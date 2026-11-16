Quà cưới nên tặng gì? TOP 10+ quà tặng đám cưới ý nghĩa và ấn tượng nhất

Vàng miếng, vàng nhẫn: Quà tặng đám cưới giá trị

Quà cưới nên tặng gì? Vàng miếng và vàng nhẫn là những món quà cưới truyền thống có giá trị cao, tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng và tài lộc. Tặng vàng trong ngày cưới còn gửi gắm lời chúc may mắn, vừa là khoản tích lũy thiết thực cho cặp đôi mới cưới.

Bạn có thể lựa chọn vàng miếng 9999, nhẫn vàng trơn 24K hoặc vàng ép vỉ từ 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ hoặc nhiều hơn. Nhẫn vàng tròn trơn tượng trưng cho sự vẹn tròn, viên mãn, trong khi đó, thẻ vàng miếng hoặc vàng ép vỉ (24K) thiết kế dạng bao bì đỏ hỷ sự, dùng thay thế phong bì tiền mừng cưới sang trọng. Giá trị quà tặng có thể cân nhắc tuỳ theo ngân sách và mức độ thân thiết với cặp đôi.

Trang sức kim cương: Món quà cưới sang trọng

Trang sức kim cương là món quà cưới sang trọng và ý nghĩa, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu cùng lời chúc hôn nhân viên mãn. Đặc biệt, vòng tay kim cương và mặt dây chuyền là những lựa chọn tinh tế dành tặng cô dâu trong ngày trọng đại. Vòng tay kim cương tôn lên vẻ thanh lịch, sang trọng, trong khi mặt dây chuyền kim cương tạo điểm nhấn lấp lánh, giúp cô dâu thêm rạng rỡ và tự tin.

Bộ chăn ga gối đệm cao cấp

Bộ chăn ga gối đệm cao cấp là một món quà cưới thiết thực, sang trọng và mang ý nghĩa chúc phúc cho đời sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi. Bạn nên lựa chọn chất liệu cotton satin, Tencel hoặc lụa thêu 100s, lụa Jacquard có độ mềm mại và khả năng thoáng khí tốt. Những gam màu như trắng kem, be, hồng pastel hoặc đỏ đô mang đến cảm giác sang trọng, ấm cúng cho không gian nghỉ ngơi của đôi vợ chồng mới cưới. Trước khi mua, hãy tìm hiểu kích thước giường và sở thích của cặp đôi để món quà được sử dụng hiệu quả.

Bộ ấm trà, bát đĩa gốm sứ cao cấp

Bộ ấm trà và bát đĩa gốm sứ cao cấp là món quà cưới mang ý nghĩa về sự gắn kết, sum vầy và khởi đầu ấm cúng cho gia đình mới. Những vật dụng này đồng hành cùng cặp đôi trong các bữa cơm hằng ngày, tiếp khách và những dịp sum họp, đoàn viên bên người thân. Các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng, bộ trà men ngọc hoặc bộ bát đĩa sứ trắng viền vàng, với các họa tiết như hoa sen, chim én, rồng phượng, hoặc các tông màu trang nhã, vàng kim sang trọng là những gợi ý đáng cân nhắc. Một bộ quà tặng gốm sứ cao cấp được đóng hộp trang trọng sẽ giúp thể hiện sự chu đáo của người tặng.

Đồ gia dụng nhà bếp hiện đại

Đồ gia dụng nhà bếp hiện đại là lựa chọn phù hợp cho những cặp đôi chuẩn bị chuyển về nhà mới hoặc bắt đầu cuộc sống riêng. Những thiết bị tiện ích giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Bạn có thể chọn nồi chiên không dầu, nồi áp suất điện, máy pha cà phê, máy xay đa năng hoặc bộ nồi chảo cao cấp. Ưu tiên lựa chọn chất liệu an toàn, bền đẹp, mang lại sự sang trọng và tiện nghi cho gian bếp.

Đèn ngủ, nến thơm, máy xông tinh dầu

Đèn ngủ, nến thơm và máy xông tinh dầu là những món quà cưới tinh tế, giúp tạo nên không gian sống ấm cúng và thư giãn. Ánh sáng dịu nhẹ cùng hương thơm dễ chịu mang đến bầu không khí lãng mạn, phù hợp với những khoảnh khắc riêng tư của đôi vợ chồng mới cưới. Bạn có thể lựa chọn máy khuếch tán tinh dầu có nguồn gốc rõ ràng, đèn ngủ ánh sáng vàng, nến thơm hương hoa nhài, oải hương hoặc phù hợp với sở thích của người nhận.

Tranh đôi uyên ương, tranh thiên nga hoặc tranh phong thủy song hỷ

Tranh đôi uyên ương, tranh thiên nga và tranh song hỷ là những món quà cưới mang ý nghĩa chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân viên mãn. Theo quan niệm văn hóa Á Đông, hình ảnh đôi uyên ương tượng trưng cho tình yêu gắn kết, trong khi chữ song hỷ đại diện cho niềm vui và hạnh phúc lứa đôi. Bạn có thể lựa chọn tranh thêu tay, tranh sơn dầu, tranh canvas hoặc tranh dát vàng với kích thước phù hợp. Những thiết kế có bố cục cân đối, màu sắc hài hòa sẽ tạo điểm nhấn cho phòng khách hoặc phòng ngủ.

Phong bì tiền mừng cưới

Việc mừng cưới bằng phong bì tiền mặt là phong tục truyền thống phổ biến, thiết thực, thể hiện lời chúc phúc, hỗ trợ cô dâu chú rể trang trải chi phí và xây dựng cuộc sống mới. Số tiền mừng cưới được cân nhắc dựa trên mối quan hệ với cặp đôi và khả năng tài chính của bạn. Bạn có thể lựa chọn phong bì có họa tiết song hỷ, hoa sen hoặc màu đỏ truyền thống, ghi tên người gửi và kèm theo lời chúc chân thành để món quà thêm ý nghĩa.

Ngoài ra, các ý tưởng phong bì “siêu to khổng lồ” kèm dây nơ tiền, phong bì kèm "chiếc lược" hoặc vật phẩm kỷ niệm, hộp gỗ/mica rút tiền hoặc khóa mã số, album ảnh "Hành trình lầy lội" kết hợp tiền mừng,... sẽ là những món quà cưới độc đáo, hài hước và đáng nhớ cho cô dâu chú rể.