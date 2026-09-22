Quà tặng vàng 24K có gì khiến người trẻ lựa chọn ghi dấu tuổi mới?

Quà tặng vàng 24K gợi mở cách ghi dấu riêng, dù được người thân trao tặng hay do chính người trẻ lựa chọn cho mình.

Món quà vàng mở ra tuổi mới

Bước sang tuổi 27, Phương Thảo - nhân viên kinh doanh tại TP.HCM - nhận món quà từ nhóm bạn thân thời đại học. Thay vì váy hay nước hoa là một chiếc hộp màu cam bắt mắt.

Bên trong hộp là miếng vàng 24K dáng đồng xu, dập nổi hình bánh sinh nhật. Hình ảnh ngôi sao trên bao bì mang theo thông điệp “Một vì tinh tú ra đời”, ví ngày mà mỗi người chào đời như khoảnh khắc một ngôi sao xuất hiện mang theo niềm vui và sự mong đợi của những người yêu thương.

Bộ sưu tập “Ước nguyện tuổi mới” là cách để người trẻ ghi dấu mỗi tuổi chỉ đến một lần trong đời.

Điều bất ngờ tiếp theo nằm ở mã QR bên trong hộp quà vàng. Khi Thảo dùng camera điện thoại quét mã, một không gian số mang tên Hộp Trân Bảo mở ra với đoạn video ngắn từ những bức ảnh cũ: Ngày đầu nhập học còn có chút ngại ngùng, những buổi cà phê sau giờ học, chuyến đi xa đầu tiên và vài khoảnh khắc tưởng đã nằm yên trong bộ nhớ máy...

“Xem lại mới nhận ra chúng tôi đã đi cùng nhau lâu đến thế. Món quà khiến tôi vừa bất ngờ, vừa thấy bản thân được yêu thương ra sao”, Thảo nói.

Quà tặng vàng 24K mà Thảo nhận được thuộc bộ sưu tập “Ước nguyện tuổi mới”, dòng Kim Gia Bảo Gift của Bảo Tín Mạnh Hải.

Hình ảnh bánh kem, hoa, gấu bông và hộp quà quen thuộc gửi gắm lời chúc về tuổi mới nhiều niềm vui và hy vọng. Nhờ kỹ thuật cán, dập và tạo hình, sản phẩm có trọng lượng nhỏ nhưng vẫn đủ lớn để người tặng tự tin về vị thế của món quà.

Chi tiết này gắn với thói quen khá phổ biến vào ngày sinh nhật: Nhìn lại điều đã trải qua và “manifest” (thu hút những điều tốt đẹp) cho một năm sắp tới.

Nếu Thảo nhận quà vàng từ bạn bè, Thu Phương (Hà Nội) lại tự thưởng cho mình một sản phẩm “Ước nguyện tuổi mới” để đánh dấu tuổi 25. Trong Hộp Trân Bảo, Phương tạo một bức thư gửi cho chính mình ở tương lai.

“Tuổi 24 không rực rỡ như mình từng hình dung nhưng đã hiểu rõ hơn điều bản thân muốn. Cứ đi tiếp, chậm một chút cũng không sao”, Phương chia sẻ.

Thu Phương và món quà tuổi mới tự thưởng cho bản thân.

Quà sinh nhật cũng là “của để dành”

Câu chuyện của Phương Thảo hay của Thu Phương cho thấy góc nhìn mới về quà tặng ở giới trẻ: Vừa lưu lại cảm xúc của ngày thêm tuổi vừa trở thành khoản tích lũy nhỏ cho tương lai.

Trước đây, vàng quà tặng thường gắn với bản vị lớn, chi phí chế tác cao khiến người trẻ khó tiếp cận. Diện mạo, hình thức đôi khi cũng thiếu sự trẻ trung và thông điệp gửi kèm.

Từ thực tế này, cách doanh nghiệp đưa vàng 24K tiếp cận gần hơn với giới trẻ là phát triển các bản vị 0,1 chỉ và 0,2 chỉ, giúp người mua bắt đầu bằng một khoản vừa sức. Nhờ kỹ thuật cán, dập hiện đại, miếng vàng dù có trọng lượng nhỏ vẫn đủ lớn để người tặng tự tin về vị thế món quà.

Chi phí tăng thêm cho một món quà tặng cũng chỉ 50.000 đồng trên mỗi 0,1 chỉ cho toàn bộ thiết kế, bao bì và trải nghiệm đi kèm.

“Nếu bán sản phẩm, chi phí này cũng được hoàn lại. Dù là món quà nhưng về mặt tích luỹ không khác so với việc mua vàng thông thường”, Thu Phương cho hay.

Theo đó, giá thu mua Kim Gia Bảo Gift bằng giá mua vào vàng Kim Gia Bảo cộng thêm 50.000 đồng/0,1 chỉ.

Bộ sưu tập “Ước nguyện tuổi mới” có 2 bản vị 0,1 và 0,2 chỉ, dễ dàng tiếp cận với người trẻ.

Sự kết hợp giữa bản vị nhỏ, thiết kế trẻ và nội dung cá nhân hóa vì thế mở thêm cách tiếp cận vàng 24K. Người trẻ không cần chờ đến cưới hỏi hay dịp lớn mà có thể bắt đầu từ dịp thân quen hơn: Ngày mình hay người thân, đối tác... thêm một tuổi.

Trải nghiệm Hộp Trân Bảo được mở theo 2 hành trình. Người tặng quét mã QR trong hộp quà vàng rồi tạo thư, tạo clip từ những bức ảnh trong điện thoại dưới sự hỗ trợ của AI. Người nhận quét mã để xem nội dung được chuẩn bị riêng cho mình. Ở những lần trao quà tiếp theo, mỗi món quà vàng sẽ mở ra thêm “ngăn kéo ký ức”, ghép thành một cuốn nhật ký số. Dù miếng vàng được bán hoặc chuyển nhượng, nội dung này vẫn được giữ nguyên trong không gian số của người trao và người nhận, không chuyển sang chủ sở hữu mới. Ngoài “Ước nguyện tuổi mới”, Kim Gia Bảo Gift còn ra mắt bộ sưu tập “Nhân chứng tình yêu”, “Phúc lành bình an”, “Đăng khoa và công danh”. Trong tháng 9 này, có thêm bộ sưu tập “Một đời chung đôi” và “Phúc bảo đầu đời”.