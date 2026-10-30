Qua ngã tư khi đèn tín hiệu chập chờn có bị phạt?

Hỏi:

Tôi thấy một số người điều khiển xe thắc mắc, họ lưu thông qua giao lộ thì gặp đèn tín hiệu nháy xanh, đỏ liên tục. Có trường hợp đèn đang màu xanh và bộ đếm giây chưa hết thì đột ngột chuyển sang đỏ. Vậy xin hỏi, trường hợp này tài xế phải xử lý ra sao?

Trần Hoàng Linh (Phú Thọ)

Ảnh minh họa: ĐĐK.

Đại diện Cục CSGT, Bộ Công an trả lời:

Đối với các trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng thì lực lượng chức năng sẽ không xử phạt các tài xế bị ghi nhận vi phạm qua các hình thức (trực tiếp phát hiện hoặc qua hệ thống camera giám sát).

Tuy nhiên, Cục CSGT khuyến cáo, khi điều khiển phương tiện đến các nút giao ngã ba hay ngã tư, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và đảm bảo an toàn.

Nếu đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng, người tham gia giao thông phải thực hiện điều khiển phương tiện theo hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông (nếu có) hoặc theo quy tắc chung.

Khi nhận thấy đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng có thể thông báo tới Cục CSGT hoặc Phòng CSGT công an các địa phương qua số điện thoại công khai, qua kênh thông tin khác.

Hiện nay, lực lượng CSGT phát hiện vi phạm thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc hệ thống camera giám sát.

Đối với các tài xế hoặc chủ phương tiện, sau khi nhận được thông báo vi phạm và tới làm việc với CSGT, người liên quan có quyền được xem toàn bộ hình ảnh, clip vi phạm để xác định có lỗi hay không. Việc xem lại dữ liệu cũng nhằm chứng minh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực đó có bị lỗi hay không.

Đồng thời, người đến làm việc có thể cung cấp hình ảnh, clip (từ camera giám sát hành trình, camera từ nhà dân…) để cho thấy có hay không trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi hoặc bị hỏng.