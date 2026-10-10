Quả phạt đền khó tin gây phẫn nộ ở Anh

“Sau trận, trọng tài Ruebyn Ricardo đã thừa nhận với tôi rằng ông ấy sai khi thổi phạt đền”, tiền vệ Tomas Soucek tiết lộ trên Sky Sports. Tuyển thủ CH Czech còn chỉ trích thái độ của trọng tài Ruebyn Ricardo vì từ chối giải thích quyết định ngay trên sân.

Sự việc xảy ra ở phút 16 cuộc so tài trên sân London Stadium. Khi đó, tiền vệ Soucek xoạc bóng ngăn Paul Smyth của QPR đột phá. Dù cầu thủ West Ham chạm bóng trước và tình huống diễn ra ngoài vòng cấm, trọng tài Ricardo vẫn xác định có lỗi và cho đội khách hưởng phạt đền.

Quyết định khiến các cầu thủ West Ham sửng sốt, còn Ban huấn luyện đội chủ nhà phản ứng dữ dội. Trợ lý Rui Pedro Silva thậm chí phải nhận thẻ vàng vì phản đối, trước khi tiền vệ Nicolas Madsen thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho QPR ở phút 18.

“Thật kinh khủng. Trọng tài đứng ở vị trí hoàn hảo để thấy bóng đổi hướng sau cú tắc của Soucek”, cựu cầu thủ QPR Paul Parker bình luận trên BBC. Ông cho rằng vị vua áo đen đã mắc liên tiếp 2 sai lầm khi vừa xác định sai lỗi, vừa nhận định sai vị trí xảy ra tình huống.

Các cổ động viên West Ham phẫn nộ sau quyết định "kinh khủng" của trọng tài khi cho QPR hưởng quả phạt đền. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích trọng tài cũng bùng lên. “Một trong những quyết định tệ nhất mùa này”, một CĐV lên tiếng.

Người khác nhấn mạnh: “Rõ ràng, Soucek chạm bóng trước. VAR cần xuất hiện ở Championship (hạng Nhất Anh)”. Người khác gay gắt cho rằng West Ham đã bị tước mất sự công bằng bởi một pha xử lý hoàn toàn hợp lệ.

Đáng chú ý, cựu tiền đạo QPR Bradley Allen cũng đứng về phía đội chủ nhà. “CĐV West Ham, giờ các bạn muốn có VAR chưa?”, ông đặt câu hỏi, đồng thời khẳng định Soucek đã chạm bóng và pha tranh chấp diễn ra ngoài vòng cấm.

Những phản ứng trái chiều về công nghệ trọng tài lại nóng lên bởi Championship không sử dụng VAR ở các trận đấu thông thường. Vì vậy, dù hình quay chậm cho thấy quyết định có vấn đề, trọng tài Ricardo không có cơ hội xem lại tình huống và bàn thắng của QPR vẫn được công nhận.

Bất lợi từ quả phạt đền khiến West Ham phải rượt đuổi đến phút 70 mới gỡ hòa 1-1 nhờ tiền đạo Jarrod Bowen.

Trớ trêu thay, đội chủ nhà cũng được hưởng phạt đền ở phút bù giờ, nhưng Bowen không thể đánh bại thủ môn Pierce Charles, còn cú đánh đầu bồi của tiền vệ Arne Engels tiếp tục bị cản phá.

Trận hòa 1-1 bởi “quả phạt đền tưởng tượng” khiến West Ham lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu ở vòng 9 giải Championship 2026-2027.