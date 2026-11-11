Quả cầu vàng 2026: Kết nối nhân tài trẻ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược, việc phát hiện và phát huy nguồn nhân lực khoa học công nghệ trẻ trở thành yêu cầu quan trọng. Với hơn 15 năm đồng hành cùng giải thưởng Quả cầu vàng, Tân Hiệp Phát tiếp tục góp phần kết nối tài năng trẻ với môi trường sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đưa tri thức và sáng tạo vào thực tiễn.

Mở rộng lĩnh vực, tìm kiếm tài năng công nghệ chiến lược

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó, phát triển và trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược là những nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể hóa định hướng này, Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, xác định 10 nhóm công nghệ và 30 sản phẩm ưu tiên. Những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, tự động hóa, công nghệ sinh học, năng lượng mới và an ninh mạng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lễ trao giải Quả cầu vàng 2023. Ảnh: CYTAST

Trong bối cảnh đó, việc đổi mới công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ có ý nghĩa quan trọng. Được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức từ năm 2003, giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những tài năng trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Điểm mới nổi bật của năm 2026 là mở rộng phạm vi xét chọn từ 5 lên 10 nhóm lĩnh vực, cập nhật những ngành công nghệ mới và các hướng nghiên cứu gắn với công nghệ chiến lược quốc gia. Sự điều chỉnh này giúp Giải thưởng tiếp cận rộng hơn với lực lượng trí thức trẻ, đồng thời khuyến khích các nhà khoa học mạnh dạn theo đuổi những vấn đề nghiên cứu mới, có giá trị khoa học và tiềm năng ứng dụng cao.

Bên cạnh mở rộng lĩnh vực, tiêu chí xét chọn cũng chú trọng hơn đến chất lượng công trình, tính mới, tính sáng tạo, mức độ đóng góp của cá nhân và giá trị thực tiễn của kết quả nghiên cứu. Qua đó, giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tích khoa học mà còn góp phần phát hiện những nhân lực trẻ có khả năng nghiên cứu, phát triển và từng bước làm chủ công nghệ.

Bởi làm chủ công nghệ không đơn thuần là tiếp nhận, sử dụng thành tựu tiên tiến của thế giới, mà còn đòi hỏi năng lực nghiên cứu, thiết kế, cải tiến và tạo ra những sản phẩm có giá trị Việt Nam.

Doanh nghiệp chung tay kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Để tài năng trẻ phát triển và đóng góp lâu dài, bên cạnh sự ghi nhận cần có môi trường nghiên cứu thuận lợi, nguồn lực hỗ trợ và cơ hội đưa các ý tưởng khoa học vào thực tiễn. Trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng khi vừa ứng dụng công nghệ, vừa đặt ra những yêu cầu đổi mới từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng hành cùng giải thưởng Quả cầu vàng từ năm 2011, Tân Hiệp Phát là một trong những doanh nghiệp gắn bó lâu dài với hoạt động phát hiện, tôn vinh và khích lệ tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam.

Tân Hiệp Phát tổ chức nhiều chương trình thăm quan hệ thống công nghệ sản xuất tại nhà máy, kết nối nghiên cứu khoa học và thực tiễn doanh nghiệp. Ảnh: L. Khoa

Thông qua các chương trình tham quan nhà máy, tìm hiểu công nghệ sản xuất, quy trình vận hành và hệ thống quản trị, các nhà khoa học trẻ có cơ hội tiếp cận môi trường sản xuất thực tế, hiểu rõ hơn những yêu cầu đặt ra đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp.

Đối với ngành sản xuất đồ uống, ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng, tự động hóa, tối ưu quy trình sản xuất và sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là những bài toán thực tiễn cần sự tham gia của đội ngũ nhân lực có chuyên môn, tư duy sáng tạo và năng lực nghiên cứu.

Điểm gặp gỡ giữa Quả cầu vàng và Tân Hiệp Phát là sự coi trọng tri thức, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội. Nếu giải thưởng tập trung phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ thì sự đồng hành của doanh nghiệp góp phần mở rộng cơ hội kết nối, giúp các nhà khoa học tiếp cận gần hơn với thực tiễn sản xuất.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát có hơn 15 năm liên tục đồng hành cùng Quả cầu vàng. Ảnh: CYTAST

Ông Nguyễn Duy Hưng, đại diện Tân Hiệp Phát, chia sẻ: “Các giải thưởng khoa học công nghệ uy tín như Quả cầu vàng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, ghi nhận, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu và khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học của thế hệ trẻ. Tân Hiệp Phát mong muốn tiếp tục tiếp lửa đam mê, khích lệ tinh thần sáng tạo để các tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam có thêm động lực theo đuổi nghiên cứu và đóng góp cho xã hội”.

Năm 2026, Tân Hiệp Phát tiếp tục đồng hành cùng giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng và giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam trong giai đoạn 2026–2030. Tiếp nối hành trình hơn 15 năm gắn bó, cam kết này thể hiện sự quan tâm lâu dài của doanh nghiệp đối với phát triển con người, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao.

Khi tài năng trẻ được phát hiện, ghi nhận và tạo điều kiện kết nối với thực tiễn, những thành tựu nghiên cứu sẽ có thêm cơ hội chuyển hóa thành năng lực công nghệ và giá trị cho cộng đồng. Đây cũng là ý nghĩa lâu dài của Quả cầu vàng: không chỉ tôn vinh những thành tựu hôm nay mà còn góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trẻ có khát vọng, năng lực làm chủ công nghệ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.