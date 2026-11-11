Qua đêm với chồng mới cưới trong khách sạn, 5 ngày sau người phụ nữ choáng váng với tin nhắn nhận được

Theo BBC, Jane (tên nhân vật đã được thay đổi để bảo vệ danh tính) quen người đàn ông tự giới thiệu tên Adam trên ứng dụng hẹn hò dành cho người Hồi giáo Muzz. Hai người tìm hiểu khoảng 10 tháng, trong đó có 6 tháng trò chuyện trực tuyến và gọi video trước khi gặp mặt trực tiếp. Tin tưởng đối phương nghiêm túc với mối quan hệ, Jane đồng ý kết hôn.

Ngày 2/6, cả hai tổ chức lễ Nikah – nghi thức kết hôn theo Hồi giáo tại Brierfield, hạt Lancashire. Tuy nhiên, người đàn ông không muốn tổ chức đám cưới tại quê nhà Glasgow của Jane. Cô cho biết khi đó anh cũng tỏ ra không hài lòng trước yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, cho rằng nghi thức Nikah không cần kiểm tra những giấy tờ này.

Sau buổi lễ, hai người cùng nghỉ tại khách sạn trong hai đêm. Nhưng chỉ 5 ngày sau, Jane bất ngờ nhận được tin nhắn từ chồng thông báo ly hôn. Sau khi tìm hiểu, cô phát hiện người đàn ông không sử dụng tên thật như đã giới thiệu và vốn đã kết hôn với một phụ nữ khác.

Jane cho rằng mình bị lừa dối, lợi dụng cả về tình cảm lẫn tình dục. Cô cũng đặt nghi vấn về những dấu hiệu bất thường trước đó mà bản thân đã bỏ qua.

Jane cho biết cô vô cùng sốc và bối rối sau khi cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình đổ vỡ. Ảnh minh họa

Thông qua luật sư, người đàn ông bác bỏ các cáo buộc, khẳng định không lừa dối Jane về tình trạng hôn nhân và cho biết đã xuất trình giấy phép lái xe khi làm lễ. Anh cũng cho rằng những tuyên bố của Jane là sai sự thật.

Trong khi đó, giáo sĩ Mufti Adeel Zaman, người trực tiếp thực hiện nghi thức Nikah, xác nhận hai người đều là người trưởng thành và tự nguyện kết hôn. Tuy nhiên, ông thừa nhận có sai sót trong quá trình kiểm tra giấy tờ tùy thân. BBC cũng cho biết bản sao giấy chứng nhận kết hôn theo nghi thức Hồi giáo có một số thông tin thiếu và không chính xác.

Đáng chú ý, lễ Nikah không đồng nghĩa với việc đăng ký kết hôn dân sự. Tại Anh và xứ Wales, nghi thức này không được công nhận là một cuộc hôn nhân hợp pháp nếu không đáp ứng các thủ tục đăng ký theo quy định. Điều đó đồng nghĩa những người chỉ tổ chức lễ cưới tôn giáo có thể không được hưởng đầy đủ quyền lợi pháp lý khi hôn nhân đổ vỡ.

Các chuyên gia được BBC phỏng vấn cảnh báo những cuộc hôn nhân diễn ra quá nhanh, thiếu sự tham gia của gia đình và không có bước xác minh đầy đủ có thể khiến phụ nữ dễ bị lợi dụng. Cảnh sát Greater Manchester xác nhận đã được đề nghị điều tra khiếu nại của Jane, trong khi cảnh sát Scotland cho biết chưa xác lập được hành vi phạm tội nào tại Scotland.

Về phía ứng dụng Muzz, nền tảng này cho biết đã khóa tài khoản người đàn ông vĩnh viễn. Giám đốc điều hành Shahzad Younas khẳng định người dùng phải khai báo tình trạng hôn nhân khi đăng ký và những người đã kết hôn sẽ bị chặn.

Jane hy vọng việc chia sẻ câu chuyện sẽ giúp những phụ nữ khác cảnh giác hơn khi bước vào các mối quan hệ và tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự.