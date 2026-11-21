Trong nhận thức thông thường, những loài chim có bộ não nhỏ thường không được xem là đối thủ của con người trong các nhiệm vụ xử lý thông tin phức tạp.

Tuy nhiên, một nghiên cứu của Đại học Tübingen, Đức, vừa cho thấy quạ có thể đưa ra quyết định thị giác với tốc độ đáng kinh ngạc.

Quạ có thể đưa ra quyết định thị giác nhanh gấp đôi con người. Ảnh: Pexels

Nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm trên hai con quạ carrion crow, yêu cầu chúng xác định hướng chuyển động của những chấm sáng xuất hiện trên màn hình cảm ứng.

Các chấm di chuyển sang trái hoặc phải, nhưng đôi khi tín hiệu được thiết kế rất khó phân biệt. Quạ phải xác định hướng chuyển động chủ yếu rồi mổ vào mục tiêu tương ứng trên màn hình.

Kết quả cho thấy thời gian đưa ra quyết định trung bình chỉ khoảng 235 mili giây.

Đây là tốc độ nhanh gần gấp đôi mức từng ghi nhận ở người và khỉ trong những nhiệm vụ thị giác tương tự, trong khi độ chính xác vẫn được duy trì.

Não quạ bắt đầu xử lý thông tin chỉ sau 70 mili giây

Để tìm hiểu cơ chế đứng sau tốc độ này, nhóm nghiên cứu ghi lại hoạt động của các tế bào thần kinh trong vùng nidopallium caudolaterale của não quạ.

Đây là khu vực có vai trò quan trọng trong xử lý thông tin và ra quyết định, được xem là có chức năng tương tự một số hoạt động của vỏ não trước trán ở động vật có vú.

Các nhà khoa học phát hiện chỉ khoảng 70 mili giây sau khi hình ảnh xuất hiện, những tế bào thần kinh liên quan đến hai lựa chọn trái và phải đã bắt đầu thể hiện hoạt động khác biệt.

Hoạt động thần kinh sau đó tăng dần khi con vật đánh giá bằng chứng thị giác, cho đến khi đạt ngưỡng tương ứng với thời điểm ra quyết định.

Điều thú vị là tốc độ này không đi kèm sự suy giảm đáng kể về độ chính xác. Khi tín hiệu chuyển động rõ ràng, quạ có thể đạt độ chính xác gần 100%. Ngay cả khi hình ảnh khó nhận biết, kết quả vẫn tốt hơn lựa chọn ngẫu nhiên.

Bộ não nhỏ không đồng nghĩa khả năng nhận thức thấp

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất là quạ và động vật có vú dường như sử dụng những nguyên lý thần kinh tương tự để đánh giá bằng chứng và đưa ra quyết định, dù cấu trúc não rất khác nhau.

Chim không có vỏ não được tổ chức thành nhiều lớp giống động vật có vú. Tuy nhiên, hệ thống thần kinh của chúng vẫn có thể thực hiện những quá trình xử lý thông tin phức tạp, cho phép đánh giá tín hiệu và lựa chọn hành động.

Theo giáo sư Andreas Nieder, hoạt động thần kinh trong não chim phù hợp với những mô hình ra quyết định đã được nghiên cứu ở người và động vật linh trưởng.

Nhóm nghiên cứu cho rằng tốc độ xử lý cao có thể liên quan đến áp lực tiến hóa. Chim cần quan sát và phản ứng nhanh khi bay, tránh vật cản, săn mồi hoặc sử dụng mỏ để lấy thức ăn.

Tuy nhiên, nghiên cứu chưa chứng minh quạ có khả năng suy nghĩ nhanh gấp đôi con người trong mọi tình huống.

Thử nghiệm chỉ đo một dạng quyết định thị giác cụ thể, với số lượng cá thể rất nhỏ.

Dù vậy, kết quả cho thấy trí thông minh không nhất thiết phải dựa trên cấu trúc não giống con người. Những con đường tiến hóa khác nhau có thể tạo ra những hệ thống xử lý thông tin đạt hiệu quả tương đương, thậm chí vượt trội trong một số nhiệm vụ.

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