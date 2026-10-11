Quà tặng bạn đọc: 'Vũ trụ' túi xách dễ thương, bình nước tự thiết kế độc bản

Quý đơn vị, nhãn hàng có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc Hoa Học Trò, vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Cửa tiệm túi với đầy ắp điều dễ thương

Chào mừng bạn đến với Husomi, cửa tiệm túi xách và phụ kiện đáp ứng đủ tiêu chí: Xinh yêu - tiện dụng - đa năng.

Husomi có những em túi xách vải chần bông, hộp bút, pouch, ba lô, ví và cả những chiếc charm, móc khóa vải nũng nịu.

Các sản phẩm của Husomi được sáng tạo bằng niềm yêu thích sự ngọt ngào, dễ thương mà vẫn có tính ứng dụng cao. Bạn có thể dùng chiếc túi tote, ba lô khi đi học, đi chơi, dạo phố hay du lịch cùng người thân yêu. Các sản phẩm luôn được thiết kế rộng rãi, nhiều ngăn và có khóa kéo để bạn mang đi khắp nơi.

Tiệm cũng có rất nhiều mẫu mã từ ngôi sao, chấm bi hot trend, caro đến các họa tiết “bé điệu” phong cách coquette, hoa, thỏ, Hello Kitty… đáp ứng mọi phong cách, sở thích của các nàng thơ.

Ghé Husomi để rinh ngay những chiếc túi điểm tô ngày mới đáng yêu của bạn nha!

Instagram: @husomi_home

TikTok: HusoMi

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được combo một túi tote chần bông mẫu ngẫu nhiên kèm móc khóa chần bông từ nhà Husomi.

Rinh ngay bình nước in hình tự thiết kế

KAVI DIY & GIFT là cửa tiệm quà tặng với những sản phẩm được thiết kế theo yêu cầu, mang tính độc bản. Bạn có thể tìm thấy những sản phẩm xinh yêu như: Ly thủy tinh và bình giữ nhiệt in hình, móc khóa, bookmark thiết kế theo yêu cầu.

KAVI hướng đến phong cách trẻ trung, dễ thương, năng động. KAVI mong muốn biến những món đồ quen thuộc thành những món quà mang dấu ấn riêng của từng bạn. Từ một ly thủy tinh, bookmark hay bình giữ nhiệt cũng có thể trở thành món quà thật khó quên.

Khi đến KAVI, teen có thể lựa chọn các hình in từ mẫu có sẵn của tiệm. Hoặc bạn cũng có thể đặt thiết kế theo ý tưởng riêng, in tên, câu quote, hình cá nhân...

Với các sản phẩm thiết kế riêng, KAVI khuyến khích teen nên đặt trước từ 1 tuần để tiệm có thời gian lên ý tưởng, thiết kế và hoàn thiện sản phẩm chỉn chu nhất nha!

Ghé KAVI tại: 158 đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình, TP.HCM.

Facebook: KAVI DIY & GIFT

TikTok: KAVI DIY & GIFT

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được voucher mua sắm trị giá 204.000 đồng khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại KAVI DIY & GIFT.

Hướng dẫn nhận quà: Chọn 1 món quà bạn thích trong bài, gửi email tiêu đề “Nhận quà HHT Online”. Nội dung: họ tên, trường lớp, địa chỉ, SĐT của bạn (hoặc của phụ huynh nếu chưa có điện thoại), kèm lý do thích quà về cohoiquatanghht@gmail.com. Các teen may mắn sẽ được tòa soạn liên hệ qua SĐT và gửi tặng phần quà. Hạn chót nhận thông tin: 17/10/2026 và công bố danh sách trúng quà tại fanpage Hoa Hoc Tro Magazine: 19/10/2026.