Quả cầu lửa bất ngờ xuất hiện giữa lễ hội, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Sự cố xảy ra vào tối Chủ nhật tại San Jeronimo Cuatro Vientos, Mexico, trong một lễ hội được tổ chức để tôn vinh vị thánh bảo trợ của cộng đồng địa phương.

Những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy không khí lễ hội ban đầu diễn ra sôi động. Một ban nhạc đang biểu diễn với tiếng kèn và trống, trong khi hàng trăm người tập trung tại quảng trường, phía trên là những dải cờ trang trí nhiều màu sắc.

Bất ngờ, màn trình diễn pháo hoa diễn biến theo hướng nguy hiểm.

Một khối pháo hoa bốc cháy với ngọn lửa đỏ rực, xoay tròn trên khu vực sân khấu và liên tục phun ra những tia lửa. Chỉ vài giây sau, pháo hoa dường như mất kiểm soát, lao về phía khu vực có người. Tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, khiến không khí lễ hội lập tức trở nên hỗn loạn. Ban nhạc đang biểu diễn cũng phải dừng lại khi những tia lửa và pháo hoa tiếp tục bay về phía đám đông.

Đoạn video tại hiện trường ghi lại cảnh màn hình bị phủ bởi ánh sáng trắng chói lòa sau một vụ nổ ở khoảng cách gần. Tiếng trẻ em la hét vang lên giữa tiếng người lớn hô hoán, trong khi nhiều gia đình vội vàng ôm con và chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Các tia lửa liên tục bắn ra, pháo hoa bay ngang quảng trường trước khi phát nổ. Một số người cố tìm chỗ nấp, trong khi những người khác nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Lực lượng khẩn cấp sau đó được điều động đến khu vực xảy ra sự cố. Ít nhất 13 người được xác nhận bị thương, trong đó có trẻ em. Các nạn nhân được cho là bị bỏng độ một, độ hai, bầm tím và nghi gãy xương. Một số trường hợp được báo cáo trong tình trạng nghiêm trọng.

Những người bị bỏng nặng được chuyển đến Bệnh viện Chuyên khoa Cấp cao khu vực Ixtapaluca để điều trị.

Theo những thông tin ban đầu, sự cố xảy ra trong lúc người dân thực hiện nghi thức đốt “torito” - một mô hình con bò truyền thống được làm từ khung vật liệu nhẹ và gắn nhiều loại pháo hoa. Trong các lễ hội tại Mexico, “torito” thường được đưa vào khu vực đông người và kích hoạt để tạo nên màn trình diễn pháo hoa.

Các nhà điều tra đang xem xét khả năng một tia lửa hoặc quả pháo bay lệch đã bén vào lượng pháo hoa lớn được tập kết gần đó, từ đó gây ra vụ nổ.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang Mexico đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân chính xác của vụ việc. Nhà chức trách địa phương đồng thời kiểm tra việc ban tổ chức có đầy đủ giấy phép cần thiết từ Bộ Quốc phòng Mexico và cơ quan dân phòng hay không.

Sự cố một lần nữa thu hút sự chú ý đến những rủi ro liên quan đến việc sử dụng pháo hoa trong các lễ hội đông người tại Mexico.

Trước đó trong tháng 9, một vụ tai nạn pháo hoa nghiêm trọng cũng xảy ra tại Mexico khiến 10 người thiệt mạng và 64 người bị thương. Thảm kịch xảy ra trong lễ hội tôn giáo tại nhà thờ Nuestra Señora de la Luz ở Temascalcingo. Màn trình diễn pháo hoa gặp sự cố, dẫn đến việc một bức tường đổ sập và đè lên những người tham dự.

Chỉ vài ngày sau, một sự cố khác tiếp tục xảy ra tại Palenque trong các hoạt động mừng Quốc khánh Mexico. Pháo hoa bất ngờ bay vào khu vực tập trung đông người, khiến ít nhất 4 người bị thương.

Những vụ việc liên tiếp cho thấy nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra khi pháo hoa được sử dụng trong không gian đông người. Tại San Jeronimo Cuatro Vientos, một sự kiện vốn được tổ chức trong không khí vui vẻ đã nhanh chóng biến thành cảnh tượng hỗn loạn khi những quả pháo hoa mất kiểm soát lao về phía đám đông.

Trong đoạn video được ghi lại, nhiều gia đình được nhìn thấy vội vàng kéo trẻ nhỏ chạy khỏi quảng trường khi những tia lửa vẫn liên tục bắn ra xung quanh. Trên nền trời tối, những quầng sáng và tia lửa từ pháo hoa liên tiếp xuất hiện, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn trước khi lực lượng cứu hộ có mặt.