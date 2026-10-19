Quà tặng 20.10: Khi sự quan tâm quý hơn giá trị món quà

Hoa tươi tăng giá khi nhu cầu bước vào cao điểm

Hoa tươi tiếp tục là mặt hàng được nhiều người lựa chọn trong dịp 20.10. Tuy nhiên, giá bán có sự biến động giữa các loại hoa, địa điểm và cách thiết kế, đặc biệt khi nhu cầu mua sắm tăng lên trước ngày lễ.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP.HCM), hoa hồng Đà Lạt được ghi nhận ở mức 300.000 - 450.000 đồng/bó, trong khi ngày thường khoảng 150.000 - 200.000 đồng/bó. Hoa ly có giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng/bó.

Ở một số thị trường, giá hoa được ghi nhận tăng khoảng 10 - 30% tùy loại. Phân khúc 150.000 -300.000 đồng/bó vẫn là mức giá tham khảo đáng chú ý, trong khi hoa nhập khẩu cao cấp có thể có giá từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Tại chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), tulip có giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng/bó 10 bông; hồng ngoại khoảng 150.000 - 200.000 đồng/bó và hồng Sophia khoảng 120.000 - 130.000 đồng/bó.

Ở phân khúc cao cấp, các sản phẩm được thiết kế riêng cũng tạo thêm lựa chọn. Hoa hồng in hình áo dài hay lan hồ điệp có giá tới 5 triệu đồng/chậu, hướng đến những khách hàng muốn tìm món quà có hình thức nổi bật.

Chênh lệch giá giữa các loại hoa cho thấy người mua có thể lựa chọn theo nhiều mức ngân sách. Một bó hoa nhỏ gọn, giỏ hoa phối nhiều loại hay sản phẩm được thiết kế cầu kỳ đều có thể trở thành món quà phù hợp, miễn là đáp ứng sở thích của người nhận.

Quà tặng đa dạng, chú trọng tính thiết thực

Bên cạnh hoa, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, trang sức, quần áo và đồ dùng phục vụ sinh hoạt cũng là những lựa chọn đáng cân nhắc trong dịp 20.10.

Với mỹ phẩm, người mua có thể lựa chọn sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc hoặc bộ quà tặng phù hợp với thói quen sử dụng của người nhận. Tuy nhiên, thay vì chỉ chú trọng hình thức đóng gói, việc tìm hiểu sở thích và nhu cầu thực tế sẽ giúp món quà có giá trị sử dụng lâu dài hơn.

Trang sức cũng là lựa chọn dành cho những người muốn tặng món quà có thể lưu giữ. Các sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ hoặc trang sức có thiết kế đơn giản có thể phù hợp với những dịp tặng quà mang ý nghĩa kỷ niệm. Dù vậy, quyết định mua vẫn phụ thuộc vào ngân sách và mục đích của người tặng.

Trong khi đó, quần áo, khăn choàng, giày dép hay đồ dùng gia đình có thể phù hợp với những người ưu tiên tính ứng dụng. Với quà dành cho mẹ hoặc bà, việc lựa chọn sản phẩm theo độ tuổi, thói quen sinh hoạt và nhu cầu hằng ngày thường thiết thực hơn những món đồ chỉ mang tính trang trí.

Thị trường có nhiều mức giá giúp người mua linh hoạt hơn trong lựa chọn. Một món quà không nhất thiết phải đắt tiền, nhưng cần thể hiện sự quan tâm và phù hợp với người nhận.

Thiệp viết tay, quà handmade tạo dấu ấn riêng

Giữa nhiều sản phẩm có sẵn, những món quà mang dấu ấn cá nhân vẫn có sức hấp dẫn riêng. Hoa handmade, quà cá nhân hóa hay các sản phẩm được lựa chọn theo sở thích giúp người tặng thể hiện sự quan tâm theo cách gần gũi hơn.

Một tấm bưu thiếp hoặc thiệp viết tay đi kèm bó hoa, hộp mỹ phẩm hay món quà nhỏ cũng có thể khiến món quà trở nên ý nghĩa. Thay vì những lời chúc chung chung, người tặng có thể viết vài dòng về sự biết ơn, một kỷ niệm đáng nhớ hoặc lời động viên dành cho người nhận.

Những món quà này không nhất thiết phải có giá trị vật chất lớn. Điều đáng nhớ đôi khi nằm ở cách lựa chọn, sự chuẩn bị và thông điệp được gửi gắm. Một tấm thiệp viết riêng cho mẹ, vài dòng nhắn gửi tới người bạn đời… đều có thể tạo nên dấu ấn mà những món quà mua sẵn khó thay thế hoàn toàn…

Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp để bày tỏ sự trân trọng với mẹ, vợ, người yêu và những người phụ nữ thân thiết. Một món quà phù hợp với sở thích, đi cùng lời chúc chân thành đôi khi có ý nghĩa hơn lựa chọn đắt tiền nhưng thiếu sự gắn kết.