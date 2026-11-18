Thầy Nguyễn Xuân Thành tại Hội thảo quốc tế thường niên về Giáo dục STEM lần thứ 9 tại Lào. Ảnh: NVCC

Không ngừng tìm tòi, sáng tạo

Tốt nghiệp ngành sư phạm Vật lý tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, năm 2006, thầy Nguyễn Xuân Thành về công tác tại Trường THPT Phụ Dực (Hưng Yên). Với thầy, nghiên cứu khoa học là một phần không thể thiếu trong hoạt động giảng dạy, góp phần giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phát triển tư duy, khơi dậy khả năng khám phá và biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Năm học 2014-2015, thầy có sáng kiến “Bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh lớp 10 THPT thông qua các thí nghiệm và quan sát Vật lý tại nhà”, được công nhận sáng kiến tỉnh Thái Bình (cũ).

Thầy Nguyễn Xuân Thành trình bày sáng kiến của mình. Ảnh: NVCC

Năm học 2023-2024, sáng kiến “Phát triển tối đa khả năng tư duy để học sinh thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý đạt kết quả cao nhất thông qua một số bài tập lạ, khó phần dao động điều hòa” giúp cả 7 học sinh đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh của thầy đều đoạt giải, trong đó có 6 giải Nhất với điểm tuyệt đối 20/20 và một giải Nhì.

Không dừng lại ở lĩnh vực chuyên môn, thầy còn tham gia nghiên cứu, phát triển giải pháp công nghệ.

Năm 2024, thầy cùng cộng sự triển khai giải pháp gọi số thứ tự qua Internet, ứng dụng nền tảng giao tiếp PubNub và công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói của Google Voice.

Đặc biệt, niềm say mê nghiên cứu đã đưa thầy đến với diễn đàn khoa học quốc tế. Thầy Nguyễn Xuân Thành tham gia Hội thảo quốc tế thường niên về Giáo dục STEM lần thứ 9 (CARSU & IAMSTEM 2026), tổ chức tại Trường Đại học Souphanouvong, thành phố Luang Prabang, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 6–7 tháng 11 mới đây.

Quả ngọt từ sự tận tâm

Đam mê nghiên cứu khoa học của thầy Thành luôn gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học. Từ năm 2011 - 2024, thầy được giao bồi dưỡng 8 đội tuyển học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh. Kết quả, cả 54/54 học sinh tham gia dự thi đều đoạt giải, trong đó có 38 giải Nhất, 12 giải Nhì và 4 giải Ba.

Đáng chú ý, có hai năm đội tuyển đạt 7/7 giải Nhất; hai năm đạt 6/7 giải Nhất. Năm 2017, 13/13 học sinh tham gia cuộc thi Violympic Vật lý quốc gia đều giành huy chương Vàng với số điểm tuyệt đối 300/300.

Thầy Nguyễn Xuân Thành cùng đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý. Ảnh: NVCC

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là sự tận tụy, trách nhiệm và khả năng phát hiện, bồi dưỡng năng lực học sinh. Thầy không chỉ chú trọng những em có thành tích nổi bật mà còn quan tâm tìm kiếm tiềm năng ở những học sinh lớp đại trà, giúp các em có cơ hội phát huy năng lực.

Điển hình như năm 2014 nhận thấy năng lực của em Đinh Văn Thắng lớp A7, thầy Thành đề xuất chuyển học sinh vào lớp A1 để trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển.

“Chỉ sau thời gian ngắn, em Thắng đã vươn lên dẫn đầu, giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý, giải nhì tỉnh môn Toán. Cũng trong năm đó, em đạt trên 28 điểm thi đại học và trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát”, thầy Thành chia sẻ.

Một học trò khác để lại trong thầy nhiều tình cảm là Nguyễn Đình Phi. Thấu hiểu hoàn cảnh của học trò, thầy Thành không chỉ động viên tinh thần mà còn hỗ trợ kinh phí, lo liệu nhiều khoản học tập, trực tiếp đưa em đi thi và nhập học tại Hà Nội.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Phi đã được đền đáp khi em đạt giải nhất tỉnh môn Lý và trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Thái Bình năm 2014. Hiện nay, em đã trưởng thành và làm việc tại Hà Nội.

Một học sinh nữa là em Nguyễn Văn Kiên. Kiên từng phải bỏ học khi đang học lớp 10, vào miền Nam làm việc để phụ giúp gia đình. Dẫu vậy, ước mơ học tập vẫn luôn thôi thúc em. Sau một thời gian, Kiên quyết định trở lại trường, tiếp tục con đường học vấn.

Với sự nỗ lực của bản thân và sự tận tâm dạy bảo của thầy cô, Kiên đã trở thành thủ khoa toàn quốc khối A(Toán, Lý Hóa) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Với thầy Thành, niềm vui lớn nhất của người giáo viên không chỉ nằm ở những giải thưởng hay thành tích học tập, mà còn là nhìn thấy học trò vượt qua nghịch cảnh, trưởng thành và từng bước chạm tới ước mơ.

Trên cương vị Phó Hiệu trưởng, thầy Thành vẫn duy trì tinh thần tự học, tự nghiên cứu và mong muốn lan tỏa niềm say mê khám phá tri thức đến đồng nghiệp, học sinh.

Với những đóng góp trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy Nguyễn Xuân Thành nhiều năm đạt danh hiệu là Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhận được nhiều giấy khen của Sở, bằng khen của Bộ, đặc biệt là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2024.