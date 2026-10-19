Quà tặng mẹ và bà dịp 20/10: Gợi ý thiết thực theo từng mức ngân sách

Quà tặng mẹ và bà dịp 20/10. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp nhiều người tìm kiếm món quà dành tặng mẹ và bà. Khác với quà tặng bạn bè hay người yêu, lựa chọn dành cho người thân lớn tuổi thường được cân nhắc theo hướng thiết thực, dễ sử dụng và phù hợp với thói quen sinh hoạt. Một món quà có giá trị không nhất thiết phải đắt tiền, quan trọng là đáp ứng đúng nhu cầu của người nhận.

Khăn choàng, quần áo và giày dép dễ sử dụng

Khăn choàng, áo khoác nhẹ, bộ đồ mặc nhà và giày dép là những lựa chọn có thể cân nhắc khi tặng mẹ hoặc bà. Ưu điểm của nhóm sản phẩm này là có tính ứng dụng trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời có nhiều phân khúc giá để lựa chọn.

Với khăn choàng, người mua nên chú ý chất liệu, độ mềm, khả năng giữ ấm và cách bảo quản. Nếu mẹ hoặc bà thường mặc trang phục có màu sắc trung tính, nên chọn màu dễ phối thay vì những tông quá nổi bật. Với quần áo, cần tìm hiểu kích cỡ và kiểu dáng người nhận thường mặc. Nếu không chắc chắn về số đo, có thể chọn cửa hàng có chính sách đổi kích cỡ rõ ràng.

Giày dép cần được lựa chọn cẩn thận hơn vì liên quan đến sự thoải mái khi di chuyển. Nên ưu tiên sản phẩm vừa chân, đế có độ bám và không quá khó mang. Không nên chỉ chọn theo kiểu dáng hoặc quảng cáo về khả năng hỗ trợ sức khỏe.

Túi xách, ví và phụ kiện cá nhân

Nếu mẹ hoặc bà có thói quen sử dụng túi xách khi đi làm, đi chợ hoặc gặp gỡ bạn bè, một chiếc túi có trọng lượng nhẹ, quai chắc chắn và nhiều ngăn tiện dụng có thể là món quà phù hợp. Người mua nên cân nhắc kích thước, chất liệu, độ bền của khóa và đường may.

Ví đựng tiền, hộp đựng kính hoặc phụ kiện cá nhân cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nếu muốn tìm món quà gọn nhẹ. Trước khi mua, nên quan sát thói quen sử dụng của người nhận để tránh chọn sản phẩm đẹp nhưng không thuận tiện.

Đồ gia dụng phục vụ sinh hoạt

Với người thường xuyên nấu ăn hoặc chăm sóc gia đình, một thiết bị gia dụng có thể hữu ích hơn món quà mang tính trang trí. Máy xay thực phẩm, ấm đun nước, nồi điện, máy lọc không khí hoặc thiết bị hỗ trợ công việc nhà đều có thể được cân nhắc tùy nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, người mua nên tìm hiểu xem gia đình đã có sản phẩm tương tự hay chưa. Khi lựa chọn thiết bị điện, cần kiểm tra công suất, tính năng, chế độ bảo hành và điều kiện đổi trả. Không nên mua sản phẩm chỉ vì được quảng cáo có nhiều chức năng nếu người nhận khó sử dụng hoặc không có nhu cầu.

Đối với thiết bị có giá trị cao, nên ưu tiên nơi bán có thông tin rõ ràng, bảo hành minh bạch và dịch vụ hỗ trợ sau mua. Nếu tặng bà lớn tuổi, giao diện đơn giản, nút điều khiển dễ nhìn và cách sử dụng thuận tiện cũng là những tiêu chí quan trọng.

Thiết bị thư giãn và sản phẩm chăm sóc cá nhân

Máy massage cầm tay, bồn ngâm chân hoặc đệm massage là những sản phẩm có thể cân nhắc nếu người nhận thích thư giãn tại nhà. Trước khi mua, cần tìm hiểu tính năng, cách sử dụng, hướng dẫn an toàn và chính sách bảo hành. Không nên mặc định thiết bị massage có thể điều trị bệnh hoặc phù hợp với tất cả mọi người.

Với sản phẩm chăm sóc sức khỏe, người mua cần đặc biệt thận trọng trước quảng cáo về công dụng. Thực phẩm bổ sung, vitamin hoặc sản phẩm được giới thiệu có tác dụng phòng và điều trị bệnh không nên được lựa chọn chỉ dựa trên lời quảng cáo. Nếu người nhận đang dùng thuốc hoặc có bệnh nền, cần hỏi ý kiến nhân viên y tế phù hợp trước khi cân nhắc các sản phẩm liên quan.

Hoa, trà bánh và bữa ăn gia đình

Nếu muốn chọn món quà nhẹ nhàng, hoa tươi kèm thiệp viết tay, hộp trà, bánh hoặc một bữa ăn cùng gia đình cũng là những phương án phù hợp. Với trà và thực phẩm, cần lưu ý khẩu vị, chế độ ăn và những thành phần người nhận cần tránh. Sản phẩm đóng gói nên có nhãn hàng hóa, hạn sử dụng và thông tin nguồn gốc rõ ràng.

Đôi khi, việc đưa mẹ hoặc bà đi ăn, cùng đi dạo hay dành thời gian trò chuyện còn thiết thực hơn một món đồ mới. Người mua có thể kết hợp một món quà nhỏ với hoạt động gia đình để tạo thêm ý nghĩa cho dịp 20/10.

Cân đối ngân sách và kiểm tra nơi bán

Trước khi mua, nên xác định số tiền dự kiến chi và so sánh giá của cùng sản phẩm tại một số điểm bán. Ngoài giá niêm yết, cần tính cả chi phí vận chuyển, đóng gói và các phụ phí nếu có. Với hàng mua trực tuyến, nên kiểm tra thông tin người bán, đánh giá sản phẩm và điều kiện đổi trả.

Quan trọng nhất, món quà nên phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của người tặng. Một món quà vừa túi tiền, được lựa chọn cẩn thận và trao tặng bằng sự quan tâm vẫn có thể mang lại niềm vui cho mẹ và bà trong ngày 20/10.