Quả phạt đền gây tranh cãi khiến HAGL thua đau

Điều đáng nói, ngay cả sau khi trọng tài Nguyễn Mạnh Hải tham khảo VAR, các góc máy được phát sóng vẫn chưa cho thấy thật rõ ràng tình huống va chạm dẫn đến quyết định thổi phạt đền. Vì tình huống trước đó không rõ cầu thủ Bắc Ninh có để bóng chạm tay hay chưa.

Trận đấu giữa Bắc Ninh và HAGL diễn ra với chất lượng chuyên môn không quá cao. Hai đội chơi khá thận trọng và không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm trong phần lớn thời gian. Với Bắc Ninh, đây là trận đấu quan trọng khi đội bóng vùng Kinh Bắc mới có 5 điểm sau 5 vòng, trong khi HAGL cũng chỉ có 3 điểm và đứng áp chót bảng xếp hạng.

Bắc Ninh cần điểm để tạo khoảng cách an toàn trong cuộc đua trụ hạng, còn HAGL hiểu rằng một chiến thắng trước đối thủ được xem là vừa sức có thể giúp họ thoát khỏi nhóm cuối. Chính vì thế, thế trận giằng co kéo dài đến những phút cuối mà không bên nào tìm được bàn thắng.

Bước ngoặt xảy ra ở thời gian bù giờ. Sau một tình huống bóng được đưa vào vòng cấm, cầu thủ Bắc Ninh ngã xuống sau tác động của trung vệ HAGL. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải ban đầu chưa đưa ra quyết định ngay lập tức, nhưng sau đó VAR vào cuộc và ông trực tiếp ra khu vực màn hình để xem lại tình huống.

Vấn đề nằm ở chỗ những hình ảnh được truyền hình phát lại chưa thực sự rõ ràng. Ở thời điểm trước khi xảy ra va chạm, bóng dường như có tình huống tiếp xúc với cánh tay cầu thủ Bắc Ninh, nhưng từ các góc máy được cung cấp, rất khó để khẳng định một cách chắc chắn bóng đã chạm tay cầu thủ này hay chưa. Sau đó, khi tình huống tiếp diễn, trung vệ HAGL có tác động khiến đối phương ngã xuống.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cuối cùng xác định tác động của cầu thủ HAGL đủ để thổi phạt đền cho Bắc Ninh. Đây là quyết định có thể gây tranh luận bởi VAR vốn được kỳ vọng phải cung cấp hình ảnh đủ rõ để giúp trọng tài đưa ra một kết luận thuyết phục, đặc biệt với những tình huống có thể quyết định cả trận đấu.

Tình huống gây tranh cãi khi cầu thủ Bắc Ninh có thể để bóng chạm tay trước khi xảy ra pha bóng dẫn đến phạt đền.

Trên chấm 11m, Brenner không mắc sai lầm khi đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên, ghi bàn thắng duy nhất giúp Bắc Ninh giành chiến thắng 1-0. HAGL gần như không còn thời gian để tìm kiếm bàn gỡ và phải rời sân với một thất bại đầy tiếc nuối.

Chiến thắng giúp Bắc Ninh có thêm 3 điểm quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Sau 5 vòng đấu, đội bóng tân binh có 8 điểm, trong đó đáng chú ý là trận hòa 2-2 trước Thể Công Viettel. Đây là khởi đầu không tệ đối với một đội bóng lần đầu góp mặt ở V.League, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn rất dài.

Trong khi đó, HAGL tiếp tục mắc kẹt ở nhóm cuối. Với 3 điểm, đội bóng phố Núi mới thắng một trận và đã thua tới 5 trận. HAGL vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết nếu muốn tránh một mùa giải đầy khó khăn.

Thất bại trước CLB Bắc Ninh vì thế càng đau hơn bởi CLB HAGL không thua sau một thế trận bị đối thủ áp đảo, mà gục ngã bởi khoảnh khắc quyết định ở những giây cuối cùng. Quả phạt đền ấy sẽ còn được nhắc lại, không chỉ bởi nó quyết định kết quả trận đấu, mà còn bởi những hình ảnh VAR chưa đủ rõ để xóa bỏ hoàn toàn tranh cãi.