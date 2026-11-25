Nguyễn Đình Bắc luôn chơi đầy năng lượng trong mọi trận đấu góp mặt (ảnh Hữu Phạm)

ASEAN Cup 2026 là giải đấu Nguyễn Đình Bắc để lại dấu ấn đậm nét nhất. Trong hành trình bảo vệ thành công chức vô địch của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Công an Hà Nội vươn lên khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trên hàng công.

Với 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, Đình Bắc không chỉ chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới cùng Nguyễn Xuân Son mà còn đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Chỉ điều này đã cho thấy anh là nhân tố gây ấn tượng đặc biệt giữa dàn sao dày đặc trong tay HLV Kim Sang-sik. Cần nhắc đây là giải đấu đội tuyển Việt Nam có lực lượng hùng hậu với nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng trên hàng công.

Vấn đề không chỉ ở số lượng bàn thắng mà còn cả cách Đình Bắc toả sáng, có khả năng tạo nên những tình huống mang tính bước ngoặt. Pha đánh gót tinh tế kiến tạo cho Nguyễn Hai Long ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi là ví dụ điển hình. Trước đó trong trận chung kết SEA Games 2025 trên sân Rajamangala, cũng Đình Bắc là người ghi bàn giúp U22 Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống 1-2 với U22 Thái, mở ra cuộc ngược dòng ngoạn mục.

Hai cầu thủ có nhiều cống hiến cho đội tuyển Việt Nam năm vừa qua, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và Đình Bắc (ảnh Hữu Phạm)

Ngoài ASEAN Cup 2026, Nguyễn Đình Bắc cũng ghi dấu ấn ở các giải đấu khác trong màu áo ĐTQG. Phong độ ổn định và chói sáng ở các đấu trường quốc tế khiến Đình Bắc trở thành gương mặt nổi bật bậc nhất của bóng đá Việt Nam trong năm.

Khẳng định vị trí trong dàn “dream team”

Với nền tảng thể lực sung mãn, Đình Bắc không chỉ chơi tốt khi lên tuyển mà còn cho thấy khả năng duy trì phong độ khi trở về CLB Công an Hà Nội. Nhiều người từng lo ngại Đình Bắc khó cạnh tranh được vị trí khi đội bóng của HLV Mano Polking sở hữu dàn sao dày đặc, đặc biệt trên hàng tấn công.

Tuy nhiên chính nhờ được thi đấu bên cạnh những cầu thủ đẳng cấp, Đình Bắc cũng không ngừng tiến bộ. Không bỏ lỡ những cơ hội được ra sân, tiền đạo gốc Nghệ đã khẳng định được giá trị của mình, qua đó ngày một chiếm niềm tin của HLV Mano Polking.

Sự khác biệt của Đình Bắc so với phần còn lại có lẽ là sự tự tin, khát khao chiến đấu không ngừng và tinh thần cống hiến miệt mài. Ở đợt tập trung cho Casper Cup 2026 mới đây của đội tuyển Việt Nam, nếu như nhiều cầu thủ lớn không lên tuyển để dồn sức cho nhiệm vụ CLB thì Đình Bắc vẫn được HLV Kim Sang-sik triệu tập. Dù chỉ là giải đấu giao hữu, anh tiếp tục chơi đầy nỗ lực, để lại dấu ấn cá nhân với lối chơi xông xáo, giàu năng lượng.

Theo sát các ĐTQG từ U22 đến đội tuyển Việt Nam 2 năm qua, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Anh Tú từng đánh giá cao sự trưởng thành của Đình Bắc cả về chuyên môn cũng như tinh thần đồng đội, ý thức tập thể.

Đây có lẽ là điểm cộng để Nguyễn Đình Bắc trở thành ứng viên lớn cho cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2026, sau khi đã giành Quả bóng bạc ở mùa giải trước.