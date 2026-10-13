Qua đêm nhà nam đồng nghiệp 1 đời vợ, sáng ra thấy người bên cạnh không phải anh, tôi vội nhận lời cầu hôn

Ở công ty, anh không phải kiểu người thích thể hiện hay nói những lời hoa mỹ, nhưng bất cứ ai gặp khó khăn đều có thể tìm đến anh. Anh sống tử tế với mọi người, làm việc có trách nhiệm và đặc biệt kiên nhẫn với con gái nhỏ.

Tôi nhận lời yêu anh cũng được một thời gian. Chúng tôi khá hợp nhau, anh luôn quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ nhất. Thế nhưng mỗi lần anh nhắc đến chuyện kết hôn, tôi lại tìm cách lảng đi. Không phải vì tôi không yêu anh, mà bởi trong lòng vẫn có một khoảng ngần ngại.

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Anh đã từng kết hôn, có một cô con gái 7 tuổi. Tôi luôn ái ngại với những người đã đổ vỡ vì lo sợ khi đến với mình cũng không được như mong muốn.

Anh chưa bao giờ ép tôi phải đưa ra câu trả lời. Anh chỉ nói rằng nếu tôi chưa sẵn sàng thì cứ cho mình thêm thời gian. Chính sự kiên nhẫn ấy đôi khi lại khiến tôi càng áy náy.

Một lần, chúng tôi cùng đi ăn tối và tiếp đối tác. Vì công việc thuận lợi nên mọi người uống khá nhiều. Tôi vốn không uống được rượu nhưng hôm ấy lại quá chén. Đến lúc ra về, tôi đã gần như không còn tỉnh táo. Nhà tôi khá xa, trong khi nhà anh ở gần hơn rất nhiều. Anh lo tôi tự bắt xe về một mình trong tình trạng ấy không an toàn nên đề nghị đưa tôi về nhà anh nghỉ tạm một đêm.

Tôi chỉ nhớ mang máng mình được anh dìu vào nhà, sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh và mất vài giây mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ dành cho trẻ con.

Tôi giật mình khi nhìn thấy những món đồ chơi được xếp ngay ngắn trên kệ, vài quyển truyện thiếu nhi đặt cạnh đầu giường và một chiếc cặp sách để bên cạnh bàn học. Bên cạnh tôi lúc ấy không phải là anh mà là một bé gái đang ngủ say. Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra đêm qua tôi ngủ cùng phòng với con gái anh.

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Tôi rón rén bước ra ngoài để cô bé ngủ thêm và cảnh tượng trước mắt khiến tôi khá bất ngờ.

Anh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Một tay anh đảo chảo, tay còn lại thỉnh thoảng kiểm tra đồng hồ. Trên bàn đã có sẵn sữa, bánh mì và một phần thức ăn dành cho con gái. Vừa nấu, anh vừa tranh thủ gấp quần áo cho con, kiểm tra cặp sách rồi nhắc cô bé mang theo bình nước.

Thấy tôi bước ra, anh tiến lại gần hỏi xem tôi đã tỉnh rượu chưa, đồ vệ sinh cá nhân anh đã chuẩn bị sẵn trong phòng tắm và giục tôi vào đó.

Sau đó, anh vào trong phòng để gọi con gái dậy.

Suốt đầu giờ sáng hôm ấy, tôi nghe cuộc hội thoại rất ấm áp của hai bố con:

“Con kiểm tra lại hộp bút chưa? Hôm qua bố thấy con thiếu một chiếc bút chì.”

“Rồi ạ.”

“Áo khoác bố để trên ghế. Sáng nay trời hơi lạnh, nhớ mặc khi ra ngoài.”

“Vâng ạ.”

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Cô bé không hề khó chịu hay cáu gắt. Con bé vừa ăn sáng vừa kể cho bố nghe chuyện ở lớp, còn anh kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi thêm một câu. Anh còn cẩn thận kiểm tra tóc cho con, thấy một lọn tóc bị rối thì nhẹ nhàng chải lại rồi mới đưa con ra cửa.

Đó là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy một người đàn ông phải tự mình xoay xở với đủ thứ việc trong một buổi sáng. Anh vừa là bố, vừa lo việc nhà, vừa chuẩn bị cho con đi học, lại vẫn nhớ đến người đang mệt mỏi vì say rượu như tôi.

Khi tôi ngồi vào bản ăn, anh còn đặt trước mặt tôi một cốc nước ấm, bảo tôi uống từ từ. Sau đó anh lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp cơm đã chuẩn bị sẵn.

“Anh làm cơm trưa cho em rồi. Hôm nay em đi làm thì mang theo. Đừng uống cà phê lúc bụng đói.”

Tôi cầm hộp cơm trên tay mà sống mũi bỗng cay cay.

Có lẽ trước đây tôi đã quá chú ý đến việc anh từng có một cuộc hôn nhân thất bại, từng có con riêng mà quên mất rằng điều quan trọng hơn là con người anh hiện tại như thế nào.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi có nhiều thời gian tiếp xúc với con gái anh. Trước đó tôi từng gặp con bé vài lần nhưng chỉ chào hỏi qua loa. Tôi đã từng lo một đứa trẻ 7 tuổi sẽ khó chấp nhận người phụ nữ mới xuất hiện bên cạnh bố.

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Nhưng con bé khiến tôi bất ngờ, điều đó cho thấy cách giáo dục của anh dành cho con rất tốt.

Con bé rất lễ phép, không hề tò mò quá mức về chuyện của người lớn. Thấy tôi ngủ trong phòng mình, con bé còn vui vẻ bảo tôi cứ sử dụng đồ trong phòng nếu cần. Khi tôi cảm ơn, con bé cười nói: “Bố bảo cô là khách của nhà mình nên phải đối xử thật tốt".

Lúc ăn sáng, con bé còn chủ động kéo ghế cho tôi. Trước khi đi học, con lễ phép chào tôi rồi mới chạy theo bố. Đến cửa, con còn quay lại nhắc: “Cô nhớ ăn hết cơm bố chuẩn bị nhé, bố con nấu ăn ngon lắm.”

Tôi bật cười.

Nhìn hai bố con bước ra khỏi cửa, tôi bỗng có một cảm giác rất lạ. Tôi từng sợ nếu lấy anh, mình sẽ phải gánh thêm một đứa trẻ. Nhưng buổi sáng hôm ấy, tôi lại nhận ra mình không hề cảm thấy đó là một gánh nặng.

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Tôi nhìn căn nhà sạch sẽ, nhìn những món đồ được chuẩn bị ngăn nắp cho con, nhìn hộp cơm anh làm cho tôi và nhớ lại cách anh kiên nhẫn dặn dò con gái từng việc nhỏ. Tôi chợt hiểu, một người đàn ông từng trải qua một cuộc hôn nhân không có nghĩa anh sẽ mang tất cả những điều không tốt của quá khứ vào cuộc hôn nhân mới. Mà ngược lại, người đàn ông ấy rất giỏi làm chồng và làm bố đấy chứ.

Trước khi rời nhà, tôi nhìn anh rồi hỏi: “Nếu em đồng ý thì anh còn muốn cưới em không?”

Tâm sự từ độc giả hanhhuong...