Quá khứ thiếu nợ hàng trăm triệu của Tấn Bo

Ngày 13/11/2026, Tấn Bo thu hút sự chú ý khi bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp (Hiệp Đen). Nam nghệ sĩ bị điều tra vì tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc hành động Huy Bến Xe, tác phẩm được xác định có nội dung cổ xúy bạo lực, góp phần quảng bá hình ảnh của Hiệp Đen trên mạng xã hội.

Tấn Bo (tên thật Phạm Tấn Phúc, sinh năm 1973) là con trai của cố nghệ sĩ Tấn Tài, người được mệnh danh là "Hoàng đế đĩa nhựa", và nghệ sĩ Như Ngọc. Năm 1998, anh cùng anh trai thành lập nhóm hài Tấn Beo - Tấn Bo. Với lối diễn duyên dáng, gần gũi, hai anh em nhanh chóng được khán giả yêu thích qua các tiểu phẩm như Vì sao lên chùa, Lên chùa bán nhang và Năm Nổ về làng. Nhóm từng ghi dấu ấn tại Gala Cười 2003 và nhận giải thưởng Nụ Cười Vàng năm 2004.

Tấn Bo xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Sau khi tách ra hoạt động riêng, Tấn Bo tiếp tục biểu diễn tại các sân khấu tỉnh, tham gia phim truyền hình như Hẻm cụt, Khi đàn ông có bầu và thử sức với âm nhạc qua album Tình Lương Sơn Bá.

Về đời tư, nam nghệ sĩ kết hôn với nhạc sĩ Xuân Nhi năm 1999 và có 4 người con. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình của anh từng nhiều lần được chú ý bởi những ồn ào liên quan đến tiền bạc.

Tháng 11/2019, Tấn Bo bị một người thân bên gia đình vợ tố vay 200 triệu đồng từ khoảng 5 năm trước nhưng chưa thanh toán, với tổng số tiền được nhắc đến là 220 triệu đồng. Bà xã Xuân Nhi sau đó giải thích khoản nợ phát sinh từ việc chị hùn vốn mở hai quán mì cay nhưng kinh doanh thua lỗ. Theo lời chị, Tấn Bo không biết về khoản vay ban đầu và chỉ đứng ra ký giấy nhận nợ thay vợ. Thời điểm đó, nghệ sĩ Tấn Beo cũng cho biết từng nhiều lần hỗ trợ em trai giải quyết chuyện tiền bạc.

Đến năm 2021, Tấn Bo tiếp tục vướng tranh cãi với nhạc sĩ Tô Hiếu. Người này tố nam nghệ sĩ mượn hơn 100 triệu đồng nhưng chưa hoàn trả. Đầu năm 2026, sự việc được nhắc lại trên mạng xã hội. Tấn Bo sau đó phản bác, cho rằng đây là khoản tiền Tô Hiếu hỗ trợ gia đình trong quá trình bàn bạc hợp tác thành lập công ty giải trí. Anh cho biết đã lập vi bằng và nhờ công ty luật can thiệp. Do hai bên đưa ra những lời trình bày trái chiều, vụ việc cần được nhìn nhận thận trọng.

Nghệ sĩ Tấn Bo từng có thời gian hoạt động nghệ thuật cùng anh trai Tấn Beo.

Từng hoạt động nghệ thuật cùng anh trai Tấn Beo, Tấn Bo trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và đời tư. Những ồn ào liên quan đến các khoản nợ hàng trăm triệu đồng cùng việc bị khởi tố, bắt tạm giam mới đây khiến nam nghệ sĩ trở thành tâm điểm chú ý.