Ban tổ chức công bố giải Quả Bóng Vàng 2026.

Ngày 26/11, Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng 2026 cho biết, Quả bóng vàng Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những thành tích chuyên môn, đồng thời khích lệ các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Hình ảnh một ngôi sao bóng đá luôn được bồi đắp từ tài năng, nhân cách, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với xã hội.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng 2026. (Ảnh: Trọng Anh)

Đặc biệt, năm nay Quả bóng vàng Việt Nam bổ sung Giải thưởng Fair Play, nhằm tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử cao thượng và tinh thần thể thao văn minh.

Thời gian xét chọn Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 dự kiến kéo dài từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2026, áp dụng cho toàn bộ các hạng mục.

Ban tổ chức sẽ gửi thư mời bầu chọn và danh sách ứng cử viên đến các chuyên gia, huấn luyện viên, đội trưởng các câu lạc bộ cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước. Việc bầu chọn các danh hiệu chuyên môn được thực hiện theo điều lệ của giải thưởng; riêng Fair Play do Hội đồng Thẩm định và Bình chọn quyết định.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 31. (Ảnh: Trọng Anh)

Giải thưởng dự kiến gồm 14 hạng mục, tôn vinh những cá nhân có thành tích đóng góp nổi bật ở các lĩnh vực bóng đá nam, bóng đá nữ và Futsal và các giải thưởng khác.

Ban tổ chức công bố, ở năm 2026 sẽ nâng tiền thưởng ở các hạng mục. Cụ thể, cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng, bạc, đồng ở các hạng mục nam, nữ lần lượt nhận 50 triệu, 40 triệu và 30 triệu đồng; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal nhận 40 triệu, 30 triệu và 20 triệu đồng. Giải Cầu thủ trẻ nam, nữ và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhận 20 triệu đồng/giải. Hai giải Cống hiến và Fair Play mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

Cuộc bình bầu Quả bóng vàng Việt Nam 2026 chính thức được khởi động sáng ngày 26/11.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ 1. Quả bóng vàng Nam (21): Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Filip, Nguyễn Quang Hải (CLB CAHN); Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tài Lộc, Trương Tiến Anh (Ninh Bình); Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội FC); Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel); Lê Giang Patrik (CLB CA HN); Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng/CLB CA TP.HCM); Nguyễn Xuân Son (Thép Xanh Nam Định); Trần Trung Kiên (HAGL). 2. Quả bóng vàng Nữ (13): Cù Thị Huỳnh Như, Huỳnh Như, K'Thủa, Phan Thị Trang, Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu Xuân (TP.HCM I); Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Hải Yến, Thái Thị Thảo, Vũ Thị Hoa (Hà Nội I); Dương Thị Vân, Ngọc Minh Chuyên, Nguyễn Thị Bích Thùy (Thái Nguyên T&T). 3. Quả bóng vàng Futsal (10): Nguyễn Đa Hải, Phạm Văn Tú, Trịnh Công Đại, Từ Minh Quang, Vũ Ngọc Ánh (Thái Sơn Bắc); Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát, Nhan Gia Hưng, Trần Thái Huy (Thái Sơn Nam TP.HCM); Đoàn Minh Quang (Sahako). 4. Cầu thủ trẻ Nam (U23) xuất sắc (12): Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Thái Quốc Cường (CLB CA TP.HCM); Lê Văn Thuận, Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình); Nguyễn Minh Tâm, Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai); Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An); Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội FC); Đinh Quang Kiệt (Hoàng Anh Gia Lai/CLB CA TP.HCM); Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel); Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN); Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng/ CLB CA TP.HCM). 5. Cầu thủ trẻ Nữ (U23) xuất sắc (8): Lê Hồng Yêu, Lê Thị Thu, Lưu Hoàng Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu (Trung tâm Thể thao II - Sở VHTT Ninh Bình); Đậu Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thùy Linh (Trung tâm TDTT Thống Nhất - TP.HCM); Ngọc Minh Chuyên, Nguyễn Ngô Thảo Nguyên (Thái Nguyên T&T). 6. Cầu thủ nước ngoài xuất sắc (9): Alan Sebastiao Alexandre, Leonardo Artur De Melo, Nguyễn Adou Leygley Minh (CLB CAHN Hà Nội); Goncalves Silva Lucas Vinicius (Thể Công Viettel/Ninh Bình); Imoh Fred Friday (Ninh Bình); Kyle Nino Colonna/Lương Chí Khải (Thể Công Viettel); Michael Onyedikachi Olaha/Olaha Mạnh Đức (Sông Lam Nghệ An/CLB CA TP.HCM); Milan Makaric (Đà Nẵng/Hải Phòng); Tagueu Tadjo Diederrick Joel (Hải Phòng).