Quá khứ phản diện của Vân Dung và Thanh Sơn

Nghệ sĩ Vân Dung vừa khiến khán giả thích thú khi chia sẻ hình ảnh “ngày ấy - bây giờ” bên diễn viên Thanh Sơn. Nếu bức ảnh hiện tại mang đến hình ảnh sang trọng, đằm thắm, thì khoảnh khắc trong quá khứ lại gợi nhớ tạo hình gai góc của nữ nghệ sĩ khi hóa thân thành bà trùm giang hồ Quắm trong Người phán xử ngoại truyện.

Đi kèm bức ảnh, Vân Dung hài hước viết: “Thanh xuân như một tách trà. Mình hay uống rượu nên trà còn nguyên”. Câu nói mang màu sắc dí dỏm quen thuộc của nữ nghệ sĩ, đồng thời khiến người xem nhớ lại một trong những vai diễn có tạo hình khác biệt của cô trên màn ảnh.

Vân Dung chia sẻ hình ảnh “ngày ấy - bây giờ” bên diễn viên Thanh Sơn.

Trong Người phán xử ngoại truyện năm 2018, Vân Dung đảm nhận vai Quắm, một nữ trùm giang hồ cầm đầu băng nhóm ở vùng núi. Khác với hình ảnh hài hước thường thấy, nhân vật xuất hiện với bộ đồ rằn ri, những hình xăm trên cánh tay, gương mặt được hóa trang đặc biệt cùng ánh mắt sắc lạnh. Quắm được xây dựng là người tinh thông võ nghệ, có cá tính mạnh và không dễ bị khuất phục trước bất kỳ đối thủ nào.

Sự xuất hiện của Quắm tạo thêm biến cố cho câu chuyện khi băng nhóm của nhân vật này có liên quan đến cuộc đụng độ với Phan Hải. Ngay cả nhân vật vốn ngông cuồng như con trai ông trùm Phan Quân cũng tỏ ra dè chừng trước người phụ nữ đầy quyền lực. Tạo hình này cho thấy Vân Dung có thể rời khỏi vùng an toàn để thử sức với một dạng nhân vật gai góc, khác biệt với những vai diễn quen thuộc.

Trong dự án năm đó, Thanh Sơn cũng góp mặt với hình tượng giang hồ, có liên quan đến diễn biến đối đầu với Phan Hải. Vì vậy, khi Vân Dung đăng lại bức ảnh bên nam diễn viên, khán giả có dịp nhìn lại thời điểm cả hai cùng xuất hiện trong thế giới đầy mâu thuẫn của Người phán xử ngoại truyện.

Vân Dung và Thanh Sơn hiện tiếp tục có màn kết hợp trong Án Mạng Karaoke.

Đáng chú ý, Vân Dung và Thanh Sơn hiện tiếp tục có màn kết hợp trong Án Mạng Karaoke, bộ phim điện ảnh do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục hình tượng giang hồ, hai nghệ sĩ lần này mang đến màu sắc khác khi tham gia câu chuyện hài - trinh thám xoay quanh một vụ án mạng bí ẩn.

Trong phim, Vân Dung vào vai bà Thủy, người phụ nữ có sở thích hát karaoke bất kể ngày đêm, khiến những người xung quanh khó chịu và nảy sinh mâu thuẫn. Bà Thủy trở thành nạn nhân trong vụ án, mở ra hành trình lần tìm hung thủ giữa nhóm người có mặt tại một địa điểm biệt lập trên núi.

Thanh Sơn đảm nhận vai Trực, người đi cùng vợ là Vy, do Trịnh Thảo thủ vai. Trailer hé lộ mối quan hệ bí mật giữa Trực và bà Thủy, khiến nhân vật của nam diễn viên trở thành một mắt xích đáng chú ý trong câu chuyện. Những tình tiết này cũng tạo cơ hội để Thanh Sơn thể hiện màu sắc khác với hình tượng tình cảm quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Chia sẻ về những cảnh quay thân mật với bạn diễn kém 16 tuổi, Vân Dung từng thừa nhận bản thân hồi hộp vì chưa quen dạng vai tình cảm. Nữ nghệ sĩ hài hước cho biết khi đứng trước Thanh Sơn, cô “run lẩy bẩy”, trái ngược với sự mạnh mẽ của những nhân vật đanh đá mà mình thường đảm nhận. Thanh Sơn cũng cho biết anh chịu áp lực khi phải thực hiện phân đoạn này ngay từ những ngày đầu quay phim.

Từ bà trùm Quắm trong Người phán xử ngoại truyện đến bà Thủy của Án Mạng Karaoke, Vân Dung tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn. Trong khi đó, Thanh Sơn cũng có dịp thử sức với một nhân vật gắn với những bí mật và nghi vấn. Sự đối lập giữa hình ảnh quá khứ và hiện tại của hai nghệ sĩ vì thế trở thành chi tiết thú vị, gợi nhắc chặng đường làm nghề cũng như những lần họ làm mới bản thân trên màn ảnh.