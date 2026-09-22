Qua nửa vòng trái đất, Việt Nam giữ chân du khách Canada bằng gì?

Du khách trải nghiệm trà Việt Nam ở Hà Nội. (Ảnh: CTV/Vietnam+))

Canada cách Việt Nam nửa vòng trái đất, khiến mỗi chuyến đi cần nhiều thời gian và chi phí hơn so với những thị trường gần. Nhưng khoảng cách địa lý chưa phải yếu tố duy nhất quyết định một điểm đến có được lựa chọn hay không. Với người Canada, những chuyến đi đường dài đang ngày càng gắn với nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm chân thực, cá nhân hóa và đủ chiều sâu để xứng đáng với hành trình xa.

Theo Cơ quan Thống kê Canada, trong quý 1/2026, người Canada thực hiện 4,6 triệu chuyến đi đến các quốc gia ngoài Hoa Kỳ, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Chi tiêu cho các chuyến đi này đạt 10,1 tỷ đô la Canada, trong khi thời gian lưu trú trung bình lên tới 13,3 đêm. Con số này không phản ánh riêng thị trường Việt Nam, nhưng cho thấy đặc điểm đáng chú ý của dòng khách đường dài: khi đã đi xa, du khách có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho hành trình.

Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách Canada đến Việt Nam tăng 27,6%. Khi thị trường đang mở rộng như vậy, việc cần bàn không nên chỉ dừng ở làm sao để Việt Nam được người Canada lựa chọn nhiều hơn, mà làm thế nào để có hành trình đủ hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú và tạo lý do cho họ trở lại?

Người Canada tìm kiếm gì khi đi xa?

Các xu hướng được ghi nhận tại thị trường Canada cho thấy du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm mang tính cá nhân và bản địa. Khảo sát của Travelsavers Canada về xu hướng du lịch năm 2026 ghi nhận sự quan tâm đến các chuyến đi theo danh sách mong ước, trải nghiệm được thiết kế riêng, du lịch chân thực, lưu trú tại nhà dân hoặc cơ sở gắn với cộng đồng địa phương và những điểm đến nằm ngoài các tuyến quen thuộc. Đáng chú ý, Việt Nam cũng được nhắc đến trong nhóm những điểm đến mới nổi được các chuyên gia du lịch Canada quan tâm.

Những nhu cầu này phù hợp với lợi thế của chúng ta. Từ phố cổ, làng nghề, ẩm thực đường phố đến các tuyến du lịch sông nước, trải nghiệm cộng đồng hay những hành trình kết nối nhiều vùng, Việt Nam có thể tạo ra nhiều lớp trải nghiệm trong cùng một chuyến đi.

Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn (mặc áo dài truyền thống) giới thiệu trà Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại Ottawa, Canada. (Ảnh: VNA)

Theo các chuyên gia nhận định Việt Nam và Campuchia, đặc biệt các hành trình du thuyền trên sông Mekong, đang nhận được sự quan tâm tại thị trường Canada. Sức hút đến từ sự kết hợp giữa văn hóa, lịch sử, cảnh quan, ẩm thực địa phương, các chương trình biểu diễn, làng nghề, chợ và những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa.

Điều này cho thấy lợi thế của Việt Nam với khách Canada không nhất thiết nằm ở một điểm đến riêng lẻ. Thiết kế được chuyến đi dài có thể hợp lý hơn khi du khách được kết nối nhiều trải nghiệm khác nhau, từ di sản và ẩm thực đến thiên nhiên, đời sống địa phương và nghỉ dưỡng.

Câu chuyện của Nancy và Marc, một cặp vợ chồng Canada đến Việt Nam đầu năm 2026, là một ví dụ khá rõ. Họ dự định chỉ ở Hội An 3 đêm, nhưng sau những ngày đầu trải nghiệm phố cổ, làng quê, chợ địa phương, lớp học nấu ăn, biển và nhịp sống chậm của vùng đất này, cuối cùng họ đã kéo dài thời gian lưu trú lên 12 đêm.

Điều giữ họ lại không phải một điểm tham quan duy nhất. Riêng Hội An đã mang đến cho cặp đôi chuỗi trải nghiệm thú vị khác nhau: từ mái nếp nhà cổ rêu phong, quán càphê, cửa hàng thủ công đến cánh đồng lúa, chợ địa phương, đi thuyền trên sông hay các lớp học nấu ăn. Với Marc, những cửa hàng may đo và xưởng đồ da khiến chuyến đi của anh trở nên thực sự ấn tượng.

Câu chuyện thực tế này góp phần mở ra bài toán cho thị trường Canada: một điểm đến càng có nhiều lớp trải nghiệm, khả năng kéo dài hành trình càng lớn. Khi đã mất nhiều giờ bay và chi phí để đến Việt Nam, giá trị của chuyến đi không chỉ được tính bằng số điểm tham quan đã đi qua, mà còn bằng mức độ phong phú của những gì du khách có thể trải nghiệm tại mỗi nơi.

Đại sứ Phạm Vinh Quang (thứ bảy từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada tại gian hàng Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm Du lịch và Kỳ nghỉ lần thứ 29 tại Canada, tháng 4/2026. (Ảnh: TTXVN)

Từ “được chọn” đến “ghim” vào tâm trí

Ở thị trường Canada, Việt Nam cũng đang xuất hiện trong những sản phẩm du lịch có thời lượng tương đối dài. Air Canada Vacations (công ty chuyên cung cấp các gói du lịch nghỉ dưỡng trọn gói, thuộc sở hữu của hãng hàng không quốc gia Air Canada) hiện giới thiệu hành trình “The Best of Vietnam” kéo dài 13 ngày, kết nối Hà Nội, Hạ Long, Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cảnh quan.

