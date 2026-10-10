Quả Cầu Vàng 2026 mở rộng 10 lĩnh vực, phát hiện tài năng trẻ khoa học công nghệ

Với các hồ sơ hợp lệ được ghi nhận, giải thưởng góp phần khơi dậy tinh thần làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo và đóng góp vào năng lực cạnh tranh của Việt Nam, cùng sự đồng hành bền bỉ của Tân Hiệp Phát trong 15 năm qua.

Phiên họp do đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng, chủ trì, với sự tham gia của các thành viên Hội đồng là đại diện các bộ, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu cùng các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học có uy tín trong các lĩnh vực xét giải.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng, chủ trì phiên họp thứ nhất – Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2026. Ảnh: CYTAST

Dấu ấn đổi mới toàn diện, hướng tới những công nghệ tạo nền tảng cho tương lai

Quả Cầu Vàng 2026 diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là lần đầu tiên áp dụng Quy chế mới, mở rộng từ 5 lên 10 lĩnh vực xét giải, gắn với định hướng phát triển các công nghệ chiến lược quốc gia.

Sự thay đổi này góp phần cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời bám sát Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên phát triển.

Sau hai tháng phát động, Giải thưởng tiếp nhận 77 hồ sơ đăng ký qua hệ thống trực tuyến, đến từ 51 cơ quan, đơn vị, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước và các tổ chức đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, 71 hồ sơ hợp lệ, phủ đủ cả 10 lĩnh vực xét giải.

Đáng chú ý, 4 lĩnh vực lần đầu được đưa vào hệ thống xét giải gồm công nghệ chip bán dẫn; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không và vũ trụ; công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, thu hút 11 hồ sơ, chiếm 15,5% tổng số hồ sơ hợp lệ.

Những con số này không chỉ cho thấy sức hút của Giải thưởng, mà còn phần nào phản ánh sự đa dạng của lực lượng trẻ đang tham gia nghiên cứu, phát triển và làm chủ những lĩnh vực công nghệ có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam.

Đề cao chất lượng khoa học, liêm chính và giá trị cống hiến

Tại Phiên họp thứ nhất, Hội đồng Giải thưởng đã nghiên cứu và thảo luận kỹ lưỡng hồ sơ của các ứng viên trên nhiều tiêu chí.

Bên cạnh chất lượng và thành tích khoa học công nghệ, Hội đồng chú trọng đến tính mới, tính sáng tạo, tính cập nhật và giá trị của công trình; vai trò thực sự của ứng viên trong các nghiên cứu; khả năng ứng dụng và giá trị thực tiễn đối với phát triển kinh tế - xã hội. Liêm chính khoa học cũng là một trong những yêu cầu được đề cao trong quá trình đánh giá.

Cách tiếp cận này cho thấy Quả Cầu Vàng không đơn thuần là cuộc tìm kiếm những hồ sơ có thành tích nổi bật. Đằng sau mỗi ứng viên là câu hỏi lớn hơn: những tri thức, công trình và sáng tạo ấy có thể đóng góp như thế nào cho xã hội, cho nền kinh tế và cho tương lai của đất nước?

Sau phiên họp, Hội đồng đã thống nhất lựa chọn các ứng viên tiêu biểu vào vòng để công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trước khi tiếp tục xem xét và lựa chọn những cá nhân xuất sắc nhất để đề nghị trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026.

Tại phiên họp, Hội đồng đã thống nhất danh sách ứng viên tiêu biểu vào vòng công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ảnh: CYTAST

Việc công khai danh sách ứng viên tiêu biểu không chỉ góp phần bảo đảm tính minh bạch, khách quan của quá trình xét chọn, mà còn mở thêm một không gian để lan tỏa về những thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ và tinh thần cống hiến của tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam.

Âm thầm, bền bỉ với những công trình nghiên cứu ở những phòng thí nghiệm, trường đại học, viện nghiên cứu hay doanh nghiệp, các ứng cử viên Quả Cầu Vàng có thể chưa phải là những cái tên quen thuộc với công chúng. Nhưng những công trình và lựa chọn nghề nghiệp của họ đang góp phần tạo nên năng lực công nghệ của Việt Nam trong tương lai. Quả Cầu Vàng 2026 vì thế không chỉ là hành trình tìm kiếm những người xuất sắc nhất, mà còn là hành trình đưa những tài năng trẻ đến gần hơn với xã hội, kết nối họ với cộng đồng và tiếp thêm động lực để những giá trị khoa học tiếp tục được tạo ra và lan tỏa.

Trong hơn 15 năm đồng hành cùng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng, Tân Hiệp Phát kiên định với mục tiêu góp phần phát hiện, tôn vinh và tiếp sức cho các tài năng trẻ đang theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng suốt 15 năm qua.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, khoa học công nghệ không chỉ tạo ra những giải pháp mới mà còn góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, nền tảng quan trọng cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, việc đồng hành cùng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng cũng là cách để góp phần tạo thêm động lực, ghi nhận và tiếp sức cho các tài năng trẻ trên hành trình nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và cống hiến cho xã hội. Sự đồng hành của Tân Hiệp Phát với Quả Cầu Vàng cũng xuất phát từ sự đồng điệu trong cách nhìn về tạo giá trị: những thành tựu khoa học chỉ thực sự có sức sống lâu dài khi được kết nối với nhu cầu của xã hội, được ứng dụng vào thực tiễn và tiếp tục tạo ra những giá trị mới. Năm 2026, khi Quả Cầu Vàng mở rộng phạm vi xét giải sang 10 lĩnh vực gắn với các công nghệ chiến lược quốc gia, hành trình ấy càng có ý nghĩa hơn, không chỉ tôn vinh những tài năng xuất sắc của hôm nay mà còn góp phần vun đắp nguồn lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho tương lai Việt Nam.