Quá khứ bán sữa đậu nành, làm lơ xe của nam siêu mẫu đình đám: Nay viên mãn bên vợ hơn tuổi

Xuất thân trong gia đình lao động bình thường, Bình Minh có bố là tài xế lái xe, trong khi mẹ vừa làm việc tại trạm y tế vừa mở một quán nước nhỏ mưu sinh. Ký ức tuổi thơ của anh gắn liền với những buổi phụ mẹ bán hàng với người em trai. Cựu siêu mẫu từng trải qua quãng thời gian phải thức giấc từ lúc 3 giờ sáng để dọn dẹp quán xá, xay đậu nành và chuẩn bị từng mẻ sữa phục vụ khách.

Khi bước sang tuổi 15, Bình Minh cùng em trai theo bố đi làm lơ xe, phụ bốc xếp hàng hóa trong những chuyến đi. Có những ngày thời tiết lạnh giá, anh phải dậy từ sớm để chuẩn bị xe và làm việc tại bến. Những trải nghiệm ấy giúp anh sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình, đồng thời nuôi quyết tâm thay đổi cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Hoàn tất chương trình phổ thông, nam người mẫu theo đuổi việc học tại Đại học Hàng hải (Hải Phòng). Dù vậy, ngã rẽ cuộc đời đã đưa anh bước chân vào làng thời trang nhờ sở hữu chiều cao ấn tượng 1,84 m cùng khuôn mặt đầy nam tính. Quyết định di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp từ năm 2002 chính là bước đệm giúp anh từng bước khẳng định tên tuổi trong giới giải trí.

Bình Minh từng là một trong những nam siêu mẫu nổi bật của làng giải trí Việt.

Sau đó anh ghi dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình. Ảnh: FBNV

Không dừng lại ở sàn diễn, Bình Minh tiếp tục thử sức với phim ảnh và dẫn chương trình. Anh tham gia nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh như: 39 độ yêu, Công ty thời trang, Vũ điệu tử thần, Chuyện tình xa xứ, Cô gái xấu xí... Sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả.

Vào năm 2008, giữa lúc tên tuổi đang gây được nhiều chú ý, Bình Minh quyết định kết hôn với nữ doanh nhân Lê Anh Thơ. Người bạn đời hơn anh 4 tuổi này từng giữ ghế giám đốc marketing tại một khách sạn lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm công bố chuyện tình cảm, cặp đôi thu hút sự quan tâm từ công chúng do những tranh luận về khoảng cách tuổi tác, ngoại hình cũng như công việc.

Năm 2008, khi đang được chú ý trong làng giải trí, Bình Minh kết hôn với doanh nhân Lê Anh Thơ. Ảnh: FBNV

Trước những ý kiến trái chiều, Bình Minh và Anh Thơ vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau. Sau nhiều năm chung sống, cả hai xây dựng tổ ấm với hai con gái An Nhiên sinh năm 2009 và An Như sinh năm 2012. Trong những lần chia sẻ với truyền thông, doanh nhân Anh Thơ từng nhắc đến sự thấu hiểu, chia sẻ và cách hai vợ chồng cùng giải quyết những khác biệt trong cuộc sống.

Dù giữ lối sống khá kín tiếng, gia đình nhỏ của nam nghệ sĩ vẫn thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc ấm áp bên nhau trong các chuyến du lịch hay dịp lễ đặc biệt. Vượt qua thăng trầm sau nhiều năm gắn bó, cả hai vừa duy trì tổ ấm hạnh phúc vừa theo đuổi sự nghiệp riêng. Bên cạnh đó, Anh Thơ cũng thường xuyên sát cánh bên chồng trong các sự kiện cũng như hoạt động cá nhân.

Gia đình Bình Minh tương đối kín tiếng. Ảnh: FBNV

Cuối năm 2021, Bình Minh thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh, chủ yếu trong lĩnh vực golf. Anh cho biết đã dành nhiều năm tìm hiểu bộ môn này trước khi đầu tư nghiêm túc. Từ việc học chơi golf, anh dần tham gia vào các hoạt động kinh doanh, tổ chức giải đấu và phát triển những dịch vụ liên quan.

Cuối năm 2021, Bình Minh thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh. Ảnh: FBNV