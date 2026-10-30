Quả đắng từ... du lịch khuyến mãi

“Mê hồn trận” combo du lịch

“Combo giờ vàng giảm giá 50% gồm vé máy bay khứ hồi, miễn phí du thuyền; xả kho vé VIP phút chót, du lịch giá rẻ, phục vụ 5 sao...”, những dòng quảng cáo rầm rộ trên các hội nhóm, fanpage du lịch xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây. Mồi nhử hấp dẫn, luôn đi kèm với các thương hiệu du lịch nổi tiếng được nhiều người biết đến, tất cả đã “đánh gục” tâm lý khách hàng, dẫn dắt họ vào cái bẫy du lịch khuyến mãi, tặng thưởng.

Là người thích du lịch, từng đi nhiều nơi, chị P.T.P (35 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) vốn am hiểu về lĩnh vực này nên rất tự tin khâu “săn tour” khuyến mãi. Trong kỳ nghỉ cuối tuần, chị P. lên kế hoạch đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng tại Nha Trang (Khánh Hòa) nên đã tích cực tìm hiểu chương trình khuyến mãi của các khách sạn, resort. Vào hội nhóm du lịch, chị P. thấy có gói khuyến mãi hấp dẫn từ một resort 5 sao có tiếng ngay bãi biển Nha Trang.

Hóa đơn xác nhận đặt phòng có đầy đủ thông tin của khách sạn uy tín bị đối tượng lừa đảo làm giả gửi cho khách hàng

“Họ quảng cáo khách hàng mua trọn combo du lịch của công ty sẽ được miễn phí du thuyền và ăn uống xả phanh trong 2 đêm, 3 ngày tại khách sạn. Tôi xem bảng giá thì cũng thấy rất phù hợp, so với giá thị trường tốt hơn mà còn được đi du thuyền miễn phí, ăn hải sản tẹt ga trên biển. Điều đáng tin cậy là tài khoản quảng cáo thuộc một công ty lữ hành uy tín nên tôi rất yên tâm mua gói du lịch này”, chị P. kể cú sập bẫy du lịch 5 sao.

Sau khi đăng ký mua gói khuyến mãi cực khủng, chị P. được yêu cầu thanh toán 50% chi phí. Nếu khách hàng thanh toán 100% thì sẽ được khuyến mãi thêm phiếu mua sắm tại trung tâm thương mại trị giá 10 triệu đồng và gói khuyến mãi đặc biệt cho chuyến du lịch lần sau. “Nghe những ưu đãi rất hấp dẫn, nhưng tôi chợt nghĩ đi thử lần đầu xem thế nào. Nếu tốt thì sẽ mua tiếp và giới thiệu bạn bè. Khi tôi chuyển tiền thanh toán, họ gửi kèm xác nhận và hóa đơn điện tử nên càng phấn khởi với lựa chọn của mình.

Chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng

Cuối tuần, gia đình 5 thành viên chúng tôi hào hứng xách vali đi biển. Tuy nhiên, khi đến nhận phòng thì resort thông báo, họ không có thông tin chúng tôi đã mua gói du lịch, đặt phòng nghỉ tại khách sạn này. Tôi đưa ra giấy tờ chứng minh thì té ngửa vì giấy xác nhận và hóa đơn thanh toán đều sử dụng công nghệ làm giả”, chị P. buồn bã kể về chuyến du lịch ê chề.

Cũng như chị P., nhiều người sập bẫy du lịch khuyến mãi khi tin tưởng vào fanpage có tích xanh hoặc một thương hiệu sử dụng công nghệ AI để giả mạo các thương hiệu uy tín, có thật. Hình thức lừa đảo này trở nên nguy hiểm, khó lường khiến người dân rất khó phân biệt.

Với các phương thức lừa đảo sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi, trong khi đa số người dân chưa kịp cập nhật kiến thức công nghệ mới, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng với chiêu bài lừa đảo mới. Theo chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena (TP Hồ Chí Minh), khi tham gia hoạt động tại môi trường không gian mạng, mỗi người dân cần được trang bị kỹ năng cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và tài sản khác. Đầu tiên và quan trọng nhất, người dân phải cảnh giác trước mọi thông tin liên quan đến tài khoản mạng xã hội và điện thoại thông minh; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ. Nếu chẳng may đã bấm vào đường link hoặc đăng nhập tài khoản lạ, nguy cơ chứa mã độc là rất cao. Người dân cần ngắt kết nối internet ngay lập tức để hạn chế mã độc lây lan. Thay đổi mật khẩu tất cả tài khoản quan trọng như email, ngân hàng, mạng xã hội, ví điện tử... Quét thiết bị bằng phần mềm diệt virus để kiểm tra và loại bỏ mã độc. Liên hệ ngân hàng để kiểm tra giao dịch bất thường và khóa tài khoản nếu cần. Trình báo cơ quan chức năng để ngăn chặn hành vi lừa đảo tiếp diễn.

Không nghĩ bản thân sẽ bị ăn cú lừa, vì anh L.M.T (29 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) là một phượt thủ có bề dày kinh nghiệm du lịch. Hơn một tháng trước, anh T. được nhóm bạn giao tìm kiếm một homestay ở Đà Lạt cho cả nhóm đi du lịch, nghỉ dưỡng. Lướt qua nhiều hội nhóm du lịch để săn khuyến mãi, cùng đó, anh lên nhóm hỏi thông tin về các địa điểm homestay uy tín, giá rẻ. Anh T. nhận được nhiều lời giới thiệu và đã chọn một tài khoản có tích xanh, sở hữu hơn 10.000 lượt theo dõi. “Tài khoản này chuyên về du lịch trải nghiệm, có nhiều bình luận đánh giá tốt. Họ giới thiệu cho tôi đang có gói khuyến mãi ‘mua combo, tặng cả homestay’, nghĩa là chúng tôi được sử dụng trọn gói các dịch vụ tại homestay trong vòng 3 ngày, 2 đêm. Điều kiện để có được ưu đãi là khách hàng phải thanh toán 70% tổng giá trị”, anh T. cho biết.

Vốn tính cẩn thận, anh T. đã tra cứu thông tin về công ty du lịch này và thấy đó là công ty thật, nhận được đánh giá 5 sao trong giới du lịch. Yên tâm là săn được gói tốt, anh T. đã thanh toán 70% tổng hóa đơn. “Khi vừa chuyển khoản xong, tôi liền bị chặn liên lạc cả số điện thoại lẫn tài khoản mạng xã hội, trang quảng cáo du lịch cũng bị khóa. Tôi lên một số hội nhóm du lịch chia sẻ và cảnh báo câu chuyện của mình thì bất ngờ vì gặp phải nhiều nạn nhân cùng cảnh ngộ. Sau khi tìm hiểu thông tin, chúng tôi nhận ra, đối tượng lừa đảo đã sao chép hình ảnh, video của homestay để quảng cáo trên trang mà chúng lập ra. Ngay cả công ty du lịch cũng bị ăn cắp thương hiệu, chỉ khác pháp nhân và số tài khoản nhận tiền”, anh T. cho biết.

Chị P. là một người có kinh nghiệm du lịch nhiều nơi nhưng vẫn sập bẫy gói du lịch khuyến mãi lừa đảo

Hóa đơn giả và tương tác ảo

Hình thức lừa đảo tinh vi đến mức, nhiều người dù cẩn thận, chu đáo và cảnh giác đến mấy cũng bị “ăn quả đắng”. Trường hợp bà L.H.G (50 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh) bị đối tượng lừa đảo gửi cho cả giấy phép kinh doanh và chứng nhận doanh nghiệp có đóng dấu đỏ để lấy lòng tin. Khi bà G. đặt cọc gói du lịch nghỉ dưỡng tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), chúng đã gửi cho bà hóa đơn xác nhận cùng phiếu quà tặng trị giá 5 triệu đồng của hãng thời trang nổi tiếng.

Gần đến ngày đi du lịch, bà G. cẩn thận nhắn tin công ty du lịch để hỏi thêm vài thông tin thì phát hiện đã bị chặn liên lạc. Bà G. gọi điện cho khách sạn mà mình đã đặt phòng thì nhận kết quả không có thông tin cập nhật trên hệ thống. “Các loại giấy tờ có đóng dấu đỏ đều do cắt ghép giống như thật. Các bình luận, đánh giá 5 sao trên các fanpage, hội nhóm về du lịch đều là tương tác ảo nhằm tăng mức độ uy tín cho quảng cáo lừa đảo. Điều này không phải ai cũng nhận ra”, bà G. nói.

Với phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm trên cũng từng xảy ra ở địa bàn Phú Quốc, gây thiệt hại cho nhiều người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, thương hiệu du lịch, vừa qua Công an tỉnh An Giang đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo này. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, tạm giam 10 bị can, ra quyết định tạm giữ 1 đối tượng, tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác liên quan. Đồng thời, ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 đối tượng khác; rà soát 229 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số tiền giao dịch luân chuyển trên 6.000 tỷ đồng.

Chị P. là một người có kinh nghiệm du lịch nhiều nơi nhưng vẫn sập bẫy gói du lịch khuyến mãi lừa đảo

Điều tra mở rộng, ban chuyên án xác định 17/60 bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản đứng tên doanh nghiệp “ma”, với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Không chỉ giả mạo dịch vụ đặt phòng, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo khác như: thu học phí, bán bảo hiểm, chương trình “phi công nhí”... Cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm 3 vụ án liên quan đến các bị hại để tiếp tục điều tra, xử lý triệt để.

Thượng tá Nguyễn Sơn Hùng, Trưởng Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh An Giang) thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, trong đó tập trung phổ biến những thủ đoạn gần đây như: lừa đảo đặt combo du lịch giá rẻ, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt tài sản; lừa đảo cung cấp dịch vụ làm visa, thị thực, lập tài khoản mạng xã hội, website giả mạo đơn vị cung cấp dịch vụ, cam kết hỗ trợ làm visa nhanh, tỷ lệ đậu cao hoặc bảo đảm xuất cảnh, nhập cảnh theo yêu cầu... Đồng thời, xuất hiện thủ đoạn mạo danh đại lý bán vé máy bay, tạo mã đặt chỗ hoặc xác nhận đặt vé giả. Các đối tượng đăng quảng cáo bán vé giá rẻ, yêu cầu khách hàng chuyển tiền và gửi hình ảnh vé, mã đặt chỗ hoặc thông tin xác nhận giao dịch để tạo lòng tin. Tuy nhiên, thông tin cung cấp có thể không tồn tại, không hợp lệ hoặc vé chưa được thanh toán, chưa xuất vé thành công theo đúng quy định.

Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo du lịch, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không nên tin vào các tour hoặc combo có giá rẻ bất thường so với thị trường. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin pháp nhân của công ty du lịch, ưu tiên giao dịch qua website hoặc ứng dụng chính thức, đồng thời gọi điện trực tiếp tới hãng hàng không, khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng để xác nhận thông tin đặt chỗ trước khi chuyển tiền. Bên cạnh đó, người dân cần cảnh giác cao độ và hạn chế chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, tuyệt đối không cung cấp ảnh chụp thẻ căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho người lạ qua mạng xã hội. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lưu lại toàn bộ tin nhắn, hóa đơn chuyển khoản và nhanh chóng trình báo Cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.