Đằng sau những khoảnh khắc tỏa sáng ấy là hành trình trưởng thành qua nhiều cấp độ đào tạo, đồng thời cho thấy hiệu quả từ định hướng phát triển bóng đá trẻ mà CLB Hà Nội kiên trì theo đuổi.

Từ tài năng trẻ đến dấu ấn ở sân chơi thế giới

Cầu thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực (10) thi đấu nổi bật tại World Cup U17. Ảnh: VFF.

Chỉ trong vòng ba ngày, đội trưởng U17 Việt Nam Chu Ngọc Nguyễn Lực hai lần khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam vỡ òa cảm xúc. Sau cú đá phạt góc đưa bóng đi thẳng vào lưới U17 Bỉ, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn bằng một cú sút phạt đẹp mắt trước U17 New Zealand. Với hai bàn thắng tại World Cup U17 năm 2026, Nguyễn Lực trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi hai bàn ở một kỳ World Cup bóng đá sân 11 người.

Trước khi giải đấu khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã dành sự quan tâm tới tiền vệ sinh năm 2009, đánh giá cao nền tảng kỹ thuật cá nhân, khả năng chuyền bóng đa dạng và sự sáng tạo trong lối chơi. Những gì Chu Ngọc Nguyễn Lực thể hiện trên sân cỏ Qatar cho thấy các nhận định ấy có cơ sở. Đáng chú ý hơn, cầu thủ trẻ này không chỉ tạo dấu ấn bằng những bàn thắng đẹp mà còn cho thấy sự tự tin, khả năng xử lý bóng và tư duy chơi bóng ở sân chơi có tính cạnh tranh cao.

Hành trình của Chu Ngọc Nguyễn Lực không phải câu chuyện về một tài năng bất ngờ xuất hiện. Năm 2019, khi mới 10 tuổi, Nguyễn Lực gia nhập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VSH của hai cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng và Văn Sỹ Thủy tại Nghệ An - một trong những cơ sở vệ tinh thuộc hệ thống đào tạo của CLB Hà Nội. Sau ba năm được trang bị những nền tảng bóng đá cơ bản, Nguyễn Lực được đưa ra Hà Nội để tiếp tục rèn luyện ở cấp độ cao hơn.

Năm 2024, ở tuổi 15, Chu Ngọc Nguyễn Lực góp mặt trong đội hình U17 Hà Nội vô địch quốc gia. Một năm sau, đội bóng tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu, còn cá nhân tiền vệ này được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Năm 2026, Chu Ngọc Nguyễn Lực giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Giải U17 Đông Nam Á, góp công đưa U17 Việt Nam lần đầu giành quyền tham dự World Cup. Cũng trong năm này, cầu thủ trẻ được CLB Hà Nội trao cơ hội thi đấu tại V.League, trước khi tiếp tục tạo dấu ấn ở ngày hội bóng đá trẻ thế giới.

Giá trị của một hệ thống được đầu tư lâu dài

Chu Ngọc Nguyễn Lực (áo trắng) là cầu thủ nổi bật trong hệ thống đào tạo trẻ của CLB Hà Nội. Ảnh: VFF.

Thành công ban đầu vừa qua của Chu Ngọc Nguyễn Lực không chỉ đến từ năng khiếu cá nhân mà còn là kết quả của nhiều năm rèn luyện, qua nhiều cấp độ và dưới sự hướng dẫn của nhiều thế hệ huấn luyện viên. Tại World Cup U17 năm 2026, ngoài Nguyễn Lực, CLB Hà Nội còn có 5 cầu thủ khác góp mặt trong đội hình 21 cầu thủ của U17 Việt Nam gồm thủ môn Chu Bá Huấn, Nguyễn Khắc Minh Đức, Trần Hoàng Việt, Đào Quý Vương, Trần Mạnh Quân. Điều này cho thấy sự hiệu quả của hệ thống đào tạo trẻ CLB Hà Nội.

Cũng phải kể thêm, định hướng đầu tư bóng đá trẻ của CLB Hà Nội được đặt nền móng từ giai đoạn doanh nhân Đỗ Quang Hiển tham gia xây dựng đội bóng. Trong khoảng hai thập kỷ xây dựng và phát triển, CLB Hà Nội không chỉ chú trọng thành tích của đội bóng chuyên nghiệp mà còn từng bước hình thành hệ thống đào tạo, mở rộng nguồn tuyển chọn thông qua các cơ sở vệ tinh. Từ trung tâm tại Hà Nội, cơ sở đào tạo ở Nghệ An đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang đi vào hoạt động năm 2022, phạm vi phát hiện tài năng được mở rộng hơn, tạo thêm cơ hội tiếp cận bóng đá có tổ chức cho các cầu thủ ở nhiều địa phương.

Ở cấp độ trẻ, chức vô địch Giải U11 quốc gia năm 2026 của Hà Nội FC, với đội hình được tuyển chọn từ hai trung tâm vệ tinh tại Nghệ An và Bắc Giang, cũng là tín hiệu tích cực. Thành tích này cho thấy hoạt động đào tạo không chỉ tập trung vào một vài lứa tuổi hay những gương mặt đã nổi bật, mà đang được triển khai từ các tuyến đầu vào.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là việc xây dựng lộ trình phát triển qua các cấp độ, thay vì chỉ tuyển chọn cầu thủ khi đã bộc lộ thành tích nổi bật. Những yếu tố như đội ngũ huấn luyện viên, chương trình tập luyện, dinh dưỡng, giáo dục văn hóa và môi trường thi đấu đều có vai trò trong quá trình hình thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Với một tài năng như Nguyễn Lực, phía sau hai bàn thắng ở World Cup là nhiều năm tích lũy, sàng lọc và hoàn thiện những kỹ năng căn bản.

Dẫu vậy, hai bàn thắng tại World Cup U17 thế giới vẫn chỉ là dấu ấn ở sân chơi trẻ. Và ngay ở sân chơi này, Nguyễn Lực lại được kỳ vọng phát huy tài năng khi U17 Việt Nam gặp U17 Mali vào tối 26-11, nơi đội tuyển cần một chiến thắng để có thể lọt vào vòng đấu tiếp theo. Về lâu dài, cầu thủ sinh năm 2009 vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện thể chất, tư duy chiến thuật và khả năng thích nghi với bóng đá đỉnh cao.

Với CLB Hà Nội, dấu ấn của Nguyễn Lực tại World Cup U17 là minh chứng cho giá trị của sự đầu tư dài hạn, là tín hiệu tích cực đối với con đường đào tạo trẻ mà CLB đã lựa chọn. Như đánh giá của chuyên gia Phan Anh Tú thì những danh hiệu có thể phản ánh sức mạnh của một đội bóng ở từng mùa giải, còn khả năng đào tạo và đóng góp cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia mới cho thấy chiều sâu và tính bền vững của một mô hình phát triển.