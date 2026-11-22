Ba nội dung cần thực hiện ngay sau khi được cấp mã số thuế

Việc được cấp mã số thuế mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra, quản lý và sử dụng mã số thuế đúng quy định, đồng thời cập nhật kịp thời các thay đổi phát sinh để tránh vướng mắc khi giải quyết thủ tục hành chính về thuế. Ngay sau khi nhận mã số thuế, người nộp thuế cần chú trọng thực hiện ba nội dung gồm kiểm tra thông tin đăng ký thuế, quản lý sử dụng mã số thuế đúng quy định và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin khi có phát sinh.

Trước hết, người nộp thuế cần rà soát các thông tin đã ghi nhận trên hệ thống của cơ quan thuế để bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và thống nhất với hồ sơ pháp lý. Năm thông tin cơ bản cần đặc biệt lưu ý bao gồm mã số thuế, tên, địa chỉ, số điện thoại và email. Ngoài ra, người nộp thuế cần kiểm tra thông tin giấy tờ pháp lý, người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, địa điểm kinh doanh cùng các thông tin đăng ký thuế liên quan. Đối với cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, việc đối chiếu thông tin đăng ký thuế với dữ liệu định danh cần được chú trọng để bảo đảm đồng nhất. Nếu phát hiện sai lệch, người nộp thuế cần thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Về khâu quản lý và sử dụng, cơ quan Thuế lưu ý mỗi người nộp thuế được cấp một mã số thuế duy nhất trong suốt quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế phải sử dụng đúng mã số thuế của mình khi khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, lập và nhận hóa đơn chứng từ, thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế cũng như các thủ tục liên quan khác. Người nộp thuế không được sử dụng mã số thuế của người khác hoặc để người khác sử dụng mã số thuế của mình trái quy định.

Khi phát sinh thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, địa điểm kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, chủ hộ kinh doanh hoặc thông tin liên hệ, người nộp thuế có trách nhiệm làm thủ tục cập nhật đúng quy định. Riêng trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh, người nộp thuế cần xác định việc di chuyển có làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hay không để thực hiện đầy đủ thủ tục tại nơi chuyển đi và nơi chuyển đến. Việc không cập nhật địa chỉ đăng ký có thể khiến cơ quan Thuế không xác định được người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký, kéo theo nhiều hệ quả pháp lý trong công tác quản lý thuế.

Khung phạt hành chính đối với hành vi chậm đăng ký và chậm cập nhật thông tin

Việc chậm đăng ký thuế hoặc không kịp thời thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế có thể dẫn đến xử phạt vi phạm hành chính. Căn cứ Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 102/2021/NĐ-CP và Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, tùy theo hành vi, tính chất, mức độ và thời gian vi phạm, người nộp thuế có thể bị áp dụng hình thức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Cụ thể, đối với hành vi đăng ký thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên, mức phạt tiền áp dụng là từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức, và từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân.

Đối với hành vi thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, hoặc hành vi không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế, khung phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với tổ chức, và từ 2,5 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng đối với cá nhân.

Cơ quan quản lý lưu ý đây là các khung tiền phạt áp dụng cho từng hành vi cụ thể, không phải mức phạt mặc định cho mọi trường hợp. Đối với hộ gia đình và hộ kinh doanh, mức phạt tiền được áp dụng tương đương mức phạt đối với cá nhân.

Để hạn chế vi phạm và tránh phát sinh các khoản tiền phạt không đáng có, cơ quan Thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động đối chiếu thông tin đăng ký ngay sau khi được cấp mã số thuế, sử dụng mã số thuế thống nhất trong mọi giao dịch và thực hiện thủ tục thay đổi kịp thời khi có phát sinh. Việc duy trì dữ liệu đăng ký thuế chính xác, đầy đủ vừa giúp người nộp thuế phòng ngừa rủi ro xử phạt, vừa tạo thuận lợi xuyên suốt quá trình giải quyết thủ tục hành chính và thực thi nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.