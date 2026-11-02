Quả phạt đền gây tranh cãi của Mbappe

Mbappe ngã rất nhanh khi tay của Prati chạm vào người.

Tối 1/11, quyết định thổi phạt đền cho Real Madrid trong trận thắng Racing Santander 3-0 trở thành tâm điểm tranh cãi ở vòng 11 La Liga. Đáng chú ý, Pablo Gonzalez Fuertes, chuyên gia phân tích trọng tài của MARCA, công khai bác bỏ quyết định này.

Phút 10 trên sân El Sardinero, Kylian Mbappe ngã xuống sau tình huống va chạm với Prati trong vùng cấm. Trọng tài Jose Luis Munuera Montero lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Các cầu thủ Racing phản ứng dữ dội, nhưng tổ VAR không can thiệp. Mbappe sau đó thực hiện thành công quả đá 11 m, giúp Real Madrid mở tỷ số.

Tuy nhiên, Gonzalez Fuertes không đồng tình với phán quyết của tổ trọng tài. Bình luận trên chương trình Marcador của Radio MARCA, ông cho rằng tác động từ Prati quá nhẹ để cấu thành lỗi dẫn đến phạt đền.

“Cánh tay dang ra của Prati không đủ để khiến Mbappe ngã xuống. Tình huống này quá nhẹ để thổi phạt đền. Cậu ấy không đánh trúng cũng không kéo tiền đạo Real Madrid”, chuyên gia người Tây Ban Nha nhận định.

Ở chiều ngược lại, HLV Jose Mourinho lại lên tiếng bảo vệ công tác điều hành trận đấu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ, dù ông cũng thừa nhận một tình huống khác liên quan đến Aurelien Tchouameni không đáng bị thổi phạt đền.

“Tôi không thể quan sát tình huống từ khoảng cách 60 m. Nhưng khi xem lại, tôi chắc chắn rằng những người trong phòng VAR không ngủ quên. Đó không phải phạt đền. Trọng tài đã điều hành trận đấu rất tốt về mặt chuyên môn”, Mourinho chia sẻ về tình huống của Tchouameni.

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