Quà Giáng sinh giá rẻ lên ngôi giữa áp lực chi phí sinh hoạt

Đây là một ví dụ về xu hướng mua sắm sản phẩm mô phỏng giá rẻ (dupe) – những mặt hàng có thiết kế, mùi hương hoặc công năng tương tự sản phẩm cao cấp nhưng không giả mạo thương hiệu gốc. Từng được thế hệ Z (Gen Z) ưa chuộng, xu hướng này hiện lan rộng sang nhiều nhóm tuổi và ngành hàng.

Catherine Shuttleworth, Giám đốc điều hành công ty tư vấn bán lẻ Savvy Marketing, cho rằng người tiêu dùng ở mọi độ tuổi và mức thu nhập đều muốn tận hưởng cảm giác sang trọng mà không phải trả quá nhiều tiền. Với các mặt hàng gia dụng, một cây nến hay chiếc đèn bàn giá rẻ đôi khi vẫn đáp ứng được nhu cầu về hình thức và trải nghiệm của sản phẩm đắt tiền.

Ảnh minh họa: Holiday Cottage.

Mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, góp phần thúc đẩy xu hướng này. Nền tảng hiện có hơn 30 triệu người dùng tại Vương quốc Anh mỗi tháng, trong đó nhiều người chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm các sản phẩm thay thế với giá thấp hơn.

Nghiên cứu của công ty dữ liệu YPulse cho thấy 44% người tiêu dùng Anh trong độ tuổi 13-39 đã mua ít nhất một sản phẩm mô phỏng giá rẻ trong năm qua. Đáng chú ý, 53% người được khảo sát cho biết chất lượng của những mặt hàng này khiến họ ít có nhu cầu mua sản phẩm xa xỉ chính hãng hơn.

Xu hướng không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực làm đẹp mà còn lan sang thời trang, nội thất và đồ gia dụng. Trong ngành nước hoa, người dùng TikTok thường xuyên giới thiệu những sản phẩm có mùi hương gần giống các dòng cao cấp nhưng giá thấp hơn nhiều.

Chẳng hạn, thay vì mua nước hoa Alien của Mugler với giá gần 130 bảng Anh, người tiêu dùng có thể chọn Violet Blossom của Zara với giá 15,99 bảng Anh. Chuỗi siêu thị Aldi cũng thu hút sự chú ý với các dòng nước hoa Lacura có giá khoảng 7 bảng Anh mỗi chai.

Theo Eric Mills, chuyên gia tại công ty nghiên cứu thị trường NielsenIQ, người tiêu dùng ngày càng tìm đến các thương hiệu giá thấp để kiểm soát chi tiêu. Một khảo sát gần đây cho thấy 38% người tiêu dùng Anh đã chuyển sang sử dụng các thương hiệu có giá rẻ hơn trong 12 tháng qua. Riêng số người mua nước hoa mô phỏng trực tuyến tăng 17% trong cùng kỳ, vượt tốc độ tăng trưởng của toàn thị trường.

Tuy nhiên, sự phổ biến của các sản phẩm này cũng tạo sức ép lên nhiều thương hiệu cao cấp. Chuyên gia trang điểm Charlotte Tilbury, người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm cùng tên, cho rằng sản phẩm mô phỏng có thể khiến người tiêu dùng hiểu lầm về chất lượng và khẳng định chúng không thể thay thế hoàn toàn hàng chính hãng.

Các chuyên gia sở hữu trí tuệ cũng cảnh báo doanh nghiệp cần bảo vệ không chỉ tên thương hiệu mà còn bao bì và thiết kế đặc trưng của sản phẩm. Với người mua, vẻ ngoài tương tự không đồng nghĩa với chất lượng, thành phần hay hiệu quả sử dụng tương đương.

Dù vậy, hàng mô phỏng giá rẻ không có nghĩa là người tiêu dùng hoàn toàn quay lưng với hàng xa xỉ. Theo Shuttleworth, gần 80% người tham gia một cuộc khảo sát vẫn sẵn sàng trả thêm tiền cho sản phẩm cao cấp nếu cảm thấy mức giá đó xứng đáng.

Điều này đặt ra thách thức cho các thương hiệu lớn: họ phải chứng minh rằng chất lượng và trải nghiệm vượt trội đủ để thuyết phục khách hàng tiếp tục chi trả nhiều hơn, trong bối cảnh các lựa chọn giá rẻ ngày càng phong phú.