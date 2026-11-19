Em Nguyễn Thị Cát Tiên nhận giải Nhất nhóm học sinh tại Cuộc thi Đọc diễn cảm tiếng Trung năm 2026 - Ảnh: K.S

Kiên trì tự học mỗi ngày

Trò chuyện cùng chúng tôi trong những ngày cuối cấp bận rộn, Nguyễn Thị Cát Tiên vẫn giữ vẻ mộc mạc, điềm đạm của cô học trò chuyên cần. Nhiều năm liền, em giữ vững danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và luôn tích cực tham gia các hoạt động học thuật của trường.

Cơ duyên đưa Cát Tiên đến với tiếng Trung Quốc bắt đầu từ năm lớp 10 qua những bài học làm quen ban đầu. Bị thu hút bởi các bộ chữ Hán độc đáo cùng thanh điệu giàu nhạc tính, em dành nhiều thời gian tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa nước bạn.

Em Nguyễn Thị Cát Tiên chăm chỉ tự học, luyện kỹ năng nghe và phát âm tiếng Trung ở nhà - Ảnh: K.S

“Đối với em, bí quyết học ngoại ngữ hiệu quả là duy trì thói quen rèn luyện đều đặn mỗi ngày. Bên cạnh việc nắm chắc từ vựng và ngữ pháp, em thường xuyên luyện nghe qua các đoạn hội thoại, video để làm quen với ngữ điệu tự nhiên. Riêng với tác phẩm văn học Trung Quốc, em luôn tìm hiểu kỹ bối cảnh ra đời, tâm trạng nhân vật và thông điệp tác giả gửi gắm. Khi hiểu thấu nội dung, em mới biết cách ngắt nghỉ, nhấn nhá đúng nhịp nhằm truyền tải trọn vẹn cảm xúc qua từng câu chữ”. Cát Tiên chia sẻ.

Là học sinh lớp 12 đứng trước kỳ thi tốt nghiệp quan trọng, Cát Tiên luôn biết cách phân bổ thời gian khoa học. Em ưu tiên hoàn thành đầy đủ bài tập các môn học trên lớp trước, sau đó mới tranh thủ khoảng 30 phút đến 1 tiếng buổi tối để ôn luyện ngoại ngữ. Không học dồn ép, em chia nhỏ từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết luân phiên theo ngày và linh hoạt điều chỉnh khi lịch học trên trường dày đặc.

Cát Tiên bên bố mẹ tại vòng chung kết Cuộc thi Đọc diễn cảm tiếng Trung năm 2026 ở Hà Nội - Ảnh: K.S

Đồng hành với con gái suốt chặng đường học tập, anh Nguyễn Văn Cường, bố của Cát Tiên luôn dành cho con sự tin tưởng và khích lệ kịp thời. Anh Cường cho hay: “Thấy con say mê học tiếng Trung từ năm lớp 10 nhưng vẫn giữ vững nền nếp học tập các môn ở trường, vợ chồng tôi rất mừng. Gia đình luôn tôn trọng sở thích của con, tạo góc học tập yên tĩnh và nhắc nhở con giữ gìn sức khỏe, ngủ nghỉ đúng giờ chứ không đặt nặng áp lực thành tích. Khi nghe tin con đoạt giải nhất toàn quốc, cả nhà thực sự xúc động và tự hào về những cố gắng thầm lặng của con”.

Nói về cô học trò nhỏ của mình, cô giáo Hoàng Hiếu Giang, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D2 tự hào: “Cát Tiên là học sinh có ý thức tự giác rất cao, thái độ học tập nghiêm túc và cầu tiến. Đặc biệt ở môn ngoại ngữ, em chủ động xây dựng phương pháp học tập phù hợp, kiên trì trau dồi kỹ năng mỗi ngày. Thành tích giải nhất toàn quốc của em là kết quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực bền bỉ, góp phần khơi dậy phong trào học ngoại ngữ sôi nổi trong tập thể lớp cũng như toàn trường”.

