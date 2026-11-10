Quà tặng 20/11 dưới 200.000 đồng: Những lựa chọn đẹp, ý nghĩa và tiết kiệm

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần, thị trường quà tặng dành cho thầy cô cũng bắt đầu thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh. Bên cạnh những sản phẩm có giá trị cao, các món quà nhỏ gọn, thiết thực với mức giá dưới 200.000 đồng là lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người muốn thể hiện sự tri ân mà vẫn bảo đảm chi tiêu hợp lý.

Từ hoa tươi, thiệp chúc mừng đến sổ tay, sách hay bình giữ nhiệt, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn phù hợp với ngân sách. Tuy nhiên, để món quà thực sự ý nghĩa, việc cân nhắc sở thích, nhu cầu sử dụng của người nhận cũng quan trọng không kém giá trị vật chất.

Quà tặng 20/11 dành tặng thầy cô giáo. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Quà tặng 20/11 dưới 100.000 đồng: Đơn giản nhưng ý nghĩa

Với ngân sách dưới 100.000 đồng, học sinh có thể lựa chọn nhiều món quà nhỏ, phù hợp để tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thiệp chúc mừng viết tay

Thiệp chúc mừng là một trong những món quà tiết kiệm và dễ chuẩn bị nhất. Trên thị trường, các mẫu thiệp đơn giản có giá tham khảo khoảng 10.000–20.000 đồng, tùy chất liệu và thiết kế.

Thay vì sử dụng những lời chúc có sẵn, học sinh có thể tự viết lời cảm ơn hoặc nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ với thầy cô. Đây là cách tạo dấu ấn riêng mà không đòi hỏi nhiều chi phí.

Với học sinh nhỏ tuổi, việc tự làm thiệp bằng giấy màu, vẽ tranh hoặc trang trí theo sở thích còn giúp các em thể hiện tình cảm và sự sáng tạo.

Hoa tươi nhỏ hoặc hoa giấy tự làm

Hoa luôn là món quà quen thuộc trong dịp 20/11. Nếu ngân sách hạn chế, người mua có thể chọn một vài cành hoa tươi được gói đơn giản thay vì những bó hoa lớn.

Một số gợi ý quà tặng trên thị trường ghi nhận hoa hồng lẻ gói giấy có mức giá tham khảo từ 15.000–30.000 đồng. Tuy nhiên, giá thực tế phụ thuộc vào loại hoa, địa điểm và thời điểm mua, đặc biệt khi nhu cầu tăng cao sát ngày lễ.

Ngoài hoa tươi, học sinh có thể tự làm hoa giấy, hoa len hoặc hoa bằng các vật liệu thủ công. Những sản phẩm này có thể được giữ làm kỷ niệm lâu dài.

Sổ tay và bút viết

Sổ tay, bút viết là những vật dụng quen thuộc với giáo viên, phù hợp để sử dụng trong công việc hằng ngày.

Ở phân khúc phổ thông, người mua có thể tìm thấy những mẫu sổ tay nhỏ, bút viết hoặc bút khắc tên đơn giản với giá dưới 100.000 đồng.

Khi chọn mua, nên chú ý chất lượng giấy, độ bền của bìa sổ và khả năng viết ổn định của bút. Sản phẩm có thiết kế trang nhã, dễ sử dụng thường phù hợp hơn những món đồ quá cầu kỳ.

Chậu cây xanh mini

Những chậu cây nhỏ như sen đá hoặc cây cảnh để bàn cũng là gợi ý phù hợp. Một số mẫu sen đá mini có giá tham khảo khoảng 20.000–45.000 đồng, trong khi những chậu cây được trang trí cầu kỳ hơn có thể có giá cao hơn.

Với món quà này, người tặng nên ưu tiên cây dễ chăm sóc, kích thước nhỏ và phù hợp với không gian làm việc. Một chậu cây kèm lời chúc viết tay có thể tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên.

Cốc sứ uống nước

Các mẫu cốc sứ đơn giản cũng nằm trong nhóm quà tặng có thể lựa chọn với ngân sách dưới 100.000 đồng.

Người mua nên chú ý chất liệu, độ hoàn thiện và sự thuận tiện khi vệ sinh. Những mẫu cốc có màu sắc nhẹ nhàng, thiết kế đơn giản phù hợp với nhiều độ tuổi và có thể sử dụng tại nhà hoặc nơi làm việc.

Quà tặng 20/11 từ 100.000 đến 200.000 đồng: Ưu tiên tính thiết thực

Với ngân sách từ 100.000 đến 200.000 đồng, học sinh và phụ huynh có thể lựa chọn thêm nhiều sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài.

Bình giữ nhiệt

Bình giữ nhiệt là món quà tương đối thiết thực đối với giáo viên, đặc biệt là những người thường xuyên giảng dạy trong nhiều tiết học.

Một số sản phẩm phổ thông dung tích khoảng 350–500 ml được giới thiệu trên thị trường với giá tham khảo từ 120.000–200.000 đồng.

Khi lựa chọn, nên ưu tiên sản phẩm có thông tin rõ ràng về chất liệu, khả năng giữ nhiệt, độ kín của nắp và hướng dẫn sử dụng. Không nên chỉ dựa vào hình thức hoặc mức giảm giá được quảng cáo.

Sách

Sách là một lựa chọn phù hợp nếu người tặng hiểu sở thích của thầy cô. Với ngân sách dưới 200.000 đồng, có thể tìm mua nhiều đầu sách văn học, giáo dục, kỹ năng sống hoặc sách về lĩnh vực mà giáo viên quan tâm.

