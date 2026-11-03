Quả hồng nhiều dinh dưỡng nhưng tuyệt đối không ăn khi đói

Quả hồng giàu vitamin C, chất xơ

Theo TVBS, chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn (Trung Quốc) cho biết, quả hồng có nhiều giá trị dinh dưỡng, trong đó hàm lượng các dưỡng chất khác nhau tùy từng loại. Một số giống hồng có thể nổi bật hơn về vitamin C, chất xơ hoặc beta-carotene.

Trong đó, hàm lượng vitamin C cao nhất được ghi nhận là 75,9mg trong mỗi 100g quả. Một số giống khác có thể cung cấp tới 4,4g chất xơ và 676 microgam beta-carotene trong mỗi 100g.

Với những người quan tâm đến lượng calo, một số loại hồng chỉ cung cấp khoảng 55 calo trong mỗi 100g. Tuy nhiên, vị ngọt của quả hồng dễ khiến nhiều người ăn liên tục mà không chú ý đến số lượng. Vì vậy, dù có giá trị dinh dưỡng, loại quả này vẫn cần được sử dụng với khẩu phần hợp lý.

Quả hồng có nhiều vào mùa thu, vị thơm ngọt, giàu dinh dưỡng. Ảnh: TVBS

4 lưu ý khi ăn quả hồng

Chuyên gia dinh dưỡng đưa ra 4 khuyến nghị giúp mọi người thưởng thức quả hồng phù hợp với tình trạng sức khỏe:

- Chọn quả chín, đã khử hết vị chát: Đây là lưu ý quan trọng khi lựa chọn hồng để ăn.

- Tránh ăn quá nhiều khi bụng đói: Quả hồng, nhất là khi còn xanh hoặc chát, chứa nhiều tannin. Khi gặp axit trong dạ dày, chất này có thể kết tụ với protein và chất xơ, tạo thành khối bã cứng, khó tiêu hóa. Nếu khối bã lớn, người ăn có nguy cơ bị tắc nghẽn đường tiêu hóa.

- Người cần kiểm soát đường huyết chú ý khẩu phần: Lượng hồng cần được tính vào tổng lượng trái cây tiêu thụ trong ngày.

- Người mắc bệnh thận cần hạn chế: Nhóm người này nên điều chỉnh lượng hồng theo hướng dẫn dinh dưỡng cá nhân. Không phải tất cả người mắc bệnh thận đều phải kiêng hoàn toàn loại quả này.

Những lưu ý trên giúp người ăn điều chỉnh khẩu phần theo nhu cầu dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe, thay vì loại bỏ quả hồng khỏi thực đơn một cách không cần thiết.

Ăn cua cùng quả hồng có gây ngộ độc?

Một trong những quan niệm phổ biến là không nên ăn hồng sau khi ăn cua vì sự kết hợp này có thể gây ngộ độc. Tuy nhiên, theo chuyên gia Cao, việc ăn cua cùng quả hồng không tạo ra độc tố như lời đồn.

Vấn đề có thể liên quan đến tannin, một chất có trong quả hồng, có khả năng kết hợp với protein. Khi ăn hồng cùng các thực phẩm giàu protein như hải sản, một số người có thể gặp cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa.

Vì vậy, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn cua và quả hồng vào những thời điểm khác nhau, đồng thời tránh ăn quá nhiều trong một lần.

Như vậy, mọi người không cần kiêng tuyệt đối quả hồng chỉ vì lo ngại ngộ độc khi ăn cùng cua. Điều quan trọng là lựa chọn quả phù hợp, kiểm soát khẩu phần và chú ý đến khả năng dung nạp của cơ thể.