Một số doanh nghiệp lữ hành phục vụ thị trường Canada cũng đang bán các hành trình Việt Nam Campuchia khoảng 12 đêm, hoặc các tour Việt Nam 12 ngày kết hợp Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long.

Sự xuất hiện của những hành trình dài cho thấy Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu của nhóm khách sẵn sàng dành nhiều thời gian cho một chuyến đi đường dài. Nhưng để biến khả năng đó thành giá trị lớn hơn, bài toán nằm ở chất lượng của toàn bộ hành trình chứ không chỉ ở số lượng điểm đến được đưa vào chương trình.

Năm 2025, Việt Nam hiện diện tại Travel and Vacation Show ở Ottawa. Trong khuôn khổ triển lãm du lịch quốc tế này, Giám đốc điều hành Trip Connoisseurs Canada, Chris Wang từng cho đại diện phía Việt Nam biết dải đất hình chữ S thường xuyên đứng thứ hai trong nhóm điểm đến châu Á của doanh nghiệp, sau Nhật Bản.

Mỗi năm, công ty đưa khoảng 800-1.000 khách đến Việt Nam và đang xây dựng những hành trình được thiết kế riêng, kết hợp các điểm đến như Hội An, Sa Pa cùng những trải nghiệm phù hợp với sở thích của từng nhóm khách.

Du khách quốc tế thích thú khi trải nghiệm đi thuyền thúng truyền thống trên những kênh rạch rợp bóng dừa của làng Cẩm Thành, một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Đó cũng là hướng mà du lịch Việt Nam cần tính đến khi tiếp cận các thị trường đường dài. Một tour nhiều điểm chưa chắc tạo ra trải nghiệm sâu sắc. Ngược lại, một hành trình được thiết kế tốt có thể khiến du khách dành nhiều ngày hơn cho một địa phương, chi tiêu nhiều hơn cho dịch vụ tại chỗ và có thêm lý do để quay lại.

Tại nhiều thị trường, lợi thế về giá từng là một trong những yếu tố giúp Việt Nam thu hút khách. Nhưng với nhóm khách đường dài như Canada, khoảng cách khiến cuộc cạnh tranh không thể chỉ dựa vào giá.

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh du lịch Việt Nam không thể chỉ hấp dẫn bằng giá rẻ, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng, tái cơ cấu thị trường, cải thiện hạ tầng, nâng chất lượng dịch vụ và để du khách chi tiêu nhiều hơn với tác động môi trường thấp hơn.

Với Canada, việc mở rộng thị trường đường dài cũng có ý nghĩa trong quá trình đa dạng hóa nguồn khách. Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng việc phát triển các thị trường khách đường dài góp phần đa dạng hóa cơ cấu khách quốc tế, tạo thêm dư địa cho du lịch Việt Nam tăng trưởng.

Nhưng để một thị trường đường dài thực sự tạo ra giá trị, “được chọn” mới chỉ là bước đầu. Việt Nam cần khiến hành trình đủ thuận tiện để du khách không ngại khoảng cách, đủ phong phú để họ muốn ở lại lâu hơn và đủ khác biệt để chuyến đi không bị thay thế bởi một điểm đến khác trong lần kế tiếp.

Du khách quốc tế mặc áo dài trải nghiệm Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Điều này liên quan trực tiếp đến cách Việt Nam xây dựng sản phẩm. Theo đại diện một số đơn vị lữ hành nhận định, với khách Canada, một hành trình có thể bắt đầu từ di sản và ẩm thực ở miền Bắc, nối xuống miền Trung với văn hóa, làng nghề và biển, rồi tiếp tục bằng đời sống sông nước ở miền Nam.

Nhưng giá trị không nằm ở việc “đi cho hết” các điểm đến. Bởi quan trọng hơn là mỗi nơi phải có những trải nghiệm đủ riêng, đủ “chạm” để du khách cảm thấy thời gian lưu lại là đáng giá.

Đó cũng là lý do những trải nghiệm gắn với cộng đồng, ẩm thực, thủ công, thiên nhiên hay đời sống địa phương ngày càng có ý nghĩa. Chúng tạo ra những lý do rất cụ thể để du khách ở lại thêm một ngày, thay vì chỉ ghé “check-in” rồi tiếp tục hành trình.

Với những thị trường cách Việt Nam nửa vòng trái đất như Canada, thời gian lưu trú vì thế trở thành thước đo chính. Khi một chuyến đi từ 3 đêm có thể kéo dài thành 12 đêm như câu chuyện của Nancy và Marc, kết quả được tạo ra không chỉ là thêm những đêm lưu trú, mà là thêm nhiều lần sử dụng dịch vụ, nhiều trải nghiệm địa phương và nhiều cơ hội để điểm đến tạo dấu ấn trong tâm trí du khách.

Việt Nam đang có thêm cơ hội từ sự gia tăng của dòng khách Canada. Nhưng với một thị trường đường dài, giữ chân khách không bắt đầu từ lời mời quay trở lại. Nó bắt đầu ngay từ cách thiết kế chuyến đi đầu tiên: đủ sâu để khách muốn ở thêm, đủ thuận tiện để họ không thấy khoảng cách là một trở ngại và đủ khác biệt để Việt Nam trở thành một phần đáng nhớ trong những lựa chọn tiếp theo./.