Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng 2026, trao đổi với báo chí. Ảnh: BTC

Khởi xướng từ năm 1995, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam bước sang mùa tổ chức thứ 31, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những giải thưởng uy tín của bóng đá nước nhà. Năm 2026, bóng đá Việt Nam ghi nhận nhiều thành tích đáng khích lệ, tạo cơ sở để Ban tổ chức lựa chọn, tôn vinh những cá nhân xuất sắc.

Nổi bật là việc đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở hai lượt trận chung kết. Đội tuyển U23 Việt Nam giành vị trí thứ ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, trong khi U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Ở bóng đá nữ, đội tuyển quốc gia tham dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 và lọt vào tứ kết ASIAD 20. Đội tuyển futsal nam giành quyền vào tứ kết Giải futsal châu Á, đoạt hạng ba Giải futsal Đông Nam Á; đội tuyển futsal nữ giành huy chương đồng Đông Nam Á 2026. Những kết quả này cùng sự cạnh tranh tại các giải đấu quốc nội góp phần tạo nên một năm sôi động của bóng đá Việt Nam.

Năm 2026, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 có thêm giải Fair Play. Ảnh: BTC

Điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay là việc bổ sung Giải thưởng Fair Play, nhằm tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử cao thượng và tinh thần thể thao văn minh. Giải thưởng dành cho cá nhân, tập thể tham gia hệ thống bóng đá chính thức do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức hoặc giao đơn vị có thẩm quyền tổ chức, bao gồm bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá nữ, futsal và hoạt động chính thức của các đội tuyển quốc gia.

Ban tổ chức tiếp nhận đề cử từ cộng đồng, người hâm mộ, các câu lạc bộ và cơ quan báo chí. Trên cơ sở hồ sơ được xác minh, Hội đồng Thẩm định và Bình chọn Fair Play sẽ lựa chọn một cá nhân hoặc tập thể tiêu biểu nhất để trao giải. Mỗi mùa giải chỉ có một danh hiệu Fair Play.

Một thay đổi đáng chú ý khác là tăng mức tiền thưởng dành cho các danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng, qua đó ghi nhận xứng đáng hơn những nỗ lực, thành tích và đóng góp của các cầu thủ.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 dự kiến có 14 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal nam; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Giải Cống hiến và Giải thưởng Fair Play. Thời gian xét chọn áp dụng cho toàn bộ các hạng mục từ ngày 1-1 đến hết ngày 31-12-2026. Việc bình chọn các danh hiệu chuyên môn được thực hiện theo điều lệ giải thưởng, thông qua các chuyên gia, huấn luyện viên, đội trưởng câu lạc bộ và đại diện cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước.

Trong khuôn khổ giải thưởng, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục tổ chức chương trình nhân ái “Áo ấm đến trường”, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng cao và những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt.

Lễ trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2-2027, sau khi hoàn tất quá trình xét chọn.