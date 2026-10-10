Quả hồng ngâm - Thức quà của mùa Thu

Khi mùa hồng về

Những ngày đầu Thu, trên các triền đồi, trong những khu vườn quê, màu xanh của lá xen lẫn những chùm hồng đang dần chuyển sắc. Quả hồng mùa này chưa chín mềm, vẫn còn độ cứng, vỏ xanh hoặc vàng xanh, nhưng đó lại là thời điểm thích hợp để thu hái làm hồng ngâm.

Từ sáng sớm, người dân tranh thủ ra vườn lựa những quả đạt độ già, căng tròn, không bị sâu bệnh hay dập nát. Từng quả được hái xuống, xếp cẩn thận vào rổ, sọt rồi đưa về nhà.

Hồng được ngâm trong nước theo phương pháp truyền thống để giảm vị chát, giữ độ giòn ngọt.

Hồng sau khi thu hái không được đem ngâm ngay mà phải trải qua công đoạn lựa chọn, làm sạch. Những quả đạt yêu cầu được rửa nhẹ nhàng, để ráo rồi tiến hành ngâm theo cách truyền thống.

Điều thú vị của hồng ngâm nằm ở sự biến đổi của quả trong quá trình chế biến. Từ một quả hồng còn vị chát, sau thời gian ngâm thích hợp, vị chát giảm dần, thịt quả vẫn giữ được độ chắc nhưng trở nên giòn, ngọt và dễ ăn hơn.

Giữ vị giòn ngọt từ cách làm truyền thống

Làm hồng ngâm tưởng đơn giản nhưng để quả đạt độ giòn, ngọt vừa phải cũng cần kinh nghiệm. Từ việc chọn quả, thời gian ngâm đến cách bảo quản đều ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.

Người làm thường lựa những quả có kích thước tương đối đồng đều để quá trình ngâm diễn ra ổn định. Quả quá non có thể chưa đạt độ ngọt cần thiết, trong khi quả quá chín lại dễ bị mềm, mất đi độ giòn đặc trưng.

Sau khi sơ chế, hồng được ngâm trong nước theo phương pháp phù hợp. Trong thời gian này, người làm thường xuyên kiểm tra để bảo đảm quả không bị dập, nát. Khi đạt độ nhất định, hồng được vớt ra, rửa sạch và để ráo.

Chị Hà Hải Đăng, xã Thông Nông cho biết: Gia đình tôi có vườn hồng nên năm nào đến mùa cũng thu hái, ngâm hồng để bán ra thị trường. Muốn hồng ngon, giòn và hết vị chát thì phải ngâm đúng cách, lựa chọn quả phù hợp và chú ý trong quá trình ngâm. Ngoài bán tại các chợ phiên, tôi còn đăng thông tin, hình ảnh sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội để khách hàng biết đến và đặt mua.

Thành quả là những quả hồng cầm chắc tay, màu sắc bắt mắt. Khi thưởng thức, miếng hồng có độ giòn nhẹ, vị ngọt thanh, mọng nước. Không quá đậm vị, không cầu kỳ trong cách thưởng thức, hồng ngâm vì thế trở thành món quà dân dã được nhiều người yêu thích mỗi khi Thu về.

Thức quà của những ngày Thu bình dị

Có lẽ hồng ngâm hấp dẫn không chỉ bởi vị ngon mà còn bởi cảm giác thân thuộc mà nó mang lại. Một đĩa hồng vàng óng đặt giữa mâm cơm, vài quả hồng được bổ thành từng miếng nhỏ trong buổi trà chiều hay túi hồng mang biếu người thân… đều gợi lên hình ảnh một mùa Thu bình dị.

Hồng ngâm được cắt thành từng miếng, phần thịt quả vàng đẹp mắt, giòn ngọt, thanh mát.

Với nhiều người, mùa hồng còn gắn với ký ức tuổi thơ. Đó là những buổi theo người lớn ra vườn hái quả, những chiếc rổ đầy hồng được mang về nhà hay cảm giác háo hức chờ đến lúc mẻ hồng vừa đủ độ để thưởng thức.

Không phải thức quà xa xỉ, hồng ngâm chinh phục người thưởng thức bằng chính sự mộc mạc. Vị ngọt thanh, giòn nhẹ và hương thơm tự nhiên của quả khiến món ăn không cần thêm gia vị hay cách chế biến cầu kỳ.

Mùa hồng thường không kéo dài. Vì vậy, khi những gánh hồng xuất hiện ở chợ, trên các sạp hàng hay trong những khu vườn, nhiều người tranh thủ mua về thưởng thức hoặc làm quà. Đối với người trồng, mùa hồng là thời điểm thu hoạch sau nhiều tháng chăm sóc. Mỗi quả hồng đến tay người tiêu dùng không chỉ là sản phẩm của một mùa vụ mà còn chứa đựng công sức chăm sóc, kinh nghiệm sản xuất và sự gắn bó của người dân với vườn cây.

Nếu được chú trọng về chất lượng, bảo đảm an toàn trong quá trình chế biến và từng bước xây dựng thương hiệu, các sản phẩm từ hồng có thể góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông sản địa phương. Việc gắn sản phẩm với câu chuyện mùa vụ, văn hóa và đời sống của người dân cũng giúp những thức quà dân dã có thêm giá trị. Không chỉ là một quả hồng, đó còn có thể là câu chuyện về mùa Thu, về khu vườn, về cách làm truyền thống và những ký ức gắn bó với loại quả này.

Giữa nhịp sống hiện đại, những món quà được làm từ sản vật quê nhà đôi khi lại khiến người ta nhớ lâu bởi sự giản dị. Hồng ngâm cũng vậy. Không cầu kỳ, không cần cách thưởng thức đặc biệt, chỉ một miếng hồng giòn ngọt cũng đủ gợi lên cảm giác về những ngày Thu trong trẻo.

Mùa hồng rồi sẽ qua, những quả xanh trên cây cũng dần chuyển sang sắc vàng, nhưng dư vị của mùa vẫn còn lại trong từng mẻ hồng ngâm. Một thức quà dân dã, một mùa quả ngắn ngủi và những câu chuyện bình dị phía sau - tất cả làm nên nét riêng của hồng ngâm, để mỗi độ Thu về, người ta lại mong chờ được thưởng thức vị giòn ngọt quen thuộc ấy.