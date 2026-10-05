Quả ổi nhỏ, lượng chất xơ không ngờ: Tương đương 4-5 kg xà lách?

Có người cho rằng, chỉ cần ăn rau và uống đủ nước là có thể phòng ngừa táo bón. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều quan trọng không nằm ở việc ăn thật nhiều mà là lựa chọn đúng loại thực phẩm, đặc biệt là những thực phẩm giàu chất xơ, để hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Bác sĩ dinh dưỡng Nguyễn Thu Hà - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ với Vietnamnet, chất xơ là một loại carbohydrate nhưng không giống như các loại carbs khác, nó không bị phân hủy hoàn toàn trong quá trình tiêu hóa. Chất này được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và có thể được chia thành 2 loại: chất xơ hòa tan và không hòa tan.

Đặc biệt, chế độ ăn nhiều chất xơ không chỉ điều chỉnh quá trình tiêu hóa trong thời gian ngắn mà còn ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến đường tiêu hóa.

Trên thực tế nhiều người nghĩ rằng chỉ cần ăn thật nhiều rau, uống đủ nước là có thể phòng táo bón. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng và cấu trúc của bữa ăn. Một trong những hiểu lầm phổ biến là cho rằng tất cả các loại rau củ quả đều cung cấp lượng chất xơ tương đương nhau.

Thông thường ăn nhiều xà lách cũng không cung cấp đủ chất xơ vì 100g xà lách chỉ cung cấp khoảng 0,5g chất xơ. Trong khi đó, nhu cầu chất xơ của người trưởng thành vào khoảng 20-25g mỗi ngày. Vì vậy, nếu chỉ ăn xà lách để bổ sung chất xơ, một người có thể phải ăn tới 4-5kg mỗi ngày mới đáp ứng được nhu cầu, điều gần như không khả thi.

Ngược lại, một số loại trái cây có hàm lượng chất xơ cao hơn đáng kể. Chẳng hạn, 100g ổi cung cấp khoảng 6g chất xơ. Một quả ổi 300g có thể cung cấp gần 18g chất xơ, tương đương phần lớn nhu cầu chất xơ hằng ngày của người trưởng thành.

Vì vậy, lựa chọn đúng loại thực phẩm giàu chất xơ rất quan trọng. Ăn nhiều rau nhưng loại rau có hàm lượng chất xơ thấp thì chưa chắc đã đáp ứng được nhu cầu của cơ thể.

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Lợi ích của quả ổi đối với sức khỏe

Ổi là loại trái cây quen thuộc, dễ tìm và giàu giá trị dinh dưỡng. Không chỉ chứa nhiều vitamin C, ổi còn cung cấp chất xơ, vitamin A, folate, kali cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Nhờ đó, bổ sung ổi vào chế độ ăn uống hợp lý có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tăng cường sức đề kháng

Ổi nổi tiếng với hàm lượng vitamin C cao, một dưỡng chất quan trọng đối với hệ miễn dịch. Vitamin C tham gia vào nhiều hoạt động của hệ miễn dịch và có đặc tính chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Ổi cung cấp một số vitamin nhóm B, trong đó có vitamin B3 và B6. Những dưỡng chất này tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và hoạt động bình thường của hệ thần kinh, góp phần duy trì sức khỏe não bộ.

Hỗ trợ hoạt động của tuyến giáp và hormone

Ổi có chứa đồng, một khoáng chất cần thiết cho nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Đồng tham gia vào quá trình sản xuất năng lượng, hình thành mô liên kết và hỗ trợ hoạt động bình thường của tuyến giáp.

Bổ sung chất chống oxy hóa

Ổi chứa vitamin C, lycopene và nhiều hợp chất polyphenol có đặc tính chống oxy hóa. Những chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Một chế độ ăn giàu rau củ và trái cây, trong đó có ổi, có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Ổi là loại quả giàu chất xơ, trong khi hàm lượng đường không quá cao so với nhiều món ăn vặt ngọt khác. Chất xơ có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn. Người mắc đái tháo đường vẫn cần chú ý đến khẩu phần và tổng lượng carbohydrate trong cả bữa ăn.

Tốt cho làn da

Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong ổi có vai trò quan trọng đối với sức khỏe làn da. Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, trong khi các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa. Bổ sung ổi cùng nhiều loại rau củ, trái cây khác vào chế độ ăn cân bằng có thể góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

Hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón

Ổi giàu chất xơ, đặc biệt khi ăn cả phần thịt quả và lớp vỏ đã được rửa sạch. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân và hỗ trợ nhu động ruột, từ đó góp phần duy trì hoạt động tiêu hóa đều đặn. Để phòng ngừa táo bón, bên cạnh việc bổ sung chất xơ, bạn cũng nên uống đủ nước và duy trì vận động thường xuyên.

Hỗ trợ sức khỏe đôi mắt

Ổi cung cấp vitamin A và các hợp chất chống oxy hóa, những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe thị giác. Một chế độ ăn đa dạng với trái cây và rau củ nhiều màu sắc giúp cung cấp các vitamin và chất chống oxy hóa cần thiết cho mắt.

Có lợi cho phụ nữ mang thai

Ổi cung cấp folate (vitamin B9), một dưỡng chất đặc biệt quan trọng trong thai kỳ. Folate tham gia vào quá trình phân chia tế bào và phát triển hệ thần kinh của thai nhi. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai vẫn nên bổ sung folate theo khuyến nghị của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

Bổ sung magie, hỗ trợ thư giãn cơ và thần kinh

Ổi có chứa magie, khoáng chất tham gia vào nhiều phản ứng trong cơ thể và đóng vai trò đối với hoạt động bình thường của cơ bắp, thần kinh. Bổ sung ổi trong một chế độ ăn đa dạng có thể góp phần cung cấp magie và nhiều dưỡng chất khác cho cơ thể.

Bổ sung vitamin C khi bị cảm lạnh

Ổi chứa nhiều vitamin C, giúp đáp ứng nhu cầu vitamin C hằng ngày. Vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.