Cát Tiên luôn được cô giáo chủ nhiệm tận tình hướng dẫn, động viên trong học tập - Ảnh: K.S

Tỏa sáng tại sân chơi toàn quốc

Cuộc thi Đọc diễn cảm tiếng Trung năm 2026 chủ đề “Tiếng Trung-Khơi nguồn cảm xúc, kết nối tinh hoa” thu hút hơn 120 thí sinh cả nước tranh tài ở ba bảng.

Qua vòng sơ khảo video và vòng bán kết trực tuyến ngày 27/9/2026, với phần thi đọc diễn cảm cùng kiến thức văn học, Cát Tiên xuất sắc góp mặt trong nhóm 17 thí sinh vào vòng chung kết tổ chức trực tiếp tại Trường đại học Hà Nội ngày 8/11/2026.

Cát Tiên (bên trái, bàn đầu) chăm chú nghe giảng trong giờ học - Ảnh: K.S

Nhớ lại quá trình chuẩn bị cho vòng thi quyết định, Cát Tiên cho biết: “Khó khăn lớn nhất đối với em là vượt qua áp lực tâm lý khi đứng trên sân khấu lớn và tạo được dấu ấn riêng qua giọng đọc. Em đọc tác phẩm nhiều lần để nhập tâm vào cảm xúc nhân vật, sau đó tự ghi âm giọng đọc của mình để nghe lại và chỉnh sửa từng chỗ ngắt nhịp chưa tự nhiên. Khi bước lên bục thi, em gạt bỏ sự lo lắng để kể lại câu chuyện bằng cảm xúc chân thật nhất”.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng bản lĩnh tự tin đã giúp phần thể hiện của nữ sinh Quảng Trị chinh phục hoàn toàn ban giám khảo. Chung cuộc, Nguyễn Thị Cát Tiên xuất sắc giành giải Nhất nhóm học sinh THPT, sánh vai cùng hai thí sinh đoạt giải Nhất ở nhóm sinh viên và nhóm tự do.

Cô giáo chủ nhiệm Hoàng Hiếu Giang trao đổi bài học cùng Cát Tiên và các bạn - Ảnh: K.S

Khoảnh khắc tên mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất khiến Cát Tiên vỡ òa niềm vui. “Giải thưởng này là sự ghi nhận quý giá cho những nỗ lực của bản thân, giúp em thêm tự tin vào lựa chọn của mình trong năm học cuối cấp. Đây cũng là lời nhắc nhở để em tiếp tục cố gắng, không tự bằng lòng với kết quả hiện tại mà nỗ lực hoàn thiện bản thân nhiều hơn”, Cát Tiên cho biết thêm.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Cát Tiên mong muốn tiếp tục nâng cao khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Trung trong môi trường học thuật. Trong bối cảnh quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng mở rộng, em hy vọng vốn ngoại ngữ tích lũy được sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập quốc tế, giúp em theo đuổi ước mơ tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực kinh tế và văn hóa trong tương lai.

Cát Tiên (đứng giữa) vui vẻ trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm học tập cùng bạn bè - Ảnh: K.S

Những nỗ lực không ngừng của Nguyễn Thị Cát Tiên đã mang về niềm vui cho gia đình, thầy cô và mái trường THPT Đông Hà. Tấm gương nỗ lực tự học của em tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu học, khích lệ tuổi trẻ học đường Quảng Trị tự tin theo đuổi đam mê và chinh phục những mục tiêu mới.

BOX: Cô giáo Tạ Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Hà, cho biết: “Những năm qua, nhà trường luôn chú trọng phát triển toàn diện năng lực học sinh thông qua các câu lạc bộ và sân chơi học thuật, giúp các em rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin. Nhà trường rất tự hào về kết quả mà em Nguyễn Thị Cát Tiên đạt được từ niềm đam mê và ý thức tự học. Thành tích này sẽ tiếp thêm động lực để học sinh toàn trường tích cực rèn luyện tư duy, mạnh dạn tham gia các cuộc thi lớn”.