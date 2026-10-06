Qua suối lúc lũ ập về, xe tải bị nước cuốn trôi ở Đà Lạt

Ngày 6/10, lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết, vào trưa cùng ngày trên địa bàn phường xảy ra vụ việc một chiếc xe tải bị nước cuốn trôi khi qua suối ở thôn Xuân Thành.

Chiếc xe tải bị lũ cuốn trôi khi qua suối.

Theo lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt, trưa 6/10, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về suối thôn Xuân Thành tạo dòng chảy xiết. Thời điểm này, anh Nguyễn Thanh Châu điều khiển xe tải chở nông sản đi qua đập tràn suối thì bị lũ cuốn trôi về hạ nguồn nhiều mét rồi lật nghiêng.

3 người trên xe tải kịp thời nhảy ra khỏi xe tải và lên bờ.

Chứng kiến sự việc, nhiều người hoảng hốt kêu cứu. Thời điểm này, tài xế Châu cùng 2 người khác trên buồng lái kịp thoát ra ngoài, nhảy lên bờ suối nên thoát nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo người dân, đập tràn suối thôn Xuân Thành là khu vực đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Những ngày nắng ráo, đập tràn khô ráo nên việc đi lại thuận tiện. Vào những ngày mưa, người dân hạn chế di chuyển qua tràn vì dòng nước xiết, nguy hiểm.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 5/10, lãnh đạo UBND xã Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết, chiều cùng ngày, địa phương ghi nhận nhiều khu vực trên địa bàn xã này xảy ra mưa đá. Cơn mưa đá kéo dài khoảng 5 đến 10 phút đã khiến một số diện tích hoa màu của người dân bị hư hại.

Theo vị lãnh đạo này, đây là lần đầu trong năm nay mưa đá xảy ra tại đây.

Cũng trong ngày 5/10, lực lượng chức năng xã Đơn Dương phối hợp cùng các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả do mưa lớn, đồng thời thống kê diện tích hoa màu bị thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ người dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, trong 24 giờ qua (từ 16h00 ngày 03/10 đến 16h00 ngày 04/10/2026) trên địa bàn một số địa phương xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đến rất to; lượng mưa đo được tại các địa phương như sau: Hàm Thạnh 71mm, Bắc Gia Nghĩa 70mm, Tà Đùng 69mm, Đạ Tẻh 249mm, Blao 47mm,...

Dự báo Trong 06 giờ tới, trên địa bàn các xã, phường tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy từ 10mm-30.0mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu; ngập úng tại khu vực trũng thấp.

Mưa lũ khiến 55 căn nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại (54 căn bị ngập lụt, 01 căn nhà bị hư hỏng do cây đổ); địa phương đã tiến hành di dời 41 hộ dân tới nơi ở an toàn. Mưa lũ cùng khiến 323ha cây trồng các loại bị ngập úng, nhiều phường bị sạt lở. Ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 4.5 tỷ đồng