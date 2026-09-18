Quá khứ bất hảo với 8 tiền án của giang hồ mạng 'Đức Cộng'

Trước khi được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “Đức Cộng Nam Định”, Nguyễn Minh Đức (SN 1981, trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) từng nhiều lần vướng vòng lao lý.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Đức có 8 tiền án và 1 tiền sự về các tội gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Quá trình hoạt động trước đây, Đức từng cầm đầu một băng nhóm mang tên “Đức Cộng”. Băng nhóm này sau đó bị lực lượng công an đấu tranh, triệt xóa; Đức bị bắt và khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Những lần phạm tội và quá khứ hoạt động trong giới giang hồ sau này không bị Đức giấu đi mà trở thành một phần trong hình ảnh được người này khai thác trên mạng xã hội.

“Đức Cộng” bị bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, trong thời gian hoạt động trên mạng xã hội, Nguyễn Minh Đức sử dụng hai tài khoản Facebook “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và tài khoản TikTok “Đức Cộng Nam Định”.

Trên các tài khoản này, Đức thường xuyên đăng tải, livestream những nội dung liên quan đến quá khứ hoạt động vi phạm pháp luật, cùng các phát ngôn gây chú ý.

Ba tài khoản thu hút tổng cộng hơn 115.000 lượt theo dõi. Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Đức khai thác sự tò mò của cộng đồng mạng để đánh bóng tên tuổi, tăng tương tác, phục vụ hoạt động bán hàng và nhận tiền từ tương tác trên các nền tảng.

Thay vì né tránh quá khứ phạm pháp, Đức được cho là thường xuyên đưa những câu chuyện liên quan lên mạng xã hội, qua đó duy trì hình ảnh một người có “số má”.

Công an tỉnh Ninh Bình nhận định hoạt động này có tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ, khi hình ảnh một người từng nhiều lần phạm tội có thể bị nhìn nhận như biểu tượng của sự “bản lĩnh” hay “giang hồ”.

Bên cạnh hoạt động trên mạng xã hội, cơ quan công an cho biết Nguyễn Minh Đức còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với những người liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Từ các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an phường Nam Định và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ hành vi của Đức.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ Nguyễn Minh Đức để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Khám xét nơi ở của Đức, lực lượng công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng một số vật chứng liên quan.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra mở rộng, thu thập tài liệu để làm rõ những người liên quan và xử lý theo quy định.