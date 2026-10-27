Quá muộn màng với Phương Oanh

Từng là một trong những nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Việt, Phương Oanh ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình đình đám. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp diễn xuất của Phương Oanh lại có phần chững lại khi gần một năm trôi qua kể từ dự án gần nhất, nữ diễn viên vẫn chưa có thêm vai diễn mới. Khoảng lặng kéo dài ấy khiến không ít khán giả tiếc nuối, thậm chí cho rằng đã quá muộn màng với một diễn viên đang ở độ chín về nghề như Phương Oanh.

Phương Oanh là cái tên thực lực của màn ảnh Việt.

Nhắc đến Phương Oanh, khán giả truyền hình Việt khó có thể quên những vai diễn từng làm nên tên tuổi của cô. Từ Quỳnh Búp Bê đến Hương Vị Tình Thân, nữ diễn viên chứng minh khả năng biến hóa qua những nhân vật có số phận, tính cách và chiều sâu tâm lý khác nhau. Đặc biệt, khả năng thể hiện cảm xúc cùng lối diễn xuất giàu trải nghiệm giúp Phương Oanh tạo được dấu ấn riêng giữa dàn diễn viên cùng thế hệ.

Có thể nói, Phương Oanh từng sở hữu nhiều lợi thế để phát triển sự nghiệp diễn xuất lâu dài. Phương Oanh có ngoại hình, kinh nghiệm, khả năng đảm nhận những vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý và quan trọng hơn cả là sự ghi nhận từ khán giả.

Vai diễn trong Quỳnh Búp Bê đã giúp Phương Oanh đến gần hơn với khán giả.

Thế nhưng, vài năm trở lại đây, Phương Oanh lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình. Việc hạn chế hoạt động nghệ thuật khiến nữ diễn viên dần vắng bóng trên màn ảnh, dù tên tuổi vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mãi đến năm 2025, Phương Oanh mới chính thức tái xuất truyền hình với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Sự trở lại này từng khiến nhiều người kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, kể từ khi tập cuối Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lên sóng vào tháng 11/2025, đến nay đã gần tròn một năm, Phương Oanh vẫn chưa công bố thêm vai diễn hay dự án phim mới nào.

Đây chính là điều khiến nhiều người tiếc nuối. Bởi với một diễn viên từng có chỗ đứng trên màn ảnh nhỏ, khoảng thời gian gần một năm không xuất hiện trong dự án mới là một khoảng lặng đáng kể, nhất là khi Phương Oanh vẫn đang ở giai đoạn có nhiều lợi thế về kinh nghiệm và độ chín trong diễn xuất.

Nhiều khán giả tiếc nuối khi gần 1 năm trở lại đây, Phương Oanh vẫn chưa có dấu hiệu trở lại màn ảnh nhỏ.

Điều đáng nói, thị trường phim truyền hình Việt những năm gần đây liên tục xuất hiện những gương mặt mới. Nhiều diễn viên trẻ được trao cơ hội đảm nhận vai chính, trong khi những tên tuổi quen thuộc cũng không ngừng làm mới bản thân qua các dự án khác nhau. Giữa guồng quay ấy, việc vắng bóng quá lâu có thể khiến một diễn viên đánh mất nhịp độ hoạt động, đồng thời bỏ lỡ những cơ hội nghề nghiệp đáng giá.

Với Phương Oanh, sự tiếc nuối càng lớn bởi cô từng chứng minh được năng lực của mình. Khán giả không phải chờ đợi một gương mặt mới thử sức với diễn xuất mà đang mong ngóng sự trở lại của một nữ diễn viên đã có những vai diễn thành công và được công chúng ghi nhận.

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng việc dành thời gian cho gia đình hay lựa chọn tạm nghỉ không đồng nghĩa với sự nghiệp đã đi đến hồi kết. Mỗi nghệ sĩ đều có những ưu tiên riêng trong từng giai đoạn cuộc sống. Phương Oanh cũng không ngoại lệ.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên dần cởi mở hơn trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, clip nấu ăn và hình ảnh vui chơi bên các con. Những hoạt động ấy tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên từ người hâm mộ. Thế nhưng, điều mà nhiều khán giả mong đợi nhất có lẽ vẫn là một Phương Oanh trên màn ảnh, được hóa thân vào những nhân vật mới và tiếp tục chứng minh năng lực diễn xuất từng làm nên tên tuổi.

Thời gian gần đây, Phương Oanh dần cởi mở hơn trên mạng xã hội.

Gần 1 năm kể từ Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, sự im ắng trong hoạt động phim ảnh của Phương Oanh rõ ràng là điều đáng tiếc. Bởi ở độ tuổi và kinh nghiệm hiện tại, cô hoàn toàn có thể tiếp tục chinh phục những vai diễn phức tạp, giàu chiều sâu hơn.

Có lẽ, hai chữ "muộn màng" ở đây không phải để khẳng định Phương Oanh đã hết cơ hội, mà là sự tiếc nuối cho những tháng ngày một diễn viên thực lực chưa thể tiếp tục phát huy hết khả năng của mình.

Và hơn hết, điều khán giả chờ đợi không chỉ là một thông báo tái xuất, mà còn là một vai diễn đủ sức đưa Phương Oanh trở lại vị trí từng giúp cô trở thành gương mặt được yêu mến của phim truyền hình Việt.