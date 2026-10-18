Quà tặng 20/10: Đề cao trải nghiệm và giá trị cảm xúc

Khách hàng lựa chọn quà tặng chăm sóc sắc đẹp tại cửa hàng mỹ phẩm Quỳnh Sumon (đường Hoàng Văn Thụ) nhân dịp 20/10.

Tại cửa hàng mỹ phẩm trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Phan Đình Phùng), lượng khách đến lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp như son môi, nước hoa, sữa tắm… làm quà tặng khá đông.

Chia sẻ về xu hướng tiêu dùng năm nay, chị Nguyễn Diệu Quỳnh, chủ cửa hàng mỹ phẩm Quỳnh Sumon, cho biết: Lượng khách mua hàng trực tiếp giảm so với những năm trước do xu hướng chuyển sang mua sắm trên các sàn thương mại điện tử. Phần lớn người tiêu dùng lựa chọn quà tặng có mức giá trung bình từ 200.000 đến 300.000 đồng.

Để thu hút khách hàng và tăng sức cạnh tranh với các sàn thương mại điện tử, cửa hàng triển khai nhiều chính sách như: gói quà miễn phí, giao hàng tận nơi không tính phí và các combo quà tặng được thiết kế bắt mắt, có mức giá phù hợp với đa số người tiêu dùng.

Bên cạnh những món quà truyền thống, các sản phẩm thủ công mang dấu ấn cá nhân cũng đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Thay vì chỉ mua một món quà có sẵn, khách hàng có thể tự tay tạo ra sản phẩm theo sở thích, gửi gắm tình cảm đến người nhận.

Tại Na Scent Studio- thương hiệu kinh doanh nến thơm thủ công theo hình thức trực tuyến, bên cạnh các sản phẩm đóng gói sẵn, những buổi workshop làm nến thơm thu hút khách hàng tham gia trải nghiệm. Tại đây, người tham gia được tự chọn mùi hương, trang trí và hoàn thiện những hũ nến mang dấu ấn riêng để làm quà tặng dịp 20/10.

Chị Liêu Thu Nga, chủ cửa hàng online Na Scent Studio, chia sẻ: Trong bối cảnh thị trường quà tặng ngày càng đa dạng, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến hình thức sản phẩm mà còn chú trọng giá trị cảm xúc. Việc kết hợp kinh doanh sản phẩm với tổ chức trải nghiệm làm nến giúp khách hàng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của món quà, đồng thời tạo nét riêng cho thương hiệu trong môi trường kinh doanh trực tuyến cạnh tranh.

Mô hình workshop làm nến thơm thủ công thu hút nhiều khách hàng tham gia trải nghiệm, tự tay tạo nên những món quà tặng mang dấu ấn cá nhân dịp 20/10.

Hào hứng tham gia workshop làm nến thơm, chị Nguyễn Thị Ngọc Yến, tổ 10, phường Phan Đình Phùng, cho biết, năm nay chị muốn tự tay làm những hũ nến có mùi hương riêng để tặng mẹ và các chị em gái trong gia đình. Được trực tiếp lựa chọn mùi hương, trang trí và gửi gắm tình cảm vào từng sản phẩm khiến món quà trở nên ý nghĩa hơn. Ngoài những hũ nến tự làm, chị còn mua thêm một số sản phẩm nến thơm có sẵn để tặng đồng nghiệp.

Thị trường quà tặng dịp 20/10 cho thấy sự đa dạng trong nhu cầu và cách lựa chọn của người tiêu dùng. Bên cạnh giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm ngày càng được chú trọng. Việc nắm bắt xu hướng, linh hoạt trong kinh doanh và tạo ra những giá trị khác biệt sẽ giúp các cửa hàng bán lẻ nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.