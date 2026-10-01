Quả nho rất tốt cho tim mạch nhưng 2 nhóm người cần hạn chế ăn

Bác sĩ Nguyễn Thùy Ngân, Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, nho là loại trái cây rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Không chỉ cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ, nho còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, góp phần cải thiện hệ thần kinh, hỗ trợ miễn dịch và bảo vệ cơ thể.

Trung bình 151g nho tươi cung cấp khoảng 104 kcal, 27,3g carbohydrate (trong đó có 23,4g đường tự nhiên), 1,4g chất xơ, 1,1g protein và chỉ chứa khoảng 0,2g chất béo.

Bên cạnh đó, nho là nguồn bổ sung vi chất quan trọng cho cơ thể với 22mcg vitamin K, 288mg kali, 0,2mg đồng và 4,8mg vitamin C. Các vi chất này đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ quá trình đông máu, duy trì chức năng thần kinh, cơ, tăng cường sức khỏe tim mạch, nâng cao hệ miễn dịch và chống oxy hóa. Đặc biệt, quả nho còn chứa các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học cao như resveratrol, anthocyanin, quercetin, catechin, flavonoid cùng nhiều polyphenol khác.

Quả nho mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh: N. Tuyến

Cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa: Nho thuộc nhóm trái cây giàu hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, nhất là polyphenol, flavonoid, resveratrol và anthocyanin (thường tập trung nhiều ở các giống nho vỏ đỏ hoặc tím).

Các hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do, hạn chế tình trạng stress oxy hóa - một trong những cơ chế liên quan trực tiếp đến quá trình lão hóa và sự hình thành của nhiều bệnh lý mạn tính nguy hiểm như tim mạch, đái tháo đường type 2 hay các bệnh lý thoái hóa thần kinh.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Việc bổ sung nho vào chế độ ăn uống lành mạnh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch nhờ lượng polyphenol dồi dào. Các hợp chất này giúp cải thiện chức năng nội mạc mạch máu, hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL), tăng độ đàn hồi của thành mạch và hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Ngoài ra, polyphenol còn hỗ trợ giảm tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp - yếu tố nguy cơ dẫn đến sự hình thành và tiến triển của bệnh xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và chuyển hóa: Mặc dù chứa đường tự nhiên nhưng chỉ số đường huyết (GI) của nho ở mức thấp đến trung bình. Các hợp chất polyphenol trong nho có thể góp phần cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ quá trình sử dụng glucose của cơ thể và duy trì chuyển hóa đường huyết ổn định.

Hỗ trợ duy trì chức năng miễn dịch: Vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa trong nho giúp bảo vệ tế bào miễn dịch trước tác động của stress oxy hóa và góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Việc bổ sung nho như một phần của chế độ ăn đa dạng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể, nhưng hiện chưa có bằng chứng cho thấy ăn nho có thể phòng ngừa hoặc điều trị các bệnh nhiễm trùng.

Góp phần duy trì sức khỏe làn da: Nho là nguồn cung cấp vitamin C và nhiều polyphenol có hoạt tính chống oxy hóa. Các dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào da trước tác động của gốc tự do và tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, từ đó góp phần duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da.

Một số nghiên cứu cũng gợi ý rằng các hợp chất trong nho có thể làm tăng khả năng chống chịu của da trước tác hại của tia cực tím.

Mặc dù nho là thực phẩm lành mạnh, nhưng bác sĩ Ngân lưu ý 2 nhóm người cần hạn chế ăn nho:

- Người mắc đái tháo đường nên kiểm soát khẩu phần do nho chứa khá nhiều đường tự nhiên.

- Người đang theo chế độ hạn chế carbohydrate cần tính lượng carbohydrate từ nho vào khẩu phần hằng ngày.