Quà tặng 20/10: Xu hướng xanh, cá nhân hóa lên ngôi

Hoa tươi vẫn hút khách

Những ngày cận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi tại Hà Nội bước vào thời điểm nhộn nhịp. Theo ghi nhận tại chợ hoa Quảng An, lượng hoa tiêu thụ của các tiểu thương tăng từ ngày 17 đến 20/10, trong đó hoa hồng, hoa ly, cúc mẫu đơn, tulip và hướng dương là những mặt hàng được chú ý.

Lượng hoa tươi được nhập về tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Ngoài hoa trong nước, khách hàng năm nay còn đặt nhiều loại hoa nhập khẩu.

Tại các tuyến phố chuyên doanh hoa như Hồ Tùng Mậu, Trần Duy Hưng, lượng khách mua lẻ và đặt hoa theo yêu cầu cũng tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Chị Đỗ Tâm Linh (tiểu thương tại chợ hoa Quảng An) cho biết, từ đầu tháng 10, lượng hoa nhập về đã tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Ngoài hoa trong nước, khách hàng năm nay còn đặt nhiều loại hoa nhập khẩu như hồng Ecuador, hồng Sophia. Giá một số loại hoa cũng thấp hơn năm ngoái do không bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

“Cụ thể, hoa hồng chùm Sophia dao động từ 90.000 - 100.000 đồng một bó, tulip từ 40.000 - 50.000 đồng, họa mi khoảng 100.000 đồng/bó, cát tường 90.000 - 100.000 đồng/bó, hồng son khoảng 20.000 đồng một bông. Nhìn chung, lượng hoa tiêu thụ của các tiểu thương trong khu vực chợ hoa năm nay khá ổn định”, chị Linh cho biết.

Giá mỗi lẵng hoa, giỏ hoa tại chợ hoa Quảng An dao động từ 150.000 đến 500.000 đồng.

Để thuận tiện cho người tiêu dùng, các cửa tiệm hoa tại chợ hoa Quảng An đã gói sẵn cả những bó hoa giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn mua sắm.

Bên cạnh hoa tươi và những món quà truyền thống như mỹ phẩm, túi xách, trang sức, thị trường năm nay còn ghi nhận sự quan tâm dành cho các sản phẩm xanh, quà tặng thủ công và những món đồ mang dấu ấn cá nhân. Chậu cây mini, giỏ quà OCOP, sản phẩm mây tre, sáp thơm thiên nhiên hay các bộ trà, tinh dầu, quà lưu niệm từ nông sản địa phương đang trở thành những lựa chọn đáng chú ý.

Tại Hà Nội, các sản phẩm OCOP từ Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... như trà Shan tuyết, mật ong rừng, tinh dầu sả chanh, xà phòng thảo mộc, cà phê hữu cơ được kết hợp thành những giỏ quà chỉn chu, hướng tới nhóm khách hàng trung và cao cấp.

Các sản phẩm tiêu dùng xanh được ưu tiên để làm quà tặng ngày 20/10.

Theo chị Hồ Hồng Hạnh, chủ cơ sở “Không gian trải nghiệm sản phẩm OCOP” tại phường Hà Đông: “Khách hàng bây giờ thích những món quà có ý nghĩa, bền vững, thay vì những vật phẩm chỉ để ngắm. Mỗi giỏ quà 20/10 của chúng tôi đều kể một câu chuyện, ví dụ như ‘Hương thơm của đất trời’, ‘Sắc trà mùa Thu’, ‘Quà xanh gửi mẹ’... Tất cả đều là những set quà từ sản phẩm OCOP, đóng gói bằng những vật liệu thân thiện môi trường, tái chế được”.

Một điểm đáng chú ý của thị trường quà tặng năm nay là nông sản địa phương ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong những giỏ quà dành tặng người thân. Từ trà, cà phê, mật ong đến tinh dầu, thảo mộc, các sản phẩm được đầu tư về bao bì, cách phối hợp và thông điệp, qua đó mở rộng giá trị sử dụng và khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Xu hướng này không chỉ tạo thêm lựa chọn cho khách hàng mà còn mở ra cơ hội để các cơ sở sản xuất, hợp tác xã quảng bá đặc sản địa phương thông qua văn hóa tặng quà.

Anh Trần Phi Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, người tiêu dùng hiện đại không chỉ quan tâm đến hình thức mà còn chú trọng câu chuyện đằng sau món quà. “Người tiêu dùng hiện đại muốn một món quà kể được câu chuyện, mang hơi thở vùng miền. Khi một hộp trà Shan tuyết đi kèm lời chúc 20/10, nó không chỉ là quà - mà là thông điệp của thiên nhiên, của bản sắc Việt”, anh Hùng chia sẻ.

Không chỉ tại các đô thị, ở nhiều vùng nông thôn, các hợp tác xã, tổ hợp tác cũng chủ động kết hợp sản phẩm OCOP thành những bộ quà tặng dịp lễ. Cách làm này góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản, đồng thời đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Việc lựa chọn nông sản làm quà cũng cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận thị trường: Giá trị món quà không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở nguồn gốc, công dụng và ý nghĩa mà người tặng muốn gửi gắm.

Cá nhân hóa trải nghiệm tặng quà

Cùng với các cửa hàng truyền thống, thương mại điện tử và mạng xã hội tiếp tục là những kênh bán hàng đáng chú ý trong dịp 20/10. Trên các sàn như Shopee, TikTok Shop, Lazada, những từ khóa như “quà tặng 20/10”, “hoa tươi giao nhanh”, “quà tặng handmade” được quan tâm nhiều hơn vào thời điểm cận lễ.

Để thu hút khách hàng, nhiều cửa hàng trực tuyến triển khai dịch vụ giao hàng trong 2 giờ, gói quà theo yêu cầu, tặng thiệp viết tay hoặc video chúc mừng. Một số doanh nghiệp còn kết hợp với nhà sản xuất nông sản sạch để xây dựng các bộ quà tặng theo chủ đề “từ nông trại đến trái tim”.

Theo chị Lê Sương (Hà Nội), người bán hàng online lâu năm cho biết: “Mức sẵn lòng chi trả trung bình của khách hàng cho một phần quà tặng dao động từ 300.000 - 500.000 đồng. Xu hướng quà tặng hiện nay của khách chuộng sự cá nhân hóa. Có người gửi ảnh người thân để tôi thiết kế hoa theo màu áo, có người nhờ in thơ, lời chúc riêng lên thiệp hoặc hộp quà. Sự sáng tạo giúp sản phẩm thủ công cạnh tranh tốt với hàng công nghiệp”.

Từ những bó hoa được thiết kế theo sở thích đến giỏ quà nông sản có câu chuyện riêng, thị trường quà tặng 20/10 đang mở rộng lựa chọn theo hướng chú trọng trải nghiệm và dấu ấn cá nhân. Các sản phẩm kết hợp nông nghiệp, văn hóa và yếu tố thân thiện môi trường cũng tạo thêm cơ hội cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh sáng tạo.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến ý nghĩa của món quà, xu hướng xanh và cá nhân hóa có thể trở thành hướng phát triển đáng chú ý của thị trường. Những lựa chọn như set trà, hoa và tinh dầu thư giãn, giỏ quà đặc sản địa phương hay dịch vụ trồng cây tặng người thân không chỉ đáp ứng nhu cầu tặng quà mà còn gửi gắm thông điệp về sự quan tâm, lối sống bền vững và giá trị bản địa.