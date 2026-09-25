Quả su su trầy giập trong thực phẩm bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 2

Su su bị trầy giập, màu sắc không tươi

Sáng 25/9, chị T.N., phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Quảng Bị 2 cho biết, sáng cùng ngày, chị cùng một số phụ huynh, đại diện nhà trường, cán bộ y tế và Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Bị kiểm tra thực phẩm được đưa vào trường.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận một số quả su su bị trầy giập, màu sắc không tươi mới. Trước tình trạng này, đoàn yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn thay thế bằng thực phẩm khác.

Theo chị N., thời gian qua, một số phụ huynh phản ánh thực đơn bán trú ít thay đổi, lượng thức ăn được chia cho học sinh chưa đồng đều, định lượng khẩu phần theo cảm quan còn ít. Phụ huynh đã góp ý nhiều lần nhưng tình trạng chưa được khắc phục triệt để.

"Có hôm còn thiếu cơm khiến 2 lớp phải ra ngoài mua. Hôm nay kiểm tra thực phẩm lại phát hiện vấn đề nên phụ huynh rất lo lắng", chị N. cho biết.

Hình ảnh một số quả su su bị trầy giập, màu sắc không tươi mới. Ảnh: NDCC.

Anh L.T. - một phụ huynh khác mong muốn nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn sớm có giải pháp chấn chỉnh, bảo đảm chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm để phụ huynh yên tâm cho con ăn bán trú.

Nhà trường nhiều lần yêu cầu đơn vị cung cấp chấn chỉnh

Xung quanh sự việc, bà Đào Thị Mến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 2 xác nhận, nhà trường phát hiện một số quả su su bị trầy giập. Trong đó, có một quả có phần vỏ được đánh giá không đảm bảo an toàn.

Sau khi phát hiện, nhà trường đã thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Dịch vụ thương mại Thăng Long, đơn vị cung cấp suất ăn, lập biên bản và yêu cầu thay thế thực phẩm.

Theo bà Mến, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 có 3 phân hiệu. Hai điểm trường cơ bản ổn định, trong khi tại phân hiệu xảy ra sự việc, phụ huynh từng phản ánh việc chia suất ăn chưa đồng đều và định lượng khẩu phần còn ít.

Nhà trường đã nhiều lần yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn khắc phục. Khi xảy ra tình trạng chia thức ăn không đồng đều, công ty đã thay đổi nhân sự quản lý, nhân sự bếp và một số lao động quá tuổi. Theo hiệu trưởng, nhân sự tại đây đã được thay đổi 3 lần. Một số dụng cụ nhà bếp như dao, thớt không đạt yêu cầu cũng được thay mới.

Liên quan đến phản ánh thực phẩm không đảm bảo chất lượng, bà Mến cho biết ngày 23/9, nhà trường phát hiện gần 1kg giá đỗ có dấu hiệu hư hỏng và đã loại bỏ.

"Do lượng thực phẩm giao hằng ngày thường có phần dôi dư nên suất ăn của học sinh vẫn được bù đắp đủ. Khâu giao nhận thực phẩm đầu vào và đầu ra luôn có sự giám sát của giáo viên và đại diện phụ huynh", bà Mến thông tin.

Tuy nhiên, theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 2, việc tiếp tục phát hiện su su bị trầy giập khiến nhà trường lo ngại, nhất là trong bối cảnh ngày 24/9, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố vừa làm việc và đơn vị cung cấp suất ăn đã cam kết khắc phục những tồn tại.

"Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu đơn vị cung cấp tăng định lượng, bảo đảm đúng khẩu phần quy định cho học sinh. Nhà trường luôn đặt quyền lợi và sức khỏe của học sinh lên hàng đầu, nhưng việc khắc phục của đơn vị cung ứng chưa thực sự triệt để", bà Mến nói.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 2 cho biết, cách đây 2 ngày, tại điểm trường này có hơn 800 học sinh đăng ký ăn bán trú. Tuy nhiên, trong 2 ngày gần đây, số học sinh ăn bán trú giảm xuống còn hơn 300 em; nhiều phụ huynh lựa chọn đón con về nhà ăn trưa.