Để tránh mua phải sách không phù hợp, nên tìm hiểu trước thể loại yêu thích của người nhận. Những cuốn sách có nội dung thiết thực, được lựa chọn cẩn thận sẽ có ý nghĩa hơn việc chỉ chú trọng hình thức.

Khăn choàng

Đối với giáo viên nữ, đặc biệt tại những địa phương có thời tiết chuyển lạnh trong tháng 11, khăn choàng là món quà đáng cân nhắc.

Một số mẫu khăn phổ thông có giá tham khảo khoảng 100.000–180.000 đồng, tùy chất liệu và kiểu dáng.

Người mua nên lựa chọn màu sắc trang nhã, chất liệu dễ sử dụng và phù hợp với phong cách của người nhận.

Hộp trà hoặc cà phê

Nếu biết thầy cô có thói quen uống trà hoặc cà phê, người tặng có thể cân nhắc những hộp sản phẩm được đóng gói đơn giản, có nguồn gốc rõ ràng.

Một số sản phẩm trà, cà phê phổ thông có thể mua với ngân sách từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Đối với nhóm quà tặng thực phẩm, cần kiểm tra thông tin nhà sản xuất, thành phần, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản. Không nên chọn các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng chữa bệnh khi không có căn cứ đáng tin cậy.

Khung ảnh hoặc album kỷ niệm

Thay vì lựa chọn một món đồ dùng cá nhân, học sinh có thể dành ngân sách để in ảnh tập thể lớp, mua khung ảnh hoặc thiết kế một album nhỏ lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đây là món quà phù hợp với giáo viên chủ nhiệm hoặc những lớp chuẩn bị kết thúc năm học, chuyển cấp.

Mỗi học sinh có thể viết thêm một lời nhắn, tạo nên món quà mang dấu ấn tập thể mà không cần chi phí lớn.

Chọn quà tặng 20/11 thế nào để vừa tiết kiệm vừa phù hợp?

Bên cạnh giá bán, người tiêu dùng nên cân nhắc một số yếu tố trước khi lựa chọn quà tặng.

Trước hết, cần xác định ngân sách cụ thể. Việc giới hạn khoản chi ngay từ đầu giúp tránh mua sắm theo cảm xúc, đặc biệt khi nhiều cửa hàng triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá trong dịp lễ.

Với học sinh, nên ưu tiên những món quà có giá trị tinh thần như thiệp tự làm, hoa giấy, tranh vẽ hoặc lời chúc trực tiếp. Đây cũng là dịp để các em học cách thể hiện lòng biết ơn mà không phụ thuộc vào giá trị vật chất.

Đối với phụ huynh, việc lựa chọn quà cần dựa trên tinh thần tự nguyện, tránh tạo áp lực đóng góp hoặc hình thành tâm lý so sánh giữa các gia đình.

Ngoài ra, người mua nên dành thời gian kiểm tra chất lượng sản phẩm. Đối với các món quà như bình giữ nhiệt, cốc sứ, sách hoặc sản phẩm thực phẩm, cần ưu tiên nguồn gốc rõ ràng, thông tin sản phẩm đầy đủ và lựa chọn địa chỉ bán hàng đáng tin cậy.

Khi mua trực tuyến, cần kiểm tra tổng số tiền phải thanh toán, bao gồm phí vận chuyển, đóng gói hoặc dịch vụ cá nhân hóa nếu có. Một món quà có giá niêm yết thấp chưa chắc tiết kiệm hơn nếu phát sinh nhiều chi phí bổ sung.

Có nên mua quà 20/11 sớm để tiết kiệm chi phí?

Việc chủ động chuẩn bị quà trước ngày 20/11 có thể giúp người mua có thêm thời gian so sánh sản phẩm, lựa chọn mẫu mã và kiểm tra chất lượng.

Đặc biệt, với những món quà cần đặt làm riêng như thiệp in tên, album ảnh, khung ảnh hoặc sản phẩm khắc chữ, việc đặt hàng sớm giúp giảm nguy cơ chậm giao hoặc không kịp hoàn thiện trước ngày lễ.

Đối với hoa tươi, nên tham khảo giá từ nhiều cửa hàng và xác nhận rõ loại hoa, kích thước bó hoa, phí giao hàng cũng như thời điểm nhận. Không nên mặc định đặt trước luôn rẻ hơn, bởi giá còn phụ thuộc vào nguồn cung và chính sách của từng cửa hàng.

Người mua cũng cần thận trọng với những chương trình giảm giá quá lớn, đặc biệt trên các nền tảng trực tuyến. Việc so sánh giá thực tế, xem đánh giá sản phẩm và kiểm tra điều kiện đổi trả là cần thiết trước khi quyết định mua.

Món quà ý nghĩa không nhất thiết phải đắt tiền

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để học sinh, phụ huynh và toàn xã hội bày tỏ lòng biết ơn đối với những người làm công tác giáo dục.

Tuy nhiên, việc tặng quà không phải nghĩa vụ bắt buộc. Giá trị của món quà không nằm ở mức giá mà ở sự chân thành, phù hợp và cách thể hiện tình cảm.

Một tấm thiệp viết tay, một lời cảm ơn trực tiếp, một bức ảnh lưu niệm hay sự tiến bộ trong học tập của học sinh đều có thể mang lại niềm vui cho thầy cô.

Với ngân sách dưới 200.000 đồng, người tiêu dùng vẫn có nhiều lựa chọn quà tặng thiết thực. Điều quan trọng là không chạy theo hình thức, tránh chi tiêu vượt khả năng và giữ đúng ý nghĩa tri ân của Ngày Nhà giáo Việt Nam.