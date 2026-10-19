Quà tặng người yêu dịp 20/10: Chọn gì vừa ý nghĩa vừa hợp túi tiền?

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp nhiều người muốn dành tặng người yêu một món quà thể hiện sự quan tâm. Tuy nhiên, việc lựa chọn đôi khi không đơn giản, nhất là khi thị trường có nhiều sản phẩm ở các phân khúc giá khác nhau. Thay vì chạy theo xu hướng hoặc chọn món quà có giá trị cao, người mua nên bắt đầu từ sở thích, thói quen và nhu cầu của đối phương.

Quà tặng người yêu dịp 20/10. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Trang sức và phụ kiện: cần chú ý phong cách cá nhân

Dây chuyền, vòng tay, bông tai hoặc nhẫn là những món quà được cân nhắc trong dịp đặc biệt. Khi lựa chọn trang sức, người mua nên quan sát phong cách người nhận thường sử dụng: thiết kế tối giản, trẻ trung hay nổi bật. Nếu không biết rõ sở thích, những mẫu có thiết kế đơn giản thường dễ kết hợp với trang phục hơn các sản phẩm cầu kỳ.

Với trang sức kim loại quý, cần kiểm tra thông tin về chất liệu, hàm lượng, trọng lượng, hóa đơn và chính sách thu đổi nếu có. Với phụ kiện thời trang không phải kim loại quý, nên chú ý độ hoàn thiện, khóa cài và chất liệu để cân nhắc độ bền.

Túi xách, ví, kính mát hoặc đồng hồ cũng là những lựa chọn có tính ứng dụng. Tuy nhiên, đây là nhóm sản phẩm phụ thuộc khá nhiều vào gu thẩm mỹ. Người mua nên tìm hiểu màu sắc, kích thước và kiểu dáng mà người yêu thường dùng, đồng thời kiểm tra nguồn gốc và chế độ bảo hành với sản phẩm có giá trị cao.

Mỹ phẩm và nước hoa: không nên chọn chỉ theo quảng cáo

Son môi, sản phẩm trang điểm, đồ chăm sóc da và nước hoa thường xuất hiện trong danh sách quà tặng 20/10. Ưu điểm của nhóm này là có nhiều thương hiệu, dung tích và mức giá. Dù vậy, người mua cần hiểu rằng mỹ phẩm không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người.

Với son môi, nên tìm hiểu màu sắc và chất son người nhận thường sử dụng. Với sản phẩm chăm sóc da, cần biết loại da và những thành phần người nhận có thể nhạy cảm. Nếu không rõ thói quen chăm sóc da, tránh chọn sản phẩm đặc trị hoặc bộ mỹ phẩm có nhiều thành phần chưa từng sử dụng.

Nước hoa cũng cần được chọn theo sở thích mùi hương. Nếu chưa chắc chắn, người mua có thể cân nhắc bộ mẫu thử chính hãng hoặc dung tích nhỏ thay vì mua chai lớn. Khi mua mỹ phẩm và nước hoa, nên ưu tiên cửa hàng chính hãng hoặc nhà phân phối có thông tin rõ ràng; kiểm tra nhãn hàng hóa, dung tích, hạn sử dụng và chính sách đổi trả.

Đồ công nghệ và thiết bị cá nhân

Tai nghe không dây, đồng hồ thông minh, loa nhỏ hoặc phụ kiện điện thoại có thể phù hợp với người yêu thường xuyên sử dụng thiết bị công nghệ. Trước khi mua, cần tìm hiểu thiết bị đang dùng, khả năng tương thích, thời lượng pin, chế độ bảo hành và nhu cầu thực tế.

Không nên chọn sản phẩm chỉ vì có nhiều tính năng hoặc đang được quảng cáo phổ biến. Nếu người nhận chủ yếu dùng điện thoại để nghe nhạc, gọi điện và làm việc, một thiết bị dễ sử dụng, đáp ứng đúng nhu cầu có thể hợp lý hơn sản phẩm cao cấp nhưng ít được khai thác.

Với các thiết bị có giá trị lớn, nên so sánh giá tại các nhà bán lẻ, kiểm tra thời hạn bảo hành và điều kiện đổi mới khi có lỗi. Cần tính cả phụ kiện đi kèm và chi phí phát sinh nếu có.

Hoa, bánh và trải nghiệm chung

Nếu muốn món quà có tính tình cảm, hoa tươi kèm thiệp viết tay, bánh ngọt hoặc một bữa tối cùng nhau là những phương án dễ cân nhắc. Người mua nên chọn theo sở thích của người nhận, thay vì mặc định rằng ai cũng thích hoa hoặc những món quà lãng mạn theo cùng một cách.

Một buổi xem phim, tham gia lớp học trải nghiệm, đi dạo hoặc chuyến đi ngắn cũng có thể trở thành lựa chọn nếu cả hai cùng yêu thích. Với hoạt động cần đặt chỗ, nên kiểm tra lịch, chi phí và điều kiện hủy trước khi thanh toán.

Các lựa chọn này có thể kết hợp với một món quà nhỏ để tạo dấu ấn cá nhân. Giá trị của món quà không chỉ nằm ở số tiền chi ra mà còn ở sự quan tâm đến điều người nhận thực sự yêu thích.

Chọn quà theo ngân sách, tránh áp lực chi tiêu

Trước khi mua, nên xác định mức chi tối đa và tham khảo giá tại một số cửa hàng. Với sản phẩm đang giảm giá, cần so sánh giá của cùng phiên bản, kiểm tra điều kiện áp dụng ưu đãi và tổng số tiền phải thanh toán. Không nên mua hàng vượt khả năng tài chính chỉ vì muốn tạo bất ngờ.

Khi mua trực tuyến, nên kiểm tra người bán, thông tin sản phẩm, phí giao hàng và chính sách đổi trả. Lưu lại hóa đơn, xác nhận đơn hàng và thông tin bảo hành sẽ giúp thuận tiện hơn nếu phát sinh vấn đề.

Một món quà phù hợp không nhất thiết phải đắt tiền hay theo xu hướng. Khi lựa chọn dựa trên sở thích, nhu cầu và khả năng chi tiêu, người mua vừa thể hiện được sự quan tâm, vừa tránh lãng phí trong dịp 20/10.