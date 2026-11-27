Dấu ấn tập thể mở ra cuộc cạnh tranh cá nhân

Thành tích nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam năm 2026 là chức vô địch ASEAN Cup của đội tuyển nam quốc gia. Thành công ấy mang đến nhiều ứng viên sáng giá cho cuộc bầu chọn. Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng thời chia sẻ danh hiệu “Vua phá lưới” với Nguyễn Xuân Son khi cùng ghi 5 bàn. Patrik Lê Giang được vinh danh Thủ môn xuất sắc nhất, còn Đỗ Hoàng Hên để lại dấu ấn với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết lượt về.

Đình Bắc là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu QBV nam Việt Nam 2026. Ảnh: Hữu Tuấn

Đáng chú ý, Đình Bắc tiếp tục khẳng định tài năng ở cấp độ U23. Tại VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo này ghi 4 bàn, có 2 kiến tạo và giành danh hiệu “Vua phá lưới”, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành hạng ba. Trong trận tranh HCĐ với Hàn Quốc, Nguyễn Quốc Việt và Đình Bắc lập công, còn thủ môn Cao Văn Bình cản phá quyết định ở loạt luân lưu, giúp đội nhà thắng 7-6. Dù sau đó dừng bước ở tứ kết ASIAD 20, U23 Việt Nam vẫn cho thấy sự trưởng thành đáng kể.

Một cột mốc lịch sử khác thuộc về U17 Việt Nam khi lần đầu giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Chức vô địch U17 Đông Nam Á và chiến thắng 3-2 trước UAE tại VCK U17 châu Á mở ra cơ hội bước ra sân chơi thế giới. Những thành tích này cho thấy sự kế thừa giữa các thế hệ đang diễn ra tích cực.

Nếu Quang Hải, Hoàng Đức hay Thành Chung tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, thì Đình Bắc, Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt cùng nhiều gương mặt trẻ đang từng bước tạo dựng vị trí. Cuộc đua QBV không chỉ là sự cạnh tranh giữa những ngôi sao cùng thời, mà còn phản ánh quá trình chuyển giao lực lượng của bóng đá Việt Nam.

Ở bóng đá nữ, ĐTQG có chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ tại Asian Cup nữ 2026 nhờ cú đúp của Ngân Thị Vạn Sự, dù không thể vượt qua vòng bảng. Tại ASIAD 20, các cô gái Việt Nam vào tứ kết và chỉ thua Trung Quốc 0-1 sau 120 phút. Kim Thanh, Thanh Nhã và Bích Thùy tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng. Trong khi đó, U20 nữ Việt Nam góp mặt ở tứ kết Giải U20 nữ châu Á, với Thùy Linh là một trong những gương mặt nổi bật.

Futsal cũng có một năm thi đấu đáng ghi nhận. Đội tuyển nam vào tứ kết Giải châu Á 2026, giành HCĐ Đông Nam Á và ngôi á quân Continental Futsal Championship. Nguyễn Đa Hải, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát và thủ môn Phạm Văn Tú có nhiều đóng góp. Đội tuyển futsal nữ giành HCĐ Đông Nam Á sau chiến thắng 4-1 trước Indonesia, với dấu ấn của Thanh Ngân, Thùy Trang, Biện Thị Hằng và Phương Anh.

Sân chơi quốc nội cũng tạo thêm sức nặng cho lá phiếu

Nếu thành tích quốc tế là thước đo quan trọng thì các giải đấu trong nước lại phản ánh sự ổn định và đóng góp lâu dài của từng cầu thủ. Đây cũng là yếu tố khiến cuộc đua năm nay thêm khó đoán.

Tại V.League 2025/26, CLB Công an Hà Nội đăng quang ngôi vô địch, Quang Hải được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, Đình Bắc giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, còn Alan trở thành “Vua phá lưới” với 16 bàn thắng. Những kết quả này cho thấy các ứng viên không chỉ được đánh giá qua thành tích đội tuyển, mà còn phải khẳng định phong độ ở giải đấu hàng đầu quốc gia.

Giải hạng Nhất chứng kiến Trường Tươi Đồng Nai đăng quang, với Trần Minh Vương được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất. Trong khi đó, Cúp Quốc gia thuộc về CLB Công an TP.HCM, tiếp tục bổ sung những dấu ấn đáng chú ý cho bóng đá chuyên nghiệp.

Một điểm nổi bật của V.League là sự đóng góp ngày càng rõ nét của các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều. Nguyễn Xuân Son, Patrik Lê Giang, Đỗ Hoàng Hên cùng nhiều nhân tố khác góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo thêm sức cạnh tranh cho các CLB và đội tuyển. Sự hiện diện của họ cũng khiến diện ứng viên trở nên đa dạng hơn, đòi hỏi việc đánh giá phải dựa trên thành tích và đóng góp thực tế.

Ở bóng đá nữ, CLB TP.HCM I tiếp tục khẳng định vị thế với chức vô địch quốc gia lần thứ tám liên tiếp. Bích Thùy giành danh hiệu “Vua phá lưới”, Trần Thị Thu Xuân được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất, còn Trần Thị Kim Thanh nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất. Đội bóng thành phố cũng đăng quang Cúp Quốc gia nữ, nơi Thái Thị Thảo được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Trong khi đó, futsal chứng kiến Thái Sơn Bắc hoàn tất cú đúp vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia. Minh Quang, Đa Hải và thủ môn Văn Tú là những cá nhân nổi bật, cho thấy chiều sâu lực lượng của môn thể thao này ngày càng được cải thiện.

Nhìn tổng thể, giải thưởng QBV Việt Nam 2026 đứng trước một mùa bầu chọn đặc biệt khi thành tích được chia sẻ bởi nhiều gương mặt qua các thế hệ. Những cầu thủ kỳ cựu có lợi thế về kinh nghiệm, đẳng cấp và sự ổn định, còn lớp trẻ sở hữu sức bật, khát vọng cùng những cột mốc quốc tế đáng nhớ. Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch và Việt kiều tạo nên diện cạnh tranh mới.

Điều quan trọng là mỗi lá phiếu cần nhìn nhận toàn diện thành tích, vai trò chuyên môn, đóng góp cho tập thể và dấu ấn cá nhân, thay vì chỉ dựa vào danh hiệu hay số bàn thắng. Sau 31 lần tổ chức, QBV Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng của đời sống bóng đá nước nhà. Với những gì đã diễn ra trong năm 2026, mùa bầu chọn lần này hứa hẹn hấp dẫn, đồng thời phản ánh tín hiệu tích cực về sự phát triển và kế thừa của bóng đá Việt Nam.