Quá khứ của Minh Hà trước khi trở thành vợ đạo diễn Lý Hải

Mới đây, tài khoản Lý Hải Minh Hà đăng tải loạt ảnh so sánh diện mạo của Minh Hà qua hai thời điểm 2009 và 2026, kèm dòng trạng thái: “Đã 17 năm qua... và em vẫn thế”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh của bà xã Lý Hải khi còn trẻ có nhiều điểm khác biệt so với phong cách hiện tại.

Trong bức ảnh năm 2009, Minh Hà diện sơ mi trắng, cà vạt đen, quần dáng rộng và giày thể thao. Kiểu tóc mái bằng cùng cách tạo dáng năng động gợi nhắc phong cách thời trang của giới trẻ những năm 2000. So với hình ảnh hiện tại, Minh Hà khi ấy mang vẻ ngoài tinh nghịch, trẻ trung và có phần cá tính.

Ngoại hình Minh Hà năm 2009.

Ở bức ảnh năm 2026, Minh Hà xuất hiện với đầm dạ hội đính cườm lấp lánh, mái tóc uốn bồng bềnh và lối trang điểm sắc sảo. Phong cách có phần trưởng thành, quyến rũ hơn nhưng vẫn giữ được những đường nét gương mặt quen thuộc. Sự đối lập giữa hai hình ảnh khiến nhiều người chú ý đến hành trình thay đổi phong cách của bà xã nam đạo diễn.

Mốc thời gian 17 năm cũng gợi nhắc chặng đường Minh Hà và Lý Hải gắn bó bên nhau. Hai người kết hôn năm 2010, sau thời gian tìm hiểu, và hiện có bốn người con. Từ một cô gái có nền tảng học vấn ngành Luật, Minh Hà dần trở thành người đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống của nam nghệ sĩ.

Ngoại hình Minh Hà năm 2026.

Trước khi được công chúng biết đến rộng rãi với danh xưng vợ đạo diễn Lý Hải, Minh Hà từng theo học ngành Luật tại Đại học Luật TP.HCM, sau đó tiếp tục học thạc sĩ Luật Thương mại quốc tế tại Anh. Thay vì theo đuổi con đường nghề nghiệp đúng chuyên ngành, cô lựa chọn trở về Việt Nam, xây dựng gia đình và hỗ trợ chồng phát triển hoạt động nghệ thuật.

Ở thời điểm hiện tại, Minh Hà không chỉ chăm sóc gia đình mà còn tham gia quản lý, sản xuất và quảng bá các dự án phim. Cô là cộng sự quan trọng của Lý Hải trong thương hiệu Lật Mặt, góp phần vào quá trình tổ chức sản xuất và phát triển những câu chuyện điện ảnh hướng đến khán giả đại chúng.

Trong khi đó, Lý Hải từng nổi tiếng với vai trò ca sĩ qua loạt album Trọn Đời Bên Em trước khi chuyển hướng làm phim. Năm 2015, anh ra mắt Lật Mặt, mở đầu cho chuỗi tác phẩm điện ảnh được duy trì qua nhiều năm. Các phần phim lần lượt khai thác nhiều đề tài, từ hành động, hài hước đến tình cảm gia đình và những mâu thuẫn giữa các thế hệ.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà.

Đáng chú ý, Lật Mặt 7: Một Điều Ước đạt doanh thu khoảng 482,5 tỷ đồng, còn Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng thu về khoảng 231-232 tỷ đồng. Tám phần phim trong thương hiệu Lật Mặt được ghi nhận có tổng doanh thu khoảng 1.489 tỷ đồng, cho thấy quy mô thương mại mà Lý Hải và cộng sự đã xây dựng qua nhiều năm.

Trong hành trình đó, Minh Hà vừa là người bạn đời vừa đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đồng hành cùng chồng từ khâu phát triển dự án đến quảng bá phim. Sự phối hợp giữa hai người góp phần duy trì thương hiệu điện ảnh gia đình qua nhiều mùa phát hành.

Sau 17 năm, hình ảnh Minh Hà thay đổi từ phong cách trẻ trung, cá tính sang vẻ ngoài quý phái, trưởng thành. Bên cạnh sự quan tâm dành cho nhan sắc, câu chuyện của cô còn gợi nhắc hành trình xây dựng gia đình và sự nghiệp cùng Lý Hải, từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật đến khi thương hiệu Lật Mặt trở thành một trong những series phim thương mại nổi bật của điện ảnh Việt Nam.