự trưởng thành của những gương mặt trẻ. Có em anh từng gặp khi mới 7 - 8 tuổi ở những mùa thi trước, nay các em trở lại với giọng ca chắc khỏe, phong thái chững chạc hơn. Những tài tử còn nhỏ tuổi đã biết tìm hiểu tâm lý, hóa thân vào nhân vật và phối hợp trong thể hiện tác phẩm.

“Kết hợp với rap không làm mất đi vẻ đẹp của tài tử mà làm phong phú hơn cung bậc cảm xúc cho người xem”, NSƯT Võ Minh Lâm nhận xét. Với NSƯT Võ Minh Lâm, sự tự tin và nỗ lực của các tài tử là điều đáng ghi nhận trong mùa thi năm nay.

“Quạ thần và cây khế” khép lại phần tranh tài nhưng còn gợi suy nghĩ về cách tiếp nối nghệ thuật truyền thống.

Khi người trẻ tìm thấy niềm vui trong câu ca, hiểu nỗi niềm nhân vật và được khích lệ thử sức, chuyện xưa có thêm sức sống. Từ sự đồng cảm ấy, lời nhắc giữ gìn tình thân tiếp tục ngân lên, gần gũi trong một cách kể mới.