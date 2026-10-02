Quả lựu có tốt cho việc giảm cân không?

Nội dung 1. Giá trị dinh dưỡng và chỉ số đường huyết của quả lựu 2. Quả lựu hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ 3. Bằng chứng khoa học về tác động của lựu đối với cân nặng 4. Những lợi ích sức khỏe khác của quả lựu

Quả lựu là nguồn cung cấp vitamin C, chất chống oxy hóa và chất xơ dồi dào, giúp hỗ trợ tiêu hóa, trao đổi chất và tạo cảm giác no lâu.

Quả lựu có thể hỗ trợ giảm cân thông qua cơ chế tăng cường và đốt cháy mỡ, giúp kiểm soát cơn đói và cảm giác thèm ăn, hỗ trợ cân bằng đường huyết.

Tuy nhiên, chỉ ăn lựu không thể làm tan mỡ bụng một cách rõ rệt nhưng việc thêm lựu vào thực đơn có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả khi kết hợp với tập thể dục thường xuyên và một chế độ ăn uống cân bằng.

1. Giá trị dinh dưỡng và chỉ số đường huyết của quả lựu

Quả lựu có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ và chứa nhiều chất chống oxy hóa. Tất cả những điều này khiến nó trở thành một loại trái cây tuyệt vời cho việc kiểm soát cân nặng. Một cốc hạt lựu (khoảng 174 gram) chỉ chứa khoảng 144 calo nhưng lại giàu chất xơ. Chất xơ giúp bạn cảm thấy no, làm chậm quá trình ăn quá nhiều.

Theo Bảng thành phần thực phẩm Ấn Độ (IFCT), giá trị dinh dưỡng có trong 100 g quả lựu gồm:

Bên cạnh năng lượng thấp, quả lựu có chỉ số đường huyết từ thấp đến trung bình (chỉ số GI khoảng 35 - 53). Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp giải phóng đường vào máu chậm hơn, giúp duy trì mức năng lượng ổn định. Điều này giúp ngăn ngừa cảm giác thèm ăn đột ngột và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, rất hữu ích trong việc kiểm soát cơn đói và duy trì mục tiêu giảm cân.

2. Quả lựu hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ

Quả lựu giàu dinh dưỡng, ít calo, chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ, có thể hỗ trợ giảm cân. Ảnh: Hồng Vân.

Quả lựu không chỉ ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Quả lựu tác động tích cực đến vóc dáng thông qua các cơ chế sinh học theo nhiều cách:

Chứa acid béo đốt mỡ độc đáo: Một loại acid béo omega-5 đặc biệt gọi là "acid punicic" có trong hạt lựu giúp giảm tích trữ mỡ bằng cách làm chậm quá trình hình thành các tế bào mỡ mới.

Kiểm soát cơn đói tự nhiên: Quả lựu giúp cân bằng các hormone điều hòa cảm giác đói và no (ghrelin và leptin), từ đó kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều và hỗ trợ giảm mỡ.

Hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột: Hàm lượng chất xơ trong quả lựu nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột, yếu tố cần thiết cho quá trình tiêu hóa tốt và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Giàu chất chống oxy hóa: Quả lựu rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol và anthocyanin, giúp giảm phản ứng viêm mạn tính - một trong những yếu tố cản trở quá trình trao đổi chất.

3. Bằng chứng khoa học về tác động của lựu đối với cân nặng

Theo một nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, có bằng chứng cho thấy polyphenol có tiềm năng ứng dụng như một chất chống béo phì, trong đó quả lựu là một trong những loại trái cây có hàm lượng polyphenol cao.

Bài đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) nhằm mục đích đánh giá tác động của việc tiêu thụ lựu đối với các chỉ số béo phì, bao gồm chỉ số khối cơ thể (BMI), trọng lượng cơ thể, chu vi vòng eo (WC), khối lượng mỡ (FM), tỷ lệ mỡ cơ thể (BFP) và khối lượng không mỡ (FFM) ở người trưởng thành.

Kết quả cho thấy việc tiêu thụ quả lựu có thể mang lại hiệu quả tích cực trong việc làm giảm cân nặng và chỉ số BMI ở người trưởng thành, đặc biệt là nhóm người thừa cân, béo phì.

Tuy nhiên, nghiên cứu ghi nhận lựu chưa tạo ra thay đổi thực sự rõ rệt đối với chu vi vòng eo (WC), khối lượng mỡ (FM), khối lượng không mỡ (FFM) hay tỷ lệ mỡ cơ thể (BFP) so với nhóm đối chứng. Do đó, các nhà khoa học cho rằng cần thêm các thử nghiệm dài hạn với các mức liều lượng khác nhau để đưa ra kết luận chính xác hơn.

4. Những lợi ích sức khỏe khác của quả lựu

Không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng, quả lựu còn mang lại nhiều giá trị góp phần phòng ngừa bệnh lý:

Kiểm soát đường huyết: Các hợp chất polyphenol làm chậm quá trình hấp thụ glucose, giúp giảm sự tăng đột biến lượng đường huyết sau bữa ăn và hỗ trợ kiểm soát đường huyết lâu dài cho người bệnh đái tháo đường.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Lựu hỗ trợ giảm triglyceride, hạ cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Acid punicic cùng các khoáng chất trong hạt lựu còn hỗ trợ duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông. Ăn quả lựu có thể giúp giảm triglyceride và tăng cholesterol tốt (HDL).

Bảo vệ tế bào não bộ: Hợp chất ellagitannin trong lựu giúp bảo vệ tế bào thần kinh khỏi stress oxy hóa, qua đó hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.