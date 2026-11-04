Quá khứ của NSND Công Lý và vợ kém 15 tuổi

Mới đây, fanpage Gia Đình Công Lý đăng tải bức ảnh cũ của NSND Công Lý và Ngọc Hà, kèm dòng trạng thái: “Trở về quá khứ cách đây 10 năm”. Khoảnh khắc được chia sẻ khiến nhiều người chú ý bởi đây là hình ảnh ghi lại chặng đường tình cảm của cặp đôi trước khi chính thức về chung một nhà.

Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả để lại bình luận thể hiện sự yêu mến dành cho nam nghệ sĩ. Một người viết: “Công Lý mau chóng bình phục nhé. Tôi rất thích những vai diễn của anh, nhất là vai Cô Đẩu trong Táo Quân”. Người khác dành lời khen: “Hai lúm đồng tiền đáng yêu quá, trông hai người giống nhau. Mong cả hai luôn vui vẻ, hạnh phúc”. Một số ý kiến cũng bày tỏ: “Mỗi người có một cuộc đời, không nên phán xét ai. Chỉ mong bạn luôn bình an trong tâm hồn và mỉm cười trước tất cả”. Nhiều khán giả đồng thời nhắc lại những đóng góp của NSND Công Lý cho sân khấu và màn ảnh Việt.

NSND Công Lý và Ngọc Hà thời trẻ.

Ngọc Hà sinh năm 1988, kém chồng 15 tuổi. Cô từng lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch năm 2008, sau đó làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Trước khi kết hôn, cả hai có khoảng 5 năm tìm hiểu. Đầu năm 2021, NSND Công Lý và Ngọc Hà tổ chức đám cưới, nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp và công chúng.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau ngày cưới, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe vào tháng 7/2021. Sự việc khiến anh phải tạm dừng nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị và phục hồi. Trong giai đoạn khó khăn, vợ NSND Công Lý thường xuyên đồng hành, chăm sóc chồng, cùng anh trải qua quá trình điều trị, có thời điểm sang Nhật Bản chữa bệnh. Ngọc Hà từng chia sẻ về những áp lực tinh thần và kinh tế mà gia đình phải đối diện, nhưng vẫn lựa chọn ở bên động viên chồng.

Hiện tại, sức khỏe NSND Công Lý có những chuyển biến tích cực. Anh dần trở lại với các hoạt động đời thường, thỉnh thoảng xuất hiện bên đồng nghiệp và người thân. Trên trang cá nhân, vợ NSND Công Lý cũng chia sẻ những khoảnh khắc giản dị của hai người. Tháng 10/2026, cô đăng tải tâm sự về chặng đường 10 năm gắn bó, trong đó có khoảng thời gian nhiều thử thách sau khi chồng đổ bệnh. Những hình ảnh này tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên từ khán giả.

NSND Công Lý và vợ hiện tại.

Không chỉ được nhớ đến bởi chuyện đời tư, NSND Công Lý còn có sự nghiệp nghệ thuật kéo dài hơn ba thập kỷ. Anh gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1993, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2011 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Vai Bắc Đẩu trong Gặp nhau cuối năm - Táo Quân là dấu ấn đặc biệt, giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Ở lĩnh vực phim truyền hình, nam nghệ sĩ từng tham gia Gió làng Kình, Bão qua làng, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân, Dưới bóng cây hạnh phúc và Trạm cứu hộ trái tim. Anh cũng từng đảm nhận nhiều dạng vai khác biệt, trong đó có nhân vật Cường Lâm trong Mê cung.

Trên màn ảnh rộng, NSND Công Lý từng góp mặt trong Người Mỹ trầm lặng (The Quiet American, 2002), Vua bãi rác (2002), Vũ điệu tử thần (2007) và Tâm hồn mẹ (2011). Trong đó, Người Mỹ trầm lặng đạt doanh thu toàn cầu khoảng 27,67 triệu USD, tương đương gần 727 tỷ đồng nếu tính theo tỷ giá 26.300 đồng/USD.

Sau biến cố sức khỏe, nam nghệ sĩ từng trở lại màn ảnh qua Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Gia đình mình vui bất thình lình, Trạm cứu hộ trái tim và Cha tôi, người ở lại. Tính đến tháng 11/2026, chưa có thông tin chính thức xác nhận dự án phim mới của anh trong năm nay. Bức ảnh cách đây 10 năm vì thế không chỉ gợi lại chuyện tình của NSND Công Lý và Ngọc Hà, mà còn khiến khán giả nhớ đến hành trình nghệ thuật nhiều dấu ấn của nam diễn